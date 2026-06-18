Díaz-Canel admite que la «resistencia creativa» ya no basta

El gobernante cubano admite que la «resistencia creativa» ya no es suficiente

Miguel Díaz-Canel reconoció, en el discurso de clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que el modelo de aguantar la crisis ya no alcanza: «A la resistencia le debemos la patria, pero hoy la resistencia por sí sola no basta. Este tiempo nos exige transformar, producir más, destrabar, escuchar más, decidir mejor y rendir cuentas».

La frase marca un giro retórico significativo para un régimen que durante años presentó la «resistencia creativa» como respuesta central a la debacle económica.

Apenas en marzo de 2026, Díaz-Canel había defendido cocinar con carbón y leña como ejemplo de esa misma resistencia.

El Pleno sesionó el miércoles en el Palacio de la Revolución para avalar un paquete de más de veinte transformaciones económicas y sociales, en un proceso institucional acelerado: Díaz-Canel anunció las reformas el 12 de junio, el PCC las respaldó el miércoles y la Asamblea Nacional fue convocada en sesión extraordinaria para este jueves mediante el Acuerdo 599-X/2026.

En su discurso, el mandatario admitió también responsabilidades internas: «Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros tenemos que cambiarlo nosotros y tenemos que cambiarlo ahora».

La agenda de emergencia anunciada se articula en cinco frentes: estabilización macroeconómica, transformación del modelo económico, recuperación del sector agrícola, fortalecimiento de la gestión de costos y mitigación de los costos sociales de los cambios.

Entre las medidas concretas figuran la eliminación de topes de precios generales —que según el propio Díaz-Canel «provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad y mayores precios»—, la apertura a instituciones financieras privadas y extranjeras, la autorización de importación y exportación directa para empresas estatales y no estatales, la ampliación de tierras en usufructo y la eliminación de aranceles a tecnologías solares.

El régimen también anunció la reducción del número de ministerios de 27 a entre 20 y 21, y la apertura a la inversión de cubanos residentes en el exterior. Díaz-Canel reveló que el gobierno estudió los modelos de China y Vietnam y recurrió a inteligencia artificial para evaluar las propuestas.

El contexto en que llegan estas declaraciones es de deterioro sin precedentes.

La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano del 6,5% en 2026, con una contracción acumulada del 10,3% en el bienio 2025-2026 y una pérdida cercana al 26% desde 2020.

Los apagones superan las 20 horas diarias en algunas provincias, la zafra azucarera cayó por debajo de 150,000 toneladas —el nivel más bajo en más de un siglo— y el dólar cotizaba este jueves a 685 pesos cubanos en el mercado informal.

El PCC dio luz verde a las transformaciones con el respaldo de Raúl Castro, quien participó por videoconferencia y firmó el documento de propuestas.

Su mensaje al Pleno fue escueto pero revelador: «Tan o más importante que la aprobación misma de estas transformaciones es su implementación adecuada y oportuna».

La reacción ciudadana en redes sociales fue de escepticismo. El economista Pedro Monreal calificó las reformas de «pragmatismo tardío» y advirtió que a Cuba «se le ha ido el tren» de las reformas al estilo chino o vietnamita.

El propio Díaz-Canel reconoció en su discurso que «el error no estuvo en plantearlas, sino en haberlas postergado».