Georgina Rodríguez roba miradas en Miami con sus sensuales posados en la playa

Georgina Rodríguez lleva días convirtiendo Miami en su pasarela personal, y las fotos que ha compartido en Instagram lo confirman. La prometida de Cristiano Ronaldo ha aprovechado la estancia de la selección portuguesa en Florida durante el Mundial 2026 para disfrutar de las playas, el sol y todo el lujo que la ciudad tiene para ofrecer, y sus seguidores —muchos de ellos en Miami— no han podido apartar los ojos de la pantalla.
Georgina publicó un carrete de fotos con el pie de foto «Miami bxxch» que se volvió viral de inmediato. En las imágenes se la ve luciendo un bikini negro de hilo, de cintura baja, con bralette de copas triangulares y una pañoleta atada en la cintura, caminando entre las olas, recostada sobre la arena húmeda y jugando con el océano. También incluyó un breve video en el que aparece con un body gris de su propia marca, Mimoa, disfrutando del mar como si Miami fuera su patio trasero.
Pero la playa no fue su único escenario. El jueves 26 de junio, Georgina ya había encendido las redes con otro post titulado «CSI Miami », donde posó frente al edificio One Flagler en West Palm Beach con un bolso Birkin rojo de Hermès con textura de cocodrilo, tacones de stiletto negros y un corsé con lentejuelas doradas. Ese carrete acumuló más de dos millones de likes y más de 7,400 comentarios.
Y antes de todo eso, Georgina publicó «Dad's talisman », una foto junto a Cristiano Ronaldo en una terraza de lujo en Miami que superó los 3,278,175 likes y los 16,500 comentarios. Un número que habla por sí solo.
Entre sesión y sesión de fotos, Georgina también se dio tiempo para visitar la Playhouse de Cartier en Palm Beach, donde fue fotografiada con jeans blancos acampanados y blusa camisera, bolso Hermès en mano. Porque en Miami, hasta las compras son un evento.
El telón de fondo de toda esta actividad es el Mundial 2026, donde Cristiano Ronaldo disputa su sexta Copa del Mundo a sus 41 años. El pasado sábado, Georgina acudió al Hard Rock Stadium de Miami Gardens con sus hijos Cristiano Jr. y Mateo —vestidos con camisetas rojas de Portugal con el nombre de su padre— para apoyar a la selección lusa en su partido contra Colombia, que terminó 0-0. Publicó las fotos del estadio con una sola palabra: «Familia».
Portugal avanzó a los dieciseisavos de final, donde se medirá a Croacia el 2 de julio en Toronto, lo que significa que la familia tiene al menos unos días más en Norteamérica. Y si Georgina sigue a ese ritmo de publicaciones, Miami va a seguir apareciendo en los titulares.
Como detalle que no pasa desapercibido, Georgina luce en cada aparición la millonaria argolla de compromiso que CR7 le entregó en el verano de 2025, valorada en aproximadamente 5-6 millones de dólares con un diamante ovalado de gran quilataje.
Preguntas frecuentes sobre Georgina Rodríguez y su impacto en redes sociales
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo ha impactado Georgina Rodríguez en las redes sociales desde Miami?
Georgina Rodríguez ha causado furor en las redes sociales con sus publicaciones desde Miami, compartiendo fotos y videos que se han vuelto virales. Sus posados en la playa y otros lugares icónicos de la ciudad han captado la atención de millones de seguidores en Instagram, generando miles de likes y comentarios.
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¿Qué detalles de lujo destaca en las apariciones de Georgina Rodríguez?
Georgina Rodríguez se ha destacado por su gusto por el lujo, luciendo accesorios de alto valor como un bolso Birkin de Hermès y una argolla de compromiso de 5-6 millones de dólares. Además, su estilo en la moda se caracteriza por prendas de diseñadores y marcas de renombre, lo que refuerza su imagen de glamour y sofisticación.
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¿Cuál es la relación de Georgina Rodríguez con la moda y el lifestyle de lujo?
Georgina Rodríguez es una figura destacada en el mundo de la moda y el lifestyle de lujo. Ha sido embajadora de marcas como Calzedonia, y su influencia en redes sociales la ha convertido en una de las figuras más seguidas e influyentes del sector. Sus colaboraciones con diseñadores y su participación en eventos de alto perfil, como la Gala MET, refuerzan su posición en este ámbito.
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¿Cómo ha apoyado Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026?
Georgina Rodríguez ha mostrado su apoyo a Cristiano Ronaldo asistiendo a los partidos de la selección portuguesa durante el Mundial 2026. Ha compartido momentos familiares en el estadio, vistiendo camisetas de Portugal junto a sus hijos, evidenciando su compromiso y respaldo al futbolista en esta etapa crucial de su carrera.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.