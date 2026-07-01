Trump revela millonarios ingresos por criptomonedas en 2025: ¿Cuánto ganó el presidente el pasado año?

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Donald Trump declaró ingresos de entre 1,200 y 1,400 millones de dólares procedentes de negocios vinculados a criptomonedas durante 2025, según documentos financieros publicados por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos este miércoles.

El reporte, de 927 páginas, confirma que los activos digitales se han convertido en la principal fuente de riqueza del presidente, muy por encima de sus tradicionales negocios inmobiliarios.

La cifra varía según la agencia: Reuters la sitúa en más de 1,400 millones, mientras que AFP la estima en torno a 1,200 millones.

Ambas contrastan con los apenas 57 millones que Trump declaró por conceptos similares el año anterior, lo que supone que se trata de un crecimiento multiplicado por nueve en un solo ejercicio.

Las dos grandes fuentes de ingresos cripto

El primer gran ingreso proviene de World Liberty Financial (WLF), empresa de criptoactivos cofundada por Trump, sus hijos y la familia de Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca.

Esa plataforma generó casi 800 millones de dólares: más de 520 millones por venta de criptomonedas y otros 250 millones por venta de participaciones en la compañía.

El segundo gran ingreso es la moneda meme $TRUMP, lanzada dos días antes de la investidura del 20 de enero de 2025.

Trump declaró 635 millones de dólares en regalías y acuerdos de licencia vinculados a ese activo.

Según Reuters, el 80% del suministro total de $TRUMP está controlado por empresas afiliadas a la familia Trump, y los compradores del token perdieron más de 700 millones de dólares mientras la familia ganaba al menos 616 millones.

Otros ingresos: medios, inmuebles y artículos de marca

La declaración recoge además unos 86.5 millones de dólares por acuerdos derivados de demandas legales contra medios de prensa y plataformas digitales:

-16 millones de ABC.

-16 millones de CBS.

-24.5 millones de Meta.

-22 millones de YouTube

-Ocho millones de X.

En el sector inmobiliario, Trump declaró aproximadamente 77 millones por su club Mar-a-Lago y 122 millones por su club de golf en Doral, Florida.

También reportó ingresos por artículos de marca: 4.7 millones en derechos por relojes Trump, 1.9 millones por el libro Save America y cantidades menores por zapatillas, perfumes, una guitarra y la Biblia God Bless the USA.

La primera dama Melania Trump declaró 10.7 millones por un documental de Amazon sobre su vida y seis millones por venta de NFT.

El vicepresidente JD Vance reportó entre uno y cinco millones por sus memorias Hillbilly Elegy.

El debate sobre el conflicto de intereses

La publicación reavivó las críticas sobre la compatibilidad entre los negocios cripto de Trump y las políticas que su administración ha impulsado en ese sector.

Desde enero de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva para apoyar la industria digital, creó la Reserva Estratégica de Bitcoin en marzo de ese año, puso fin a demandas contra empresas como Coinbase y promulgó el GENIUS Act, la primera ley federal de regulación de stablecoins en EE.UU.

Richard Painter, exabogado jefe de ética de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, fue directo ante la BBC: «Por supuesto que se trata de un conflicto de intereses».

Calificó de «extraordinario» que Trump hubiera ganado 1,000 millones de dólares con criptomonedas mientras ejercía la presidencia.

Will Walker-Arnott, director de clientes privados de Raymond James Financial Group, trazó una comparación histórica:

«Jimmy Carter transfirió su granja de cacahuates a un fideicomiso ciego y George W. Bush vendió su participación en los Texas Rangers antes de asumir la presidencia; sin embargo, Trump parece operar de una manera muy distinta».

La respuesta de la Casa Blanca

La portavoz adjunta Anna Kelly rechazó cualquier irregularidad: «Ni el presidente ni su familia han incurrido jamás, ni incurrirán jamás, en conflictos de interés».

Kelly defendió que Trump «convirtió orgullosamente a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas», y acusó a los críticos de reciclar «la misma narrativa falsa y desgastada que los demócratas y los medios tradicionales han estado impulsando durante una década».

El giro resulta llamativo frente a sus propias palabras: en 2019 Trump escribió en redes sociales que «la única moneda real» de EE.UU. era el dólar, y en 2021 calificó al Bitcoin de «estafa» y «desastre a punto de ocurrir».

Reuters estima que la familia Trump acumuló al menos 2,300 millones en beneficios procedentes de inversores en proyectos cripto desde su regreso a la Casa Blanca.

Según Forbes, el patrimonio personal de Trump casi se triplicó entre 2024 y 2026, al pasar de 2,300 millones a 6,500 millones de dólares.