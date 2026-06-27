Robo de más de mil litros de aceite de transformadores agrava apagones en municipio Primero de Enero, Ciego de Ávila

Las autoridades también apuntan a la necesidad de combatir a los receptadores que alimentan el mercado ilegal del aceite dieléctrico

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Dos robos de aceite dieléctrico en transformadores, ocurridos desde principios de 2026 en las localidades de Vila y Montoto, acumulan más de 1,000 litros sustraídos y han dejado a casi 200 clientes sin electricidad en el municipio de Primero de Enero, en la provincia de Ciego de Ávila.

El primer hecho tuvo lugar en Vila, donde individuos extrajeron alrededor de 200 litros de un transformador, afectando viviendas cercanas y una Unidad Empresarial de Base avícola.

El segundo y más reciente suceso ocurrió en Montoto, y elevó el total acumulado a más de 1,000 litros robados, reportó el periódico oficial Invasor.

Miguel Ángel Chamorro Pereira, jefe de operaciones de la Organización Básica Eléctrica (OBE) en el municipio, precisó que el robo en Montoto "ocasionó afectaciones a casi 200 clientes" y reconoció que el déficit de transformadores en Cuba impide su rápida reposición ante cada pérdida.

Ambas localidades están enclavadas en unidades productoras del municipio, y tras los robos sobrevivieron jornadas de apagón total por la escasa disponibilidad del líquido que evita el sobrecalentamiento de los equipos.

Como respuesta inmediata, la Empresa Eléctrica de Primero de Enero reforzó la seguridad en la subestación de 33 kV de Montoto, que ahora cuenta con cuatro custodios permanentes.

Daimy Zamora Arteaga, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el municipio, exhortó al incremento de la vigilancia en los barrios donde se ubican estos transformadores, indispensables para garantizar el suministro eléctrico.

Las autoridades también apuntan a la necesidad de combatir a los receptadores que alimentan el mercado ilegal del aceite dieléctrico, el cual se revende como combustible sustituto para tractores y maquinaria agrícola a precios de entre 600 y más de 1,000 pesos cubanos por litro.

El fenómeno no es nuevo en la provincia. En 2025, Ciego de Ávila registró 41 robos similares, con 84 transformadores afectados y más de 14,440 litros sustraídos, y los tribunales provinciales han impuesto condenas de hasta 12 años de prisión por "sabotaje" eléctrico.

A nivel nacional, el problema ha alcanzado lugares emblemáticos. El 25 de junio, ladrones robaron el aceite del transformador del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, lo cual dejó sin electricidad al templo y su hospedería.

El 9 de mayo, un hombre murió electrocutado al intentar robar aceite dieléctrico en la propia localidad de El Cobre.

El contexto eléctrico que alimenta esta epidemia de robos es devastador. Este sábado, Cuba registra un déficit de 2,165 MW en el pico nocturno, con apenas 1,015 MW disponibles frente a una demanda de 3,150 MW, informó el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

El Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular tipifica estos actos como sabotaje, con penas que van de siete a 30 años de prisión, cadena perpetua o pena de muerte en los casos más graves.

Las autoridades advierten que los efectos del aceite dieléctrico son nocivos "incluso para la vida de los infractores", y que deben priorizarse tanto la divulgación de esos riesgos como el análisis de las causas profundas que empujan a la población a este tipo de delitos.