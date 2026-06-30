Hallel Génesis despide entre lágrimas a su mascota Oreo: «Era el amor más bonito y sincero»

La cantante cubana Hallel Génesis publicó este martes un emotivo mensaje en Instagram para despedirse de su mascota Oreo, que falleció, dejando a sus seguidores conmovidos con una de las publicaciones más personales de su carrera.
En el reel que compartió en su cuenta de Instagram, la artista describió con humor y ternura la relación que mantuvo con Oreo, marcada por pequeñas peleas cotidianas que, a la distancia, se revelan como muestras de un estrecho vínculo.
«Teníamos un amor odio pero era el amor más bonito y sincero», escribió Hallel en la publicación, que acumuló más de miles de likes y cientos comentarios de ánimo en pocas horas.
La joven recordó que Oreo nunca la dejaba acercarse a su comida, convencido de que ella era la única capaz de robársela, y que le mordía los dedos cuando lo intentaba.
También contó que no soportaba que el animal entrara a su cuarto porque lo llenaba de pelo, y que solía gritarle: «OREO SALEEE QUE SOY ALERGICA A TIII».
Sin embargo, fue esa misma mañana cuando lo vio por última vez, y lo recibió como siempre: «doggy de mamii o papii mami te amaa», según relató en la publicación.
«Ahora daría todo por llegar y verte en mi cuarto», escribió la artista, en uno de los momentos más emotivos del texto.
Hallel también reveló que Oreo generaba cierto temor entre los miembros de la familia, aunque aclaró entre risas que su mamá lo niega, y que el único al que la mascota respetaba era «Soto».
La publicación cerró con un mensaje colectivo: «TE AMAMOS Y TE VAMOS A EXTRAÑAR DEMASIADO. Epd Oreo».
La despedida de Oreo muestra una faceta íntima y vulnerable de la artista, quien habitualmente comparte contenido de humor, música y entretenimiento con sus seguidores en Instagram.
En las últimas semanas, la cantante había protagonizado momentos muy distintos: actuó en el festival Inicio del Verano 2K26 en Varadero y entregó ayuda solidaria a embarazadas en el Hogar Materno de Güines, en Mayabeque, durante su visita a Cuba en junio.
Preguntas frecuentes sobre Hallel Génesis y su emotiva despedida a su mascota Oreo
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo despidió Hallel Génesis a su mascota Oreo?
Hallel Génesis se despidió de su mascota Oreo con un emotivo mensaje en Instagram, donde compartió recuerdos y anécdotas que reflejan la profunda conexión que tenía con su perro. En su publicación, la cantante expresó el amor y la añoranza que sentía por Oreo, quien falleció recientemente.
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¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Hallel Génesis ante su publicación sobre Oreo?
La publicación de Hallel Génesis sobre Oreo acumuló miles de "me gusta" y cientos de comentarios de apoyo en pocas horas. Sus seguidores se mostraron conmovidos por el mensaje y expresaron su solidaridad con la artista en este momento difícil.
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¿Qué otras actividades recientes ha realizado Hallel Génesis en Cuba?
Hallel Génesis participó en el festival "Inicio del Verano 2K26" en Varadero, donde su actuación se hizo viral debido a la reacción del público. Además, realizó un gesto solidario entregando ayuda a embarazadas en el Hogar Materno de Güines, Mayabeque, durante su visita a Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.