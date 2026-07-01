Georgina Rodríguez roba miradas en Miami con sus sensuales posados en la playa

Georgina Rodríguez lleva días convirtiendo Miami en su pasarela personal, y las fotos que ha compartido en Instagram lo confirman. La prometida de Cristiano Ronaldo ha aprovechado la estancia de la selección portuguesa en Florida durante el Mundial 2026 para disfrutar de las playas, el sol y todo el lujo que la ciudad tiene para ofrecer, y sus seguidores —muchos de ellos en Miami— no han podido apartar los ojos de la pantalla.

Georgina publicó un carrete de fotos con el pie de foto «Miami bxxch» que se volvió viral de inmediato. En las imágenes se la ve luciendo un bikini negro de hilo, de cintura baja, con bralette de copas triangulares y una pañoleta atada en la cintura, caminando entre las olas, recostada sobre la arena húmeda y jugando con el océano. También incluyó un breve video en el que aparece con un body gris de su propia marca, Mimoa, disfrutando del mar como si Miami fuera su patio trasero.

Pero la playa no fue su único escenario. El jueves 26 de junio, Georgina ya había encendido las redes con otro post titulado «CSI Miami », donde posó frente al edificio One Flagler en West Palm Beach con un bolso Birkin rojo de Hermès con textura de cocodrilo, tacones de stiletto negros y un corsé con lentejuelas doradas. Ese carrete acumuló más de dos millones de likes y más de 7,400 comentarios.

Y antes de todo eso, Georgina publicó «Dad's talisman », una foto junto a Cristiano Ronaldo en una terraza de lujo en Miami que superó los 3,278,175 likes y los 16,500 comentarios. Un número que habla por sí solo.

Captura de Instagram

Entre sesión y sesión de fotos, Georgina también se dio tiempo para visitar la Playhouse de Cartier en Palm Beach, donde fue fotografiada con jeans blancos acampanados y blusa camisera, bolso Hermès en mano. Porque en Miami, hasta las compras son un evento.

El telón de fondo de toda esta actividad es el Mundial 2026, donde Cristiano Ronaldo disputa su sexta Copa del Mundo a sus 41 años. El pasado sábado, Georgina acudió al Hard Rock Stadium de Miami Gardens con sus hijos Cristiano Jr. y Mateo —vestidos con camisetas rojas de Portugal con el nombre de su padre— para apoyar a la selección lusa en su partido contra Colombia, que terminó 0-0. Publicó las fotos del estadio con una sola palabra: «Familia».

Portugal avanzó a los dieciseisavos de final, donde se medirá a Croacia el 2 de julio en Toronto, lo que significa que la familia tiene al menos unos días más en Norteamérica. Y si Georgina sigue a ese ritmo de publicaciones, Miami va a seguir apareciendo en los titulares.

Como detalle que no pasa desapercibido, Georgina luce en cada aparición la millonaria argolla de compromiso que CR7 le entregó en el verano de 2025, valorada en aproximadamente 5-6 millones de dólares con un diamante ovalado de gran quilataje.