Así quedó hotel donde encerraron a 147 venezolanos deportados: Familias denuncian que no los dejan acercarse tras el sismo

Vista aérea del hotel antes del siniestro (i) y Estado en que quedó la edificación tras el sismo (d)

El Hotel Santuario La Llanada, en Macuto, estado La Guaira, quedó reducido a escombros tras los terremotos del 24 de junio en

En ese lugar estaban recluidos 147 venezolanos deportados desde Estados Unidos. Ahora, sus familias denuncian que las autoridades les impiden acercarse al sitio y obtener información sobre lo ocurrido, mientras crece la angustia.

Testimonios aseguran que tampoco se permite el acceso de ayuda ni la recuperación de cuerpos, lo que aumenta las sospechas y la incertidumbre en torno a la tragedia, según un reportaje de la agencia AP.

Decenas de personas siguen bajo los escombros, mientras familiares intentan sin éxito llegar hasta el lugar.

Deportados y encerrados bajo llave

El vuelo 164 de la Gran Misión Vuelta a la Patria aterrizó ese miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con 120 hombres, 19 mujeres y siete niños que habían pasado semanas o meses detenidos en centros migratorios de Texas, Georgia, Florida y Arizona bajo la política antiinmigración de la administración Trump.

Desde el aeropuerto, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) trasladaron al grupo al Hotel Santuario La Llanada, un viejo edificio en zona montañosa de difícil acceso, administrado por la Fundación Misión Negra Hipólita y habitual centro de recepción de todos los deportados venezolanos desde el inicio del acuerdo entre Washington y Caracas.

A las 18:04 hora local, menos de tres horas después de su llegada, dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 -separados por apenas 39 segundos— sacudieron el norte del país. El hotel colapsó.

Lo que siguió fue una pesadilla: los agentes del SEBIN que custodiaban el recinto se negaron a abrir las puertas mientras el edificio se venía abajo.

«Los repatriados gritaban pidiendo que les abrieran, que les abrieran, porque estaba temblando, y ellos no les abrieron. Los dejaron encerrados como si fueran unos ladrones, unos matones», denunció Yulis Salcedo, madre de uno de los sobrevivientes.

Sobrevivientes que escaparon con lo puesto

Lisbeth Portillo, de 58 años, deportada desde Florida con una solicitud de asilo pendiente, quedó enterrada bajo una viga pero logró salir cuando el movimiento de la estructura abrió un espacio.

«Estoy viva, salí de entre los escombros», le dijo a su esposo. Luego caminó kilómetros en busca de ayuda: «Caminamos unos cinco kilómetros, y yo lloré y lloré… no había comunicación».

Jenny Rodríguez describió el abandono total en declaraciones a Noticias Telemundo:

«Nos dejaron solos ahí prácticamente. No teníamos ni tres horas en esa casa cuando empezó todo este desastre».

Tuvo que bajar descalza desde la montaña hasta el estadio de La Guaira para comunicarse con su familia.

Joan, de 28 años, sobrevivió porque una litera le cayó encima y los colchones amortiguaron el peso.

Estuvo tres horas escarbando con sus manos hasta salir por sus propios medios. «Los sobrevivientes ayudábamos a rescatar, pero no teníamos herramientas, estamos hablando de un techo de casi 1,000 kilos, ¿quién va a poder con eso?», relató otro sobreviviente sin identificar.

Familias sin respuesta y un régimen en silencio

Solo 12 personas han sido reportadas con vida según fuentes no oficiales. Reportes no verificados del lunes 28 de junio indicaban que al menos 60 personas podrían seguir con vida en niveles superiores y el sótano del hotel.

El régimen venezolano no ha publicado ninguna lista oficial de víctimas, sobrevivientes ni desaparecidos del vuelo 164 de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Un funcionario llegó a decirle a una familiar de un desaparecido: «Deje de preguntar, que todos estaban muertos».

Ángelo Mejía Meléndez, de 27 años, fue confirmado muerto por un sobreviviente cuatro días después. Su último mensaje a su madre había sido de esperanza: «Estoy bien. Ya pronto nos vamos a ver. Teníamos un reencuentro familiar este fin de semana y él estaba feliz».

Anderson Antonio Pérez, de 33 años, residente en Montgomery, Alabama, llamó a su familia a las cuatro de la tarde del 24 de junio para decir que al día siguiente lo traerían a Barquisimeto. No se supo más de él.

Una tragedia dentro de una catástrofe nacional

El balance oficial al lunes 29 de junio era de 1,943 muertos y 10,571 heridos, según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) clasificó los sismos como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900 y estima con un 42% de probabilidad que el total de fallecidos podría situarse entre 10,000 y 100,000.

La ONU calcula más de 50,000 desaparecidos en todo el país, mientras que el proyecto ciudadano independiente Encuéntralos registraba entre 55,000 y 60,000 personas sin localizar, de las cuales apenas unas 9,000 habían sido encontradas.

Las familias de los deportados del vuelo 164 repiten una misma súplica ante el silencio del régimen: «Solo queremos saber dónde están. Si están vivos, dónde están. Y si no, que nos digan la verdad».