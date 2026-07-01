Cinco días sin rastro de un joven en Holguín: crece la preocupación

Ezequiel Martínez Ricardo, un joven de 21 años residente en el reparto 26 de Julio del municipio de Holguín, lleva cinco días desaparecido sin que su familia haya podido dar con su paradero, según un llamado urgente difundido en Facebook por su hermana Arlettys Oro.

Ezequiel salió de su casa el sábado 28 de junio por la mañana a realizar sus actividades habituales de venta y nunca regresó.

«Levanto la voz, llamando a todo mundo, toda aquella persona que me escuche y ve en este momento, a que se haga partícipe de mi dolor, del dolor de mi familia, tras la pérdida de mi hermano menor Ezequiel Martínez Ricardo», expresó Arlettys en el video, con visible angustia.

Publicación en Facebook

La familia ha organizado búsquedas a pie y en bicicleta por los montes y zonas boscosas de Holguín, incluyendo el área conocida como Isla Torre, el bosque y la comunidad de Hilda Torres, que figuraban entre los lugares que Ezequiel frecuentaba.

Quienes deseen sumarse a las búsquedas en los montes deben hacerlo de dos en dos, según recomendó la propia familia por razones de seguridad.

Arlettys también hizo un llamado directo a instituciones con cámaras de seguridad: «Invito a todas las instituciones que tengan cámaras de seguridad, que den vista a la carretera, den vista a los caminos, salidas de carretera.

Ahora, estén colaborando, por favor, en revisar estas cintas de seguridad desde el sábado en la mañana hasta el día de hoy».

Las carreteras señaladas como prioritarias para esa revisión son la carretera La Estuna, la carretera Mayarí y la carretera exterior de Holguín, lo que sugiere que la familia contempla la posibilidad de que el joven haya salido del perímetro urbano.

Según Arlettys, las autoridades ya están al tanto del caso: «Ya la policía está en acción, los hospitales están activos. Tenemos que encontrar a mi hermano Ezequiel».

Quienes tengan información pueden comunicarse a los números 55323500, 59486164 y 59126551.

El caso se suma a una serie de desapariciones recientes en Holguín que han seguido el mismo patrón: familias que recurren a las redes sociales ante la ausencia de un sistema oficial de alerta temprana para personas desaparecidas en Cuba, equivalente a la Alerta Ámbar que existe en otros países.

En noviembre de 2025, familiares pedían ayuda para localizar al recluta Dannier Quesada Morales, de 19 años, desaparecido desde una unidad militar en la misma provincia.

En enero de 2026, un cubano de 35 años con esquizofrenia llevaba casi un mes desaparecido en Holguín sin que las autoridades hubieran dado respuesta efectiva. Este mismo mes de junio, una madre buscaba desesperadamente a su hijo desaparecido en La Habana a través de Facebook.

El video de Arlettys acumuló más de 17,000 visualizaciones y casi 300 comentarios, reflejo de la movilización ciudadana que estas alertas generan cuando el Estado no ofrece mecanismos accesibles de respuesta.

«Pidan todo tipo de colaboración en este caso, que Cristo Jesús sea nuestra ancla y nos lleve hacia encontrar a Ezequiel», cerró la hermana del joven desaparecido.