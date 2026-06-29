Indignación en redes: Secretario del PCC en Matanzas celebra condición de «destacada» por el 26 de julio

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Matanzas, celebró con un discurso triunfalista que el Comité Central otorgara a la provincia la condición de «Destacada» en la emulación por el aniversario 73 del asalto al cuartel Moncada.

La reacción en redes sociales fue inmediata: cientos de cubanos respondieron con indignación y burla ante lo que describieron como un ejercicio de propaganda desconectado de la realidad.

El video publicado por el Periódico Girón en Facebook acumuló más de 500 comentarios en pocas horas, la mayoría de ellos irónicos o abiertamente críticos hacia el funcionario y el reconocimiento oficial.

En un discurso de más de ocho minutos, Sabines Lorenzo enumeró los méritos que, según él, hicieron a Matanzas merecedora del galardón: cumplimiento de planes de siembra, superávit en ingresos, instalación de 98 megawatts en parques solares fotovoltaicos y la recuperación de la comunicación por Internet.

También citó como mérito político el respaldo a la campaña «Mi firma por la patria» y la participación en la «tribuna antiimperialista» en defensa de Raúl Castro.

Pero en medio de su celebración, el propio funcionario admitió una realidad que sus palabras no lograron disimular: «Aun cuando los apagones son muy largos y la población tiene muchos apagones, a veces se suman 50, 60 horas en algunos circuitos de nuestra provincia».

Esa confesión fue suficiente para que los internautas desataran una avalancha de comentarios. «Destacada Matanzas, ¡en los apagones! En eso sí tiene el primer lugar», escribió un usuario.

Otro fue más contundente: «No tienen vergüenza, simplemente no entiendo cómo pueden ver el noticiero si a Matanzas le debieran cambiar el nombre por Apagonia».

La ironía se extendió a otros frentes. Un comentario señaló que Matanzas también lidera en arbovirosis: «Seguro tuvieron en cuenta el alto promedio de infección por dengue y Chikungunya... ahí también tuvimos el primer lugar en el país».

Otro resumió el sentir general con una pregunta: «¿Destacada? ¿en qué? en apagones, basura, enfermedades. No entiendo nada, pobres las demás provincias».

Un internauta preguntó con seriedad: «¿En qué cosa productiva ganaron?».

Algunos aseguraron que se trataba de un chiste y otros lo calificaron de triunfalismo demagogo. «Qué buenos son pa' dar muela?», comentó un usuario.

«Que tiemble el imperialismo, porque aquí lo que sobra es inspiración triunfalista», señaló otro.

«Lo ridículo de esto no es el reconocimiento, sino como ellos se lo creen; y es en serio», aseguró un tercero.

La distancia entre el discurso oficial y la realidad es abismal. Matanzas fue en abril la provincia con mayor afectación eléctrica de Cuba, con 174 megawatts apagables en el pico nocturno.

Residentes del circuito 1456 acumularon 85 horas sin electricidad el 9 de junio, un récord histórico.

Además, más de 300,000 habitantes enfrentan problemas de abasto de agua, y la provincia fue el epicentro nacional del brote de dengue y chikungunya que comenzó en Perico en julio de 2025.

Sabines Lorenzo también admitió que hay 18 empresas con pérdidas en la provincia y que el cumplimiento de planes de exportación y captación de divisas fue «muy insuficiente», datos que no impidieron que cerrara su intervención con vítores: «¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el pueblo matancero merecedor de esta condición! ¡Fidel, Raúl y Díaz-Canel! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!».

El patrón se repitió simultáneamente en Villa Clara, donde Susely Morfa González celebró un reconocimiento idéntico para su territorio, también entre burlas de los cubanos en redes.

El acto central del 26 de julio se celebrará en Pinar del Río, mientras Matanzas recibe su diploma de «destacada» en medio de apagones que, según reconoció su propio secretario del PCC, pueden durar más de dos días seguidos.