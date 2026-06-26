Cubana estima que ha vivido 44,300 horas sin electricidad desde 1985: el equivalente a más de cinco años en apagón

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Una cubana nacida en La Habana en 1985 usó inteligencia artificial para calcular cuántas horas de su vida ha pasado sin electricidad, y el resultado condensó en un solo número décadas de crisis energética: 44,300 horas, el equivalente a más de cinco años completos a oscuras.

Yulieta Hernández Díaz compartió el ejercicio en su perfil de Facebook, donde explicó que le pidió a ChatGPT que estimara ese dato tomando como base su fecha de nacimiento —el 11 de septiembre de 1985— y la evolución histórica de los apagones en Cuba.

«El resultado fue impactante: de las aproximadamente 357,500 horas que he vivido, alrededor de 44,300 horas las he pasado sin electricidad», escribió la autora.

El cálculo consideró cuatro grandes etapas de la crisis energética cubana: el Período Especial de los años 90, cuando los cortes llegaban a promediar hasta 12 horas diarias tras el colapso del subsidio soviético de petróleo; los años de relativa estabilidad eléctrica; el llamado «apagón solidario» que comenzó en 2019; y el agravamiento sostenido desde 2022 hasta la actualidad.

Hernández fue clara sobre los límites del ejercicio: «Es una estimación, no una cifra exacta, pero está basada en datos históricos y en la evolución conocida de los apagones en Cuba».

Sin embargo, el impacto simbólico del número trasciende la precisión matemática.

«Más allá de que el número exacto pueda variar, obliga a pensar en cuánto tiempo de nuestras vidas hemos perdido esperando que vuelva la corriente», señaló.

La publicación llega en uno de los peores momentos de la crisis energética cubana. En mayo de 2026, el país rompió su récord histórico de déficit eléctrico con 2,174 MW, dejando al 70% de la isla sin luz de forma simultánea.

En marzo de 2026, Cuba registró su apagón general más prolongado: 29 horas y 29 minutos de desconexión total del sistema electroenergético nacional. Este jueves se registraron 7,373 reportes de apagones en todo el país, de los cuales 1,676 correspondían a La Habana.

La capital cubana sufre actualmente entre 20 y 24 horas diarias sin electricidad, mientras zonas de Matanzas han acumulado hasta 85 horas consecutivas sin corriente en lo que va de junio.

La situación se agravó aún más cuando Venezuela interrumpió sus envíos de petróleo a la isla en enero de 2026.

El colapso del sistema tiene raíces estructurales que ningún gobierno ha logrado resolver en más de tres décadas.

Expertos calculan que restaurar la infraestructura eléctrica cubana requeriría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares y entre tres y cinco años de trabajo sostenido.

La publicación de Hernández Díaz no es solo un ejercicio matemático: es el testimonio biográfico de lo que significa haber nacido y crecido en Cuba desde 1985, con la oscuridad como compañera permanente de vida.