Trump reacciona a la muerte del cantante de Village People: «Amaba que usáramos YMCA»

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El presidente Donald Trump rindió homenaje este miércoles a Victor Willis, líder vocalista de Village People, fallecido el martes 30 de junio a los 74 años, con una publicación en su red Truth Social en la que destacó el vínculo especial que unió al cantante con sus mítines políticos a través de la icónica canción «Y.M.C.A.».

«Era un tipo genial y feliz que amaba que usara la canción de su grupo, YMCA, en mis mítines. Se convirtió en un éxito 'monstruoso', de nuevo, 30 años después de su lanzamiento original», escribió Trump en Truth Social pocas horas después de conocerse la noticia.

El mandatario subrayó que Willis y el grupo «estuvieron ahí para nosotros desde el principio», antes de que otros artistas quisieran sumarse a sus actos tras los récords de asistencia.

«Los queríamos a ellos y a su gran y edificante canción. Pensaremos en Victor cada vez que suene 'YMCA', como hoy, y a lo largo de toda esta semana de celebraciones del 4 de julio», añadió, ofreciendo sus condolencias a la familia y al grupo.

Publicación en Truth Social

La muerte de Willis, confirmada por la banda en su página oficial de Facebook, se produjo un día antes de que el músico cumpliera 75 años, víctima de «una enfermedad breve pero agresiva». Su esposa, Karen Huff-Willis, publicó un comunicado similar en la página personal del cantante.

La relación entre Willis y Trump estuvo lejos de ser siempre cordial. En 2020, el cantante declaró públicamente a la BBC que no apoyaba al entonces presidente y que el grupo le había pedido que dejara de usar su música: «No apoyo a Trump, nunca he apoyado a Trump, ni tampoco lo ha hecho Village People».

En 2023, su esposa emitió incluso una carta formal de cese y desistimiento contra el uso de la canción.

Sin embargo, la postura de Willis fue cambiando. Tras la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024 y la obtención de una licencia política de BMI, el cantante permitió el uso de «Y.M.C.A.» y llegó a actuar en el mitin previo a la investidura presidencial de enero de 2025, aunque aclaró que su presencia no implicaba un respaldo político.

El impulso de los mítines catapultó la canción al puesto número dos del Billboard Hot 100, más de 45 años después de su lanzamiento original en 1978.

Willis nació el 1 de julio de 1951 en Dallas, Texas, y fue el vocalista principal y coautor de los mayores éxitos de Village People, entre ellos «Y.M.C.A.», «In the Navy» y «Go West», compuestos junto al productor francés Jacques Morali.

Abandonó la banda en 1979 y pasó décadas en una batalla legal por los derechos de autor de sus composiciones, período en el que, según admitió al San Diego Union-Tribune en 2015, cayó en las drogas: «Me deprimí mucho con el paso de los años y decidí desaparecer del mapa».

Un jurado federal le reconoció en 2015 el 50% de la propiedad de 13 canciones del grupo en Estados Unidos, lo que le permitió reincorporarse a la banda en 2017. En 2024, Willis también protagonizó polémica al declarar que «YMCA» no era un himno gay y amenazar con demandar a quienes perpetuaran esa interpretación.

«Y.M.C.A.» fue incorporada en 2020 tanto al Salón de la Fama de los Grammy como al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, institución cuyo propósito es garantizar la preservación del patrimonio sonoro del país.