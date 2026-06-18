Díaz-Canel admite que la «resistencia creativa» ya no basta

Miguel Díaz-Canel reconoció, en el discurso de clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que el modelo de aguantar la crisis ya no alcanza: «A la resistencia le debemos la patria, pero hoy la resistencia por sí sola no basta. Este tiempo nos exige transformar, producir más, destrabar, escuchar más, decidir mejor y rendir cuentas».
La frase marca un giro retórico significativo para un régimen que durante años presentó la «resistencia creativa» como respuesta central a la debacle económica.
Apenas en marzo de 2026, Díaz-Canel había defendido cocinar con carbón y leña como ejemplo de esa misma resistencia.
El Pleno sesionó el miércoles en el Palacio de la Revolución para avalar un paquete de más de veinte transformaciones económicas y sociales, en un proceso institucional acelerado: Díaz-Canel anunció las reformas el 12 de junio, el PCC las respaldó el miércoles y la Asamblea Nacional fue convocada en sesión extraordinaria para este jueves mediante el Acuerdo 599-X/2026.
En su discurso, el mandatario admitió también responsabilidades internas: «Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros tenemos que cambiarlo nosotros y tenemos que cambiarlo ahora».
La agenda de emergencia anunciada se articula en cinco frentes: estabilización macroeconómica, transformación del modelo económico, recuperación del sector agrícola, fortalecimiento de la gestión de costos y mitigación de los costos sociales de los cambios.
Entre las medidas concretas figuran la eliminación de topes de precios generales —que según el propio Díaz-Canel «provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad y mayores precios»—, la apertura a instituciones financieras privadas y extranjeras, la autorización de importación y exportación directa para empresas estatales y no estatales, la ampliación de tierras en usufructo y la eliminación de aranceles a tecnologías solares.
El régimen también anunció la reducción del número de ministerios de 27 a entre 20 y 21, y la apertura a la inversión de cubanos residentes en el exterior. Díaz-Canel reveló que el gobierno estudió los modelos de China y Vietnam y recurrió a inteligencia artificial para evaluar las propuestas.
El contexto en que llegan estas declaraciones es de deterioro sin precedentes.
La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano del 6,5% en 2026, con una contracción acumulada del 10,3% en el bienio 2025-2026 y una pérdida cercana al 26% desde 2020.
Los apagones superan las 20 horas diarias en algunas provincias, la zafra azucarera cayó por debajo de 150,000 toneladas —el nivel más bajo en más de un siglo— y el dólar cotizaba este jueves a 685 pesos cubanos en el mercado informal.
El PCC dio luz verde a las transformaciones con el respaldo de Raúl Castro, quien participó por videoconferencia y firmó el documento de propuestas.
Su mensaje al Pleno fue escueto pero revelador: «Tan o más importante que la aprobación misma de estas transformaciones es su implementación adecuada y oportuna».
La reacción ciudadana en redes sociales fue de escepticismo. El economista Pedro Monreal calificó las reformas de «pragmatismo tardío» y advirtió que a Cuba «se le ha ido el tren» de las reformas al estilo chino o vietnamita.
El propio Díaz-Canel reconoció en su discurso que «el error no estuvo en plantearlas, sino en haberlas postergado».
Preguntas frecuentes sobre las reformas económicas en Cuba bajo el régimen de Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Qué significa el reconocimiento de Díaz-Canel sobre la insuficiencia de la "resistencia creativa"?
El reconocimiento de Díaz-Canel de que la "resistencia creativa" ya no basta marca un giro retórico significativo en el discurso del régimen cubano. Díaz-Canel admite que el modelo de aguantar la crisis necesita transformarse para producir más y mejorar la toma de decisiones. Esto implica que el gobierno está considerando implementar cambios en su enfoque económico para abordar la crisis actual.
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¿Cuáles son las principales reformas económicas anunciadas por el régimen cubano?
Las reformas incluyen la eliminación de topes de precios, apertura a instituciones financieras privadas, autorización de importación y exportación directa para empresas, ampliación de tierras en usufructo, y eliminación de aranceles a tecnologías solares. Estas medidas buscan transformar el modelo económico cubano para enfrentar la crisis económica.
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¿Cómo ha reaccionado la población y los analistas ante las nuevas reformas en Cuba?
La reacción general de la población ha sido de escepticismo. Economistas como Pedro Monreal calificaron las reformas de "pragmatismo tardío" y advirtieron que a Cuba "se le ha ido el tren" de las reformas al estilo chino o vietnamita. La desconfianza prevalece debido a promesas pasadas que no se han materializado en cambios efectivos.
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¿Qué papel juega Raúl Castro en las actuales reformas económicas en Cuba?
Raúl Castro participó por videoconferencia en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y firmó el documento de propuestas. Su aprobación se utiliza como un gesto de legitimación política para las reformas. Aunque retirado por razones de salud, su respaldo simbólico sigue siendo significativo para el régimen.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.