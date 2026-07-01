Harry Kane ruge y los Tres Leones avanzan a octavos

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Harry Kane firmó un doblete decisivo para que Inglaterra remontara y venciera a la República Democrática del Congo por 2-1 este miércoles en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium.

El partido arrancó de forma adversa para los «Tres Leones»: B. Cipenga adelantó a los congoleños en el minuto siete con un gol que los mantuvo en ventaja durante más de una hora.

Inglaterra no encontró el camino hasta que el técnico Thomas Tuchel movió el banquillo en el minuto 61, con las entradas de Anthony Gordon y Bukayo Saka en lugar de Rashford y Madueke, y la de Eberechi Eze por Spence en el 70.

Los cambios transformaron el juego inglés y Kane aprovechó el impulso: empató en el minuto 75 y selló la clasificación con un segundo tanto en el 86, consumando la remontada.

El doblete tiene un valor histórico añadido: Kane llegó al partido con 10 goles en Mundiales, cifra que igualaba el récord de Gary Lineker como máximo anotador inglés en la historia de la competición. Con sus dos tantos ante los congoleños, el capitán inglés suma ahora 12 goles en Copas del Mundo y se convierte en el goleador histórico de Inglaterra en el torneo, superando a Lineker de forma definitiva.

Estadísticamente, Inglaterra dominó el encuentro con 60% de posesión frente al 40% del Congo, 16 tiros contra seis y siete remates a puerta por dos. Cada equipo recibió una tarjeta amarilla: Jude Bellingham en el minuto 19 y N. Sadiki en el 28.

Con esta victoria, Inglaterra avanza a octavos de final del Mundial 2026, donde llegó como líder del Grupo L con siete puntos tras vencer a Croacia 4-2, empatar 0-0 con Ghana y superar a Panamá 2-0.

Para la RD del Congo, la eliminación llega tras una participación que ya había escrito su propia página en la historia del fútbol africano: los «Leopardos» clasificaron por primera vez a una fase eliminatoria mundialista, 52 años después de su única aparición en un Mundial, cuando el país competía como Zaire en 1974.

El Congo llegó a los dieciseisavos como mejor tercero del Grupo K con cuatro puntos, resultado de un empate ante Portugal, una derrota frente a Colombia y una victoria sobre Uzbekistán que fue la primera en su historia en una Copa del Mundo.