Estudiantes de Florida aprenderán cómo el comunismo provocó pobreza, represión y violencia

A partir del curso escolar 2026-2027, que comienza en agosto, las escuelas públicas de Florida aplicarán nuevos estándares de «Historia del Comunismo» para estudiantes de sexto a duodécimo grado.

Los contenidos abordarán cómo los regímenes comunistas han estado vinculados con la pobreza, el hambre, la represión política y la violencia, y fueron aprobados por la Junta Estatal de Educación de Florida en noviembre de 2025.

El Departamento de Educación del estado (FDOE) precisó que fueron elaborados por educadores y expertos en contenidos de Florida, y entrarán en vigor desde el tres de agosto.

«Con la adopción de los Estándares de Historia del Comunismo, Florida lidera la nación al dotar a los estudiantes de una comprensión veraz y profunda de cómo las ideologías comunistas suprimen las libertades individuales, abusan del poder e infligen sufrimiento generalizado», declaró el FDOE.

El currículo abarca el análisis de los regímenes de Cuba, Venezuela, China y la antigua Unión Soviética.

Entre los temas específicos figuran la Revolución Cubana, el Gran Salto Adelante de Mao Zedong, la Masacre de la Plaza de Tiananmén y los planes quinquenales soviéticos.

Los estándares aprobados en 2025 ya incluían el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate por la Fuerza Aérea cubana el 24 de febrero de 1996. El ataque causó la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

El 30 de junio de 2026, la Junta Estatal de Educación actualizó esos estándares para incorporar la acusación penal presentada contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo.

La mayor parte de los contenidos se concentrará en dos cursos electivos de bachillerato. El distrito escolar del condado de Escambia señaló, no obstante, que también se incorporaron puntos relacionados con esta materia en varias descripciones de cursos de estudios sociales a lo largo del sistema educativo público.

Además, la legislación estatal exige dedicar al menos 45 minutos de instrucción al Día de las Víctimas del Comunismo, conmemorado cada 7 de noviembre. En el condado de Okaloosa, esa enseñanza quedará integrada en el curso obligatorio de Gobierno de Estados Unidos.

«Los estudiantes aprenderán sobre ideologías comunistas, figuras y acontecimientos históricos relevantes, las experiencias de las víctimas bajo regímenes comunistas y el impacto del comunismo en el mundo y en Estados Unidos. La instrucción también incluirá comparaciones entre el comunismo, el totalitarismo, la democracia y la libertad individual», señaló el distrito de Okaloosa en un comunicado.

Paul Fetsko, miembro de la junta escolar del condado de Escambia, recordó que Florida ya tuvo en el pasado un curso semestral obligatorio sobre esta materia.

«Era un curso de americanismo versus comunismo, un curso semestral que hace unos 14 años era obligatorio para todos los estudiantes de último año», explicó.

El currículo no ha estado exento de críticas. PEN America lo calificó de «peligrosa reformulación del macartismo como patriotismo» y advirtió que los estándares podrían limitar la autonomía profesional y la libertad de expresión de los educadores.

El profesor Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, señaló que el estado estaba creando en la práctica una «ideología» y un «manual oficial» para enseñar el comunismo, en lugar de permitir que los estudiantes llegaran a sus propias conclusiones a partir de las evidencias.

Fetsko, sin embargo, defendió el enfoque: «Creo que este es el intento de Florida de decir: démosles a los jóvenes información factual sobre cuáles son las diferencias y cuáles son las verdaderas implicaciones de esa ideología».

La medida es el resultado de una evolución legislativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis, quien en 2022 firmó la ley que estableció el Día de las Víctimas del Comunismo en las escuelas públicas.

En 2024 amplió ese mandato para incluir una enseñanza integral sobre la historia y el impacto mundial del comunismo aunque la iniciativa se enmarca en un contexto político más amplio.

El presidente Donald Trump calificó a finales de junio al comunismo como «la mayor amenaza para EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial» y en noviembre de 2025 proclamó la «Semana Anticomunista».