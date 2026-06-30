Matanzas sufre cortes eléctricos de más de 70 horas con 8 subestaciones fuera de servicio

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La provincia de Matanzas enfrenta una de las peores crisis eléctricas de los últimos años. En algunos circuitos, los apagones ya superan las 70 horas consecutivas y ocho subestaciones permanecen completamente fuera de servicio, según el más reciente chequeo realizado por las autoridades del Partido y el Gobierno provincial, citado por el oficialista Periódico Girón.

Kenny Cruz González, subdirector técnico de la Empresa Eléctrica Provincial, explicó que cuatro de esas subestaciones —Lagunilla, Carbonera, Fine y Bolondrón— dejaron de operar debido a averías técnicas. Las otras cuatro —México, Gratitud, Manuelito y San Joaquín— quedaron inutilizadas tras el robo del aceite dieléctrico de sus transformadores.

El robo de este insumo se ha convertido en uno de los factores que más agravan la crisis energética en la provincia. El aceite dieléctrico es esencial para refrigerar los transformadores eléctricos, pero en el mercado negro se revende como combustible alternativo para maquinaria agrícola, a precios que oscilan entre 600 y más de 1,000 pesos por litro.

La situación empeoró el pasado 27 de junio, cuando las autoridades reportaron el robo de más de mil litros de este aceite en distintos puntos del territorio.

A ello se suma el deterioro de la infraestructura eléctrica. Actualmente, 63 transformadores permanecen averiados en toda la provincia, varios de ellos de difícil sustitución, con daños acumulados desde el mes de mayo.

Los municipios de Cárdenas y Jovellanos concentran la mayor cantidad de averías pendientes de reparación, debido principalmente a la escasez de combustible que mantiene paralizadas numerosas brigadas de mantenimiento.

La vulnerabilidad de Matanzas no es nueva. La provincia registra históricamente el mayor "máximo apagable" del país, con 174 megavatios distribuidos en 123 circuitos, frente a una demanda promedio de 238 MW, una brecha que la convierte en una de las más expuestas a cualquier fallo del Sistema Eléctrico Nacional.

Ese escenario se complica aún más por la inestabilidad de la termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en la propia provincia y considerada la principal generadora del país. La planta ha sufrido 16 desconexiones en lo que va de 2026; la más reciente ocurrió el 24 de junio por una pérdida de agua en la caldera.

La crisis provincial refleja el colapso energético que atraviesa Cuba. Para este martes, la Unión Eléctrica (UNE) prevé un déficit de generación de 2,052 MW, con una disponibilidad de apenas 1,148 MW frente a una demanda estimada de 3,200 MW, un escenario que mantiene a buena parte del país sometida a prolongados cortes de electricidad.

Los problemas energéticos coinciden además con otras dificultades que afectan a la población. Más de 500 toneladas de arroz permanecen pendientes de distribución por problemas de transporte, mientras que el reparto de chícharos también presenta retrasos.

En el ámbito financiero, el pago de las pensiones alcanza el 80 % en el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y el 90 % en el Banco Popular de Ahorro (BPA), aunque los municipios de Colón y Perico continúan registrando las mayores dificultades debido a la falta de efectivo.

Durante la reunión, la gobernadora Marieta Poey Zamora admitió las difíciles condiciones en que numerosos adultos mayores deben esperar durante horas bajo el intenso sol frente a las sucursales bancarias para acceder a sus pensiones.

«Hay que buscar estrategias para evitar la masividad en los bancos. Es demasiado el sol, el calor y son ancianos vulnerables», afirmó.

La funcionaria también pidió reforzar la alimentación en los Sistemas de Atención a la Familia (SAF) ante los prolongados apagones y el inicio de las vacaciones escolares.

«Los SAF tienen que reforzar sus ofertas. Hay que elaborar croquetas, hamburguesas, buñuelos... Tenemos a los niños dentro de las casas, que están de vacaciones, por lo que se impone incrementar las producciones en todos los lugares», señaló.