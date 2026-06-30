Florida obliga a los niños a aprender escritura cursiva: así tendrán que demostrarlo

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Florida exigirá que los estudiantes de las escuelas públicas aprendan escritura cursiva y demuestren que la dominan, como parte de una nueva ley educativa que entrará en vigor el 1 de julio y comenzará a aplicarse durante el curso escolar 2026-2027, informó el canal News4JAX.

La legislación fue firmada por el gobernador Ron DeSantis el pasado 20 de abril. La obligatoriedad de la escritura cursiva forma parte del proyecto de ley SB 182, aprobado por unanimidad por el Senado estatal el 13 de marzo.

La nueva normativa establece que los alumnos de tercero a quinto grado deberán recibir instrucción formal en escritura cursiva, con énfasis en la correcta formación de las letras, el espaciado, la alineación y la práctica mediante palabras y oraciones completas.

Uno de los cambios más significativos es que, al finalizar el quinto grado, los estudiantes tendrán que demostrar que dominan esta habilidad. Para ello deberán escribir en cursiva todas las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto, redactar palabras y oraciones legibles con el espaciado y la alineación adecuados, además de leer y utilizar este tipo de escritura en tareas y ensayos escolares.

Aunque la ley no obliga a ello, sí alienta a la Junta Estatal de Educación a desarrollar estándares específicos y evaluaciones para medir el cumplimiento de estos requisitos.

La escritura cursiva ha tenido una trayectoria cambiante en el sistema educativo de Florida. Fue eliminada de los estándares estatales en 2010 con la adopción del programa Common Core, que dio mayor protagonismo a las herramientas tecnológicas. Cuatro años después fue reincorporada mediante una norma administrativa y, desde 2020, forma parte de los estándares B.E.S.T. de Artes del Lenguaje en Inglés para los grados tercero a quinto. Sin embargo, hasta ahora no existía la obligación de que los estudiantes acreditaran un dominio efectivo de esta destreza.

Los impulsores del SB 182 sostienen que la escritura a mano favorece el aprendizaje. Diversos estudios en neurociencia respaldan esa tesis al señalar que escribir en cursiva activa circuitos cerebrales relacionados con el lenguaje, la memoria y el aprendizaje de una manera distinta a la escritura mediante teclado.

La legislación también incorpora otras medidas. Entre ellas figura la exhibición obligatoria de retratos de George Washington y Abraham Lincoln en todas las aulas de kínder a quinto grado, así como la creación de un Programa de Tutoría y Mentoría para Maestros destinado a reforzar las escuelas con calificaciones "D" o "F". El programa permitirá que docentes jubilados o en activo, con al menos tres años de experiencia y una evaluación de "altamente efectivos", asesoren a otros profesores y reciban estipendios de hasta 3,000 dólares.

Florida no es el único estado que ha recuperado la enseñanza de la escritura cursiva. Actualmente, más de la mitad de los estados del país la exigen o la promueven en sus escuelas, frente a apenas 14 que lo hacían hace una década. California la reinstauró para el curso 2024-2025 en los grados primero a sexto, mientras que Michigan aprobó una legislación similar en 2023.

La medida forma parte de la agenda educativa impulsada por DeSantis, que en los últimos años también ha promovido la enseñanza obligatoria de la historia del comunismo, la ampliación del programa de guardianes armados en las escuelas y otras iniciativas orientadas, según la administración estatal, a reforzar las habilidades básicas y los valores tradicionales en la educación pública.