¡Impresionante! Cristiano Ronaldo presume de su millonaria colección de autos: «Mis juguetes»

Cristiano Ronaldo dejó sin palabras a sus seguidores al publicar en Instagram tres fotografías de su garaje privado con un pie de foto tan simple como revelador: «My toys» («Mis juguetes»).

El astro portugués aparece en las imágenes con camisa blanca, jeans azul claro y gafas de sol oscuras, recostado con total naturalidad sobre el capó de un Ferrari rojo, como quien posa junto a algo completamente cotidiano.

El espacio que se ve detrás no es un concesionario cualquiera: es un showroom privado de diseño arquitectónico premium, con suelo negro y blanco brillante, iluminación LED lineal en el techo y capacidad para más de diez vehículos.

Entre los «juguetes» identificables en las fotos aparecen varios Ferrari y al menos un Bugatti en color granate, posiblemente un Chiron, cuyo precio ronda los 2,9 millones de dólares.

Pero la pieza más codiciada de toda la colección ni siquiera aparece en estas imágenes: el Bugatti Centodieci, del que solo existen diez unidades en el mundo y cuyo valor oscila entre 8,5 y 11,5 millones de dólares, según reportes de medios especializados.

En total, la colección de autos de CR7 supera los 20 millones de euros, una cifra que el propio jugador reconoció en noviembre de 2025 que ni él mismo tiene del todo clara.

«Calculo que tengo unos 41», dijo entonces sobre la cantidad de autos de su colección, aunque admitió no estar seguro del número exacto.

La publicación se convirtió rápidamente en uno de los posts más comentados del portugués en semanas: más de 13 millones de likes y cerca de 183,000 comentarios en pocas horas.

El momento llega en pleno verano europeo, semanas después de que Portugal fuera eliminado por España en el Mundial 2026, en lo que muchos consideraron la despedida mundialista de Ronaldo a sus 41 años.

Antes de esa eliminación, CR7 había escrito su nombre en los libros de historia al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo distintas, con un doblete ante Uzbekistán.

Ahora, con el fútbol en pausa y los rumores de boda con Georgina Rodríguez —quien aceptó su propuesta en agosto de 2025— como telón de fondo, parece que Ronaldo ha encontrado la mejor manera de desconectar: rodeado de sus «juguetes» favoritos y recordándole al mundo que, dentro y fuera del campo, sigue jugando en otra liga.