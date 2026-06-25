Díaz-Canel minimiza el éxodo cubano: «La emigración es un problema mundial»

Miguel Díaz-Canel restó importancia al mayor éxodo de la historia de Cuba al afirmar que la emigración masiva de jóvenes cubanos no es un fenómeno exclusivo de la isla.

En una entrevista concedida al periodista Roberto Cavada, desde el Palacio de la Revolución, señaló que siempre los que más emigran son los jóvenes y lo atribuyó a tener «más rebeldía».

«Fíjate, siempre se habla mucho de los jóvenes cubanos que emigran como si la migración fuera un problema de Cuba. La emigración es un problema mundial. En los problemas migratorios siempre los que más emigran son los jóvenes, que son los que tienen más energía, más rebeldía, más posibilidades de emigrar», declaró el mandatario.

Díaz-Canel reclamó que también se hable de quienes permanecen en la isla, de los jóvenes que se quedan, evitando mencionar que muchos lo hacen porque no tienen otra opción.

«Habría que hablar también de los jóvenes que hay en Cuba que no emigran y que hoy tú los ves ocupando responsabilidades importantes de dirección, pero también desde el punto de vista tecnológico, empresarial en nuestras industrias», dijo.

Las palabras del gobernante contrastan con una realidad demográfica sin precedentes. Según cifras oficiales de la ONEI presentadas en mayo de 2025, la población efectiva de Cuba cayó a 9,74 millones de habitantes, un 10% menos que en 2020.

Un estudio del demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos, estimó que a finales de 2024 vivían en Cuba apenas 8,025,624 personas, una reducción del 24% en cuatro años. El propio investigador advirtió que «una contracción poblacional de tal magnitud solo ha sido observada en contextos de conflicto armado».

Entre 2021 y 2024, aproximadamente 1,79 millones de cubanos abandonaron el país, en lo que constituye el mayor éxodo de la historia de la isla. Solo en 2024, Cuba perdió más de 300,000 habitantes y registró su menor tasa de nacimientos en décadas.

La entrevista con Cavada forma parte de una ofensiva comunicacional que Díaz-Canel ha intensificado durante 2026, con apariciones en Newsweek, NBC News, elDiario.es y Canal Red.

En abril, al conceder una entrevista a NBC News, se convirtió en el primer gobernante cubano en aparecer en televisión estadounidense desde Fidel Castro.

En todas estas intervenciones, el mandatario ha insistido en atribuir la crisis en Cuba al embargo estadounidense y ha rechazado cualquier posibilidad de ceder ante presiones externas.

Ante la pregunta de si las 176 medidas económicas aprobadas ese mismo día por la Asamblea Nacional eran una respuesta a Washington, respondió con firmeza: «Trump no manda en Cuba, ni el gobierno norteamericano manda en Cuba. Cuba es soberana».

El patrón de minimizar el éxodo no es nuevo en el discurso del régimen. En octubre de 2023, Díaz-Canel ya había afirmado que los cubanos que emigran «rara vez lo hacen por odio a la revolución».

Cuba no realiza un censo de población desde 2012, y el previsto para 2022 fue pospuesto en varias ocasiones por falta de recursos, lo que dificulta conocer con precisión la magnitud real del vaciamiento demográfico que el propio régimen se niega a reconocer.