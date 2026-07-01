Entra en vigor en Florida una ley que endurece las sanciones contra empresas que hagan negocios con Cuba

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La Ley de Restricción y Cumplimiento de la Interferencia Extranjera (Foreign Interference Restriction and Enforcement Act, FIRE) entró en vigor este miércoles en Florida, incorporando nuevas restricciones para empresas y funcionarios con vínculos con Cuba y otros seis países considerados hostiles por el estado: Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria.
La norma, firmada por el gobernador Ron DeSantis el pasado 9 de mayo en el Museo y Biblioteca de la Bahía de Cochinos, en La Pequeña Habana de Miami, endurece las consecuencias para las empresas floridanas que mantengan relaciones comerciales con esos países al margen de la legislación federal estadounidense.
Una de sus principales disposiciones autoriza a los gobiernos locales a suspender o revocar las licencias comerciales de compañías establecidas en Florida que realicen negocios con Cuba en violación de las leyes federales, informa la agencia Efe.
Además, tipifica como delito grave de tercer grado la presentación de declaraciones falsas relacionadas con actividades comerciales prohibidas o con vínculos ilegales con alguno de los países incluidos en la normativa.
La ley también prohíbe que funcionarios públicos, empleados gubernamentales, abogados de administraciones locales y candidatos a cargos públicos acepten regalos, beneficios o compensaciones procedentes de esos gobiernos extranjeros. Asimismo, establece sanciones penales para quienes actúen en beneficio de ellos.
Otra de las disposiciones restringe los acuerdos de gestación subrogada y los procesos de adopción cuando alguna de las partes sea ciudadana o residente de cualquiera de esos siete países.
«Esta legislación combate la influencia extranjera hostil en Florida al establecer nuevas restricciones a los acuerdos y asociaciones que involucren a países de preocupación, tales como Irán y Cuba, así como sanciones por infracciones», afirmó DeSantis durante la firma de la ley.
La entrada en vigor de FIRE coincide con un endurecimiento de la presión política y económica sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel tanto desde Florida como desde Washington.
En junio, el condado de Miami-Dade revocó la licencia fiscal de Vanguard Energy, empresa que proyectaba exportar 250,000 barriles de combustible a Cuba a través de CUPET. Paralelamente, municipios como Miami y Hialeah mantienen investigaciones sobre cientos de negocios sospechosos de mantener vínculos con el régimen cubano. Solo el grupo de trabajo creado por Hialeah ha identificado más de 200 establecimientos bajo revisión.
En ese contexto, la plataforma EnviosCuba.com anunció hace dos semanas la suspensión de sus operaciones, convirtiéndose en una de las primeras empresas afectadas por el nuevo escenario regulatorio.
La legislación estatal se suma además a las medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump desde comienzos de 2026. Entre ellas figuran nuevas sanciones contra entidades vinculadas al régimen cubano y restricciones dirigidas a dificultar el suministro de combustible a la isla, en medio de la profunda crisis energética que atraviesa el país.
FIRE incorpora asimismo una cláusula denominada «Apoyo a una Cuba Libre e Independiente», que permite al gobernador suspender temporalmente algunas de las restricciones si el Gobierno federal modifica el estatus diplomático de Cuba. No obstante, cualquier prórroga de esa suspensión deberá ser aprobada por la Legislatura de Florida.
Durante la ceremonia de promulgación, DeSantis resumió el espíritu de la norma con una frase dirigida al régimen cubano: «No se puede hacer negocios con criminales».
Preguntas frecuentes sobre la Ley FIRE en Florida y sus implicaciones para las empresas con vínculos con Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la Ley FIRE y a quién afecta principalmente?
La Ley de Restricción y Cumplimiento de la Interferencia Extranjera (FIRE) es una legislación de Florida que establece nuevas restricciones y sanciones para empresas y funcionarios con vínculos comerciales con Cuba y otros países considerados hostiles, como China, Rusia e Irán. Afecta principalmente a empresas floridanas que realizan negocios con estos países en violación de las leyes federales estadounidenses.
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¿Cuáles son las sanciones previstas para las empresas que incumplan la Ley FIRE?
Las empresas que violen la Ley FIRE pueden enfrentar la suspensión o revocación de sus licencias comerciales por parte de los gobiernos locales de Florida. Además, se penaliza como delito grave de tercer grado la presentación de declaraciones falsas sobre actividades comerciales prohibidas.
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¿Qué implicaciones tiene la cláusula "Apoyo a una Cuba Libre e Independiente" en la Ley FIRE?
La cláusula "Apoyo a una Cuba Libre e Independiente" permite al gobernador de Florida suspender temporalmente algunas restricciones de la Ley FIRE si el Gobierno federal de EE.UU. modifica el estatus diplomático de Cuba. Esto abre la puerta a futuras interacciones comerciales con una Cuba post-régimen, siempre que la Legislatura estatal apruebe cualquier prórroga de la suspensión.
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¿Cómo ha afectado la Ley FIRE a empresas específicas en Florida?
Un ejemplo es la empresa Vanguard Energy, que tuvo su licencia comercial revocada en Miami-Dade tras intentar operar con la petrolera estatal cubana CUPET. La Ley FIRE ha provocado la suspensión de operaciones de empresas como EnviosCuba.com, reflejando el impacto directo de la normativa en compañías con vínculos comerciales con Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.