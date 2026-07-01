Marco Rubio felicita a Keiko Fujimori y promete profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Perú

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió este martes una declaración oficial desde el Departamento de Estado para felicitar a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales de Perú.

«Los Estados Unidos felicitan a la presidenta electa Keiko Fujimori de Perú por su importante victoria electoral», señaló Rubio en el comunicado, en el que también anticipó que la administración Trump espera «profundizar la colaboración con el gobierno electo para avanzar en la cooperación en seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región».

La felicitación llega un día después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completara el conteo oficial al 100% de las actas, el lunes, 22 días después de la segunda vuelta celebrada el 7 de junio.

Fujimori, de 51 años y líder del partido derechista Fuerza Popular, obtuvo el 50,135% de los votos válidos, lo que equivale a 9,223,396 sufragios, frente a los 9,173,755 de su rival izquierdista Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú.

La diferencia final fue de apenas 49,641 votos, un margen estrecho que convierte esta elección en una de las más reñidas de la historia peruana reciente.

El factor determinante fue el voto de los peruanos en el exterior: Fujimori se impuso con el 63,2% en esa franja y acumuló una ventaja de 81,655 votos fuera del país, suficiente para revertir los 32,014 votos que Sánchez le sacó dentro del territorio peruano.

Sánchez denunció lo que calificó como «fraude en desarrollo», alegando que las actas consulares de 119 oficinas en el exterior no fueron digitalizadas de inmediato tras la votación, y anunció que no reconocería un eventual gobierno de Fujimori.

En ese contexto de disputa postelectoral, la felicitación de Rubio refuerza el reconocimiento internacional de la victoria fujimorista y marca el tono de la relación bilateral que Washington espera construir con Lima.

La victoria de Keiko Fujimori es la culminación de cuatro candidaturas presidenciales consecutivas: perdió en segunda vuelta en 2011 ante Ollanta Humala, en 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 ante Pedro Castillo por menos de 44,000 votos.

Con este triunfo, Fujimori se convierte en la primera mujer elegida presidenta de Perú por voto popular, una distinción que no aplica a Dina Boluarte, quien llegó al cargo en 2022 por sucesión constitucional.

La victoria del fujimorismo se produce menos de dos años después de la muerte de Alberto Fujimori, el 11 de septiembre de 2024, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000 en un período marcado tanto por la estabilización económica como por graves violaciones a los derechos humanos.

La relación entre Washington y Lima bajo la administración Trump está marcada por la preocupación por la influencia china en la región, en particular el puerto de Chancay, construido por la empresa china Cosco Shipping Ports, y por la agenda de seguridad y narcotráfico.

Según confirmó el embajador peruano en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, en junio de 2026, Rubio tiene previsto visitar Perú antes de que concluya el año, lo que podría ser uno de los primeros gestos concretos de la nueva etapa bilateral.

Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026 para el período 2026-2031, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones le entregue formalmente las credenciales, acto previsto para el 2 de julio.