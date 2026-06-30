Cubano ante la basura en toda una cuadra: «Esta es la resistencia creativa»

Un cubano recorrió con su teléfono una cuadra cubierta de desechos y publicó el video en Facebook con una frase que resume la rabia acumulada de miles: «Esto es la resistencia y creatividad que dice el cu* roto este».
En apenas 37 segundos, el usuario Jorgemiguel Trujillocuriel convierte el eslogan favorito de Miguel Díaz-Canel en evidencia de su fracaso. «Resistencia, continuidad y creatividad de los comunistas singaones, faltas de respeto estos», dice mientras la cámara recorre montones de basura apilados a lo largo de toda la acera.
El momento tiene una ironía adicional: apenas días antes de que circulara el video, el propio Díaz-Canel había admitido en el Pleno Extraordinario del PCC que «la resistencia creativa ya no basta» y anunció una agenda de emergencia. En las calles, sin embargo, la basura sigue acumulándose.
El eslogan había sido promovido de forma sistemática por el gobernante desde al menos 2022. En enero de este año invocó «67 años de creativa resistencia», en febrero llamó a afrontar los recortes con «resistencia creativa, esfuerzo y talento», y en marzo presentó cocinar con carbón y leña —ante apagones de 15 horas— como una expresión de esa misma resistencia.
La imagen que muestra el video no es una excepción: es la norma en buena parte de La Habana. En febrero de 2026, la crisis de basura en la capital saltó a la prensa internacional con datos que explican por qué el colapso es estructural y no coyuntural.
Solo 44 de los 106 camiones recolectores de La Habana estaban operativos en ese momento —apenas el 41,5%— por deterioro mecánico y falta de piezas. La capital genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos al día, pero deja sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos diarios. El déficit de contenedores es igualmente brutal: se necesitan entre 20,000 y 30,000, pero solo existen 10,000, la mayoría en mal estado.
La falta de diésel —agravada por el fin del suministro venezolano— paraliza los camiones durante días. En mayo de 2026, el régimen llegó a autorizar la quema de basura a cielo abierto ante la imposibilidad de recogerla. En junio, jóvenes del Servicio Militar Activo fueron empleados para recolectar desechos con palas y sacos.
Las consecuencias sanitarias son graves. La acumulación ha generado criaderos de moscas y roedores que alimentan brotes de dengue y chikungunya. El New York Times documentó en mayo de 2026 la relación directa entre los montones de basura habaneros y las decenas de muertes registradas por esas enfermedades en la isla.
En octubre y noviembre de 2025, el régimen ejecutó la llamada «Operación Limpieza», movilizando soldados, reclutas y policías que retiraron 396,157 metros cúbicos de desechos en 20 días. La operación no resolvió nada: semanas después, las calles volvían a estar bajo montañas de basura con riesgo sanitario.
Vecinos de Centro Habana llegaron a pagar de su bolsillo a dos jóvenes para vigilar esquinas y evitar que se siguiera tirando basura, ante la inacción oficial. La frase de una vecina habanera, recogida en reportes de este mes, sintetiza el clima: «Todos los días está peor».
Preguntas frecuentes sobre la crisis de residuos y la "resistencia creativa" en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay tanta basura acumulada en La Habana?
La acumulación de basura en La Habana es el resultado de un sistema de recolección colapsado debido a la falta de camiones operativos y contenedores adecuados. Solo 44 de los 106 camiones recolectores están en funcionamiento, y la capital necesita entre 20,000 y 30,000 contenedores, pero solo dispone de 10,000, muchos de ellos en mal estado.
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¿Qué es la "resistencia creativa" que promueve el gobierno cubano?
La "resistencia creativa" es un eslogan utilizado por el gobierno cubano para promover la idea de enfrentar las crisis con ingenio y esfuerzo. Sin embargo, muchos cubanos critican esta narrativa, señalando que es una forma de justificar la falta de soluciones reales a los problemas estructurales del país, como la crisis energética y la escasez de recursos básicos.
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¿Cuáles son las consecuencias sanitarias de la acumulación de basura en Cuba?
La acumulación de basura en Cuba ha generado criaderos de moscas y roedores, lo que ha contribuido a brotes de enfermedades como el dengue y el chikungunya. El riesgo de salud pública aumenta especialmente durante la temporada de lluvias, cuando la proliferación de vectores es más intensa.
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¿Cómo responde la población cubana a la crisis de residuos?
Ante la ineficacia del sistema oficial, algunos barrios de La Habana han organizado iniciativas comunitarias para recoger la basura. En zonas como el barrio Casino Deportivo, los residentes se han unido para gestionar la recogida de desechos, mostrando la solidaridad y creatividad del pueblo cubano frente a la crisis.
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¿Por qué el eslogan de "resistencia creativa" es criticado por los cubanos?
El eslogan de "resistencia creativa" es visto por muchos cubanos como una forma de encubrir la ineficacia del gobierno en resolver problemas estructurales. La población critica que se les pida resistir sin ofrecer soluciones reales, mientras las condiciones de vida empeoran diariamente con apagones, escasez de alimentos y falta de servicios básicos.
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