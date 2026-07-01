Entra en vigor en Florida una ley que endurece las sanciones contra empresas que hagan negocios con Cuba

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La Ley de Restricción y Cumplimiento de la Interferencia Extranjera (Foreign Interference Restriction and Enforcement Act, FIRE) entró en vigor este miércoles en Florida, incorporando nuevas restricciones para empresas y funcionarios con vínculos con Cuba y otros seis países considerados hostiles por el estado: Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria.

La norma, firmada por el gobernador Ron DeSantis el pasado 9 de mayo en el Museo y Biblioteca de la Bahía de Cochinos, en La Pequeña Habana de Miami, endurece las consecuencias para las empresas floridanas que mantengan relaciones comerciales con esos países al margen de la legislación federal estadounidense.

Una de sus principales disposiciones autoriza a los gobiernos locales a suspender o revocar las licencias comerciales de compañías establecidas en Florida que realicen negocios con Cuba en violación de las leyes federales, informa la agencia Efe.

Además, tipifica como delito grave de tercer grado la presentación de declaraciones falsas relacionadas con actividades comerciales prohibidas o con vínculos ilegales con alguno de los países incluidos en la normativa.

La ley también prohíbe que funcionarios públicos, empleados gubernamentales, abogados de administraciones locales y candidatos a cargos públicos acepten regalos, beneficios o compensaciones procedentes de esos gobiernos extranjeros. Asimismo, establece sanciones penales para quienes actúen en beneficio de ellos.

Otra de las disposiciones restringe los acuerdos de gestación subrogada y los procesos de adopción cuando alguna de las partes sea ciudadana o residente de cualquiera de esos siete países.

«Esta legislación combate la influencia extranjera hostil en Florida al establecer nuevas restricciones a los acuerdos y asociaciones que involucren a países de preocupación, tales como Irán y Cuba, así como sanciones por infracciones», afirmó DeSantis durante la firma de la ley.

La entrada en vigor de FIRE coincide con un endurecimiento de la presión política y económica sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel tanto desde Florida como desde Washington.

En junio, el condado de Miami-Dade revocó la licencia fiscal de Vanguard Energy, empresa que proyectaba exportar 250,000 barriles de combustible a Cuba a través de CUPET. Paralelamente, municipios como Miami y Hialeah mantienen investigaciones sobre cientos de negocios sospechosos de mantener vínculos con el régimen cubano. Solo el grupo de trabajo creado por Hialeah ha identificado más de 200 establecimientos bajo revisión.

En ese contexto, la plataforma EnviosCuba.com anunció hace dos semanas la suspensión de sus operaciones, convirtiéndose en una de las primeras empresas afectadas por el nuevo escenario regulatorio.

La legislación estatal se suma además a las medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump desde comienzos de 2026. Entre ellas figuran nuevas sanciones contra entidades vinculadas al régimen cubano y restricciones dirigidas a dificultar el suministro de combustible a la isla, en medio de la profunda crisis energética que atraviesa el país.

FIRE incorpora asimismo una cláusula denominada «Apoyo a una Cuba Libre e Independiente», que permite al gobernador suspender temporalmente algunas de las restricciones si el Gobierno federal modifica el estatus diplomático de Cuba. No obstante, cualquier prórroga de esa suspensión deberá ser aprobada por la Legislatura de Florida.

Durante la ceremonia de promulgación, DeSantis resumió el espíritu de la norma con una frase dirigida al régimen cubano: «No se puede hacer negocios con criminales».