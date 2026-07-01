México derrota a Ecuador y avanza a octavos de final del Mundial 2026

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México venció a Ecuador por 2-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputados el lunes en el Estadio Banorte de Ciudad de México, y avanzó a los octavos de final del torneo.

El partido, que arrancó con demora por condiciones meteorológicas adversas, lo resolvió el Tri en la primera mitad con dos goles de factura impecable.

Julián Quiñones abrió el marcador en el minuto 22 tras recibir un pase al espacio de Roberto Alvarado, recortar sobre Willian Pacho y disparar al ángulo para batir al portero Hernán Galíndez.

Fue el tercer tanto de Quiñones en el torneo, lo que lo convierte, junto a Luis Hernández, en el único mexicano en marcar en tres partidos distintos de un mismo Mundial.

Nueve minutos después, en el 31', Raúl Jiménez amplió la ventaja con un disparo inatajable que se clavó en el ángulo: su primer gol con la selección mexicana en una Copa del Mundo y el número 48 con la camiseta nacional.

Con el 2-0 al descanso, el partido quedó prácticamente sentenciado.

En la segunda mitad Ecuador intentó reaccionar con varios cambios, entre ellos las entradas de Kendry Páez y Ángelo Preciado, pero no logró inquietar la portería mexicana.

Las estadísticas reflejan un dominio ecuatoriano en posesión —57% frente a 43%— y en córners —ocho por tres—, pero México fue netamente más efectivo: 15 tiros por siete del rival, con tres a puerta por solo uno de Ecuador.

El partido cerró con polémica en el descuento: Piero Hincapié recibió la tarjeta roja en el minuto 90, dejando a Ecuador con diez hombres en los instantes finales, mientras Kendry Páez vio la amarilla en ese mismo minuto.

México llegó a este cruce como líder invicto del Grupo A con 9 puntos, seis goles a favor y portería a cero en la fase de grupos, bajo la dirección de Javier Aguirre.

Ecuador, por su parte, había llegado a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros del Grupo E, impulsado por una memorable victoria ante Alemania (2-1) en la fase de grupos.

Con este triunfo, el Tri rompe una racha de 40 años sin ganar en eliminación directa de un Mundial y se medirá en octavos de final a su próximo rival, mientras Ecuador cierra su participación en el torneo.