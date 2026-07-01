La ONU reitera su advertencia: Cuba se reducirá a 5,6 millones de habitantes

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El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) volvió a lanzar una seria advertencia sobre el futuro demográfico de Cuba: si se mantienen las tendencias actuales, la isla podría terminar el siglo con apenas 5.6 millones de habitantes, prácticamente la mitad de la población que tenía hace apenas un lustro.

La proyección fue reiterada durante una reunión celebrada el 29 de junio en La Habana entre representantes del organismo internacional y funcionarios del régimen cubano, según informó la revista oficialista Bohemia. Lejos de mostrar señales de recuperación, las propias cifras oficiales presentadas en el encuentro confirman que la crisis demográfica continúa acelerándose.

El vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Juan Carlos Alfonso Fraga, reconoció que Cuba pasó de 11 millones de habitantes al cierre de 2020 a solo 9.4 millones a finales de 2025, una reducción de más de 1.6 millones de personas en apenas cinco años.

«No hay experiencia similar», admitió el funcionario al señalar que ningún país del llamado Sur Global ha sufrido una contracción poblacional de esa magnitud fuera de un contexto de guerra.

Los datos sobre nacimientos ilustran el deterioro. En 2025 nacieron en Cuba apenas 68,051 niños, la cifra más baja desde que existen registros y menor incluso que la reportada en 1899, cuando el país salía de la Guerra de Independencia. La tasa de fecundidad cayó hasta 1.29 hijos por mujer, muy por debajo del nivel necesario para garantizar el reemplazo generacional.

Al mismo tiempo, la población envejece rápidamente. Más de una cuarta parte de los cubanos tiene ya 60 años o más, mientras las defunciones prácticamente duplican el número de nacimientos.

Pero el descenso de la población no responde únicamente al envejecimiento. El éxodo masivo continúa siendo uno de los principales factores del desplome demográfico.

Las cifras oficiales indican que durante 2024 emigraron 251,221 personas. Sin embargo, el demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos sostiene que la salida real superó las 545,000 y calcula que la población efectiva del país ronda ya los ocho millones de habitantes, muy por debajo de la estimación oficial.

La nueva advertencia del UNFPA llega apenas unos días después de que Miguel Díaz-Canel relativizara el éxodo al afirmar que la emigración constituye «un problema mundial» y atribuyera la salida de profesionales cubanos al atractivo de las economías capitalistas, sin hacer referencia a la crisis económica, los bajos salarios, los apagones o la falta de oportunidades que miles de cubanos señalan como razones para abandonar el país.

El Gobierno cubano aprobó en 2014 una Política para la Atención a la Dinámica Demográfica con el objetivo de frenar el envejecimiento y estimular la natalidad. Más de una década después, las propias cifras oficiales muestran que ninguna de esas metas se ha cumplido.

A ello se suma la falta de información estadística actualizada. Cuba no realiza un censo nacional desde 2012. El previsto para 2022 fue aplazado en varias ocasiones por falta de recursos y, aunque el nuevo operativo censal comenzó este año, los resultados no estarán disponibles hasta 2027, cuando el país habrá acumulado más de una década sin datos demográficos completos.