¡Impresionante! Cristiano Ronaldo presume de su millonaria colección de autos: «Mis juguetes»

Cristiano Ronaldo dejó sin palabras a sus seguidores al publicar en Instagram tres fotografías de su garaje privado con un pie de foto tan simple como revelador: «My toys» («Mis juguetes»).
El astro portugués aparece en las imágenes con camisa blanca, jeans azul claro y gafas de sol oscuras, recostado con total naturalidad sobre el capó de un Ferrari rojo, como quien posa junto a algo completamente cotidiano.
El espacio que se ve detrás no es un concesionario cualquiera: es un showroom privado de diseño arquitectónico premium, con suelo negro y blanco brillante, iluminación LED lineal en el techo y capacidad para más de diez vehículos.
Entre los «juguetes» identificables en las fotos aparecen varios Ferrari y al menos un Bugatti en color granate, posiblemente un Chiron, cuyo precio ronda los 2,9 millones de dólares.
Pero la pieza más codiciada de toda la colección ni siquiera aparece en estas imágenes: el Bugatti Centodieci, del que solo existen diez unidades en el mundo y cuyo valor oscila entre 8,5 y 11,5 millones de dólares, según reportes de medios especializados.
En total, la colección de autos de CR7 supera los 20 millones de euros, una cifra que el propio jugador reconoció en noviembre de 2025 que ni él mismo tiene del todo clara.
«Calculo que tengo unos 41», dijo entonces sobre la cantidad de autos de su colección, aunque admitió no estar seguro del número exacto.
La publicación se convirtió rápidamente en uno de los posts más comentados del portugués en semanas: más de 13 millones de likes y cerca de 183,000 comentarios en pocas horas.
El momento llega en pleno verano europeo, semanas después de que Portugal fuera eliminado por España en el Mundial 2026, en lo que muchos consideraron la despedida mundialista de Ronaldo a sus 41 años.
Antes de esa eliminación, CR7 había escrito su nombre en los libros de historia al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo distintas, con un doblete ante Uzbekistán.
Ahora, con el fútbol en pausa y los rumores de boda con Georgina Rodríguez —quien aceptó su propuesta en agosto de 2025— como telón de fondo, parece que Ronaldo ha encontrado la mejor manera de desconectar: rodeado de sus «juguetes» favoritos y recordándole al mundo que, dentro y fuera del campo, sigue jugando en otra liga.
Preguntas frecuentes sobre la colección de autos de Cristiano Ronaldo y su vida personal
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto vale la colección de autos de Cristiano Ronaldo?
La colección de autos de Cristiano Ronaldo está valorada en más de 20 millones de euros. Entre sus vehículos se encuentran modelos exclusivos de Ferrari y Bugatti, incluyendo un Bugatti Centodieci, del cual solo existen diez unidades en el mundo, con un precio que oscila entre 8,5 y 11,5 millones de dólares.
Publicidad
¿Cuál es el auto más valioso de Cristiano Ronaldo?
El auto más valioso de Cristiano Ronaldo es el Bugatti Centodieci. Este vehículo exclusivo se encuentra entre los más codiciados de su colección, con un valor estimado entre 8,5 y 11,5 millones de dólares, y solo existen diez unidades en el mundo.
Publicidad
¿Cuántos autos tiene Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo ha estimado que posee alrededor de 41 autos, aunque él mismo admite no estar seguro del número exacto. Su colección incluye marcas de lujo como Ferrari y Bugatti, destacándose por su valor y exclusividad.
Publicidad
¿Cuántos "me gusta" obtuvo la publicación de Cristiano Ronaldo en Instagram sobre su colección de autos?
La publicación de Cristiano Ronaldo sobre su colección de autos obtuvo más de 13 millones de "me gusta". Además, generó cerca de 183,000 comentarios en pocas horas, convirtiéndose rápidamente en uno de sus posts más comentados.
Publicidad
¿Cuál es el contexto del Mundial 2026 para Cristiano Ronaldo?
El Mundial 2026 fue el último torneo mundialista de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, logró marcar en seis Copas del Mundo diferentes, un récord histórico que lo mantiene como un referente en el fútbol mundial. Sin embargo, Portugal fue eliminado por España en los octavos de final, poniendo fin a su participación en el torneo.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.