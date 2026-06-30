Cubano ante la basura en toda una cuadra: «Esta es la resistencia creativa»

Un cubano recorrió con su teléfono una cuadra cubierta de desechos y publicó el video en Facebook con una frase que resume la rabia acumulada de miles: «Esto es la resistencia y creatividad que dice el cu* roto este».

En apenas 37 segundos, el usuario Jorgemiguel Trujillocuriel convierte el eslogan favorito de Miguel Díaz-Canel en evidencia de su fracaso. «Resistencia, continuidad y creatividad de los comunistas singaones, faltas de respeto estos», dice mientras la cámara recorre montones de basura apilados a lo largo de toda la acera.

El momento tiene una ironía adicional: apenas días antes de que circulara el video, el propio Díaz-Canel había admitido en el Pleno Extraordinario del PCC que «la resistencia creativa ya no basta» y anunció una agenda de emergencia. En las calles, sin embargo, la basura sigue acumulándose.

El eslogan había sido promovido de forma sistemática por el gobernante desde al menos 2022. En enero de este año invocó «67 años de creativa resistencia», en febrero llamó a afrontar los recortes con «resistencia creativa, esfuerzo y talento», y en marzo presentó cocinar con carbón y leña —ante apagones de 15 horas— como una expresión de esa misma resistencia.

La imagen que muestra el video no es una excepción: es la norma en buena parte de La Habana. En febrero de 2026, la crisis de basura en la capital saltó a la prensa internacional con datos que explican por qué el colapso es estructural y no coyuntural.

Solo 44 de los 106 camiones recolectores de La Habana estaban operativos en ese momento —apenas el 41,5%— por deterioro mecánico y falta de piezas. La capital genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos al día, pero deja sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos diarios. El déficit de contenedores es igualmente brutal: se necesitan entre 20,000 y 30,000, pero solo existen 10,000, la mayoría en mal estado.

La falta de diésel —agravada por el fin del suministro venezolano— paraliza los camiones durante días. En mayo de 2026, el régimen llegó a autorizar la quema de basura a cielo abierto ante la imposibilidad de recogerla. En junio, jóvenes del Servicio Militar Activo fueron empleados para recolectar desechos con palas y sacos.

Las consecuencias sanitarias son graves. La acumulación ha generado criaderos de moscas y roedores que alimentan brotes de dengue y chikungunya. El New York Times documentó en mayo de 2026 la relación directa entre los montones de basura habaneros y las decenas de muertes registradas por esas enfermedades en la isla.

En octubre y noviembre de 2025, el régimen ejecutó la llamada «Operación Limpieza», movilizando soldados, reclutas y policías que retiraron 396,157 metros cúbicos de desechos en 20 días. La operación no resolvió nada: semanas después, las calles volvían a estar bajo montañas de basura con riesgo sanitario.

Vecinos de Centro Habana llegaron a pagar de su bolsillo a dos jóvenes para vigilar esquinas y evitar que se siguiera tirando basura, ante la inacción oficial. La frase de una vecina habanera, recogida en reportes de este mes, sintetiza el clima: «Todos los días está peor».