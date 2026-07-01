¡En bañador rojo! Claudia Artiles presume de cuerpazo en la playa dos meses después de su cirugía estética

La influencer cubana Claudia Artiles derritió las redes sociales este fin de semana con una serie de imágenes desde las playas de Miami, donde posó con un llamativo bañador rojo de una pieza, sombrero de paja y pantalón de red marrón, rodeada de su familia.

Las fotos, publicadas bajo el texto «Fin de semana de playa en familia #enfamilia #miamibeach #cubanosporelmundo», generaron una respuesta masiva entre sus seguidores: la selfie grupal frente al espejo del hotel acumuló más de 40,500 me gusta, mientras que la imagen en la orilla del mar junto a su pareja y su hijo superó los 25,000.

En las imágenes aparecen Claudia, su pareja Ultrack (Jorge Batista), el pequeño Marlon —hijo de Claudia, de tres años, con síndrome de Down— y las hijas de Ultrack.

Captura de Instagram

El momento tiene un significado especial: las fotos llegan apenas dos meses después de que Claudia se sometiera a una cirugía estética de remodelación corporal en una clínica de Miami, el 28 de abril de 2026, que incluyó la eliminación del exceso abdominal y una cirugía de senos. La propia Claudia comentó en la publicación del centro estético: «Apenas 2 meses, todavía falta mucho más ».

La clínica también compartió una foto de su transformación con el mensaje «Sin palabras... porque los resultados hablan por sí solos», una publicación que acumuló más de 31,400 me gusta y que desató un debate entre sus seguidores sobre si la influencer lució cambios visibles. Mientras algunos aseguraron que «quedó bella y muy natural», otros insistían en que lucía igual que antes.

Captura de Instagram

Claudia ya había presumido su figura en bikini apenas 54 días después de la operación, y esta nueva aparición en Miami Beach confirma que su recuperación marcha a todo vapor.

Las imágenes también desataron comentarios sobre su pareja. Ante un usuario que señaló que Ultrack lucía «más sexy», Claudia respondió con elegancia y sin perder el humor: «yo no tengo porque ser sexy en redes sociales respeto mi familia pero si el es muy guapo y se ve muy bien gracias bendiciones».

La familia ensamblada que Claudia y Ultrack han construido es uno de los temas que más conecta con su comunidad. La influencer lo resumió en una frase que sus seguidores recuerdan bien: «A mí Ultrack me aceptó con Marlon, que tiene síndrome de Down. ¿Cómo yo no lo voy a aceptar a él con sus hijas?»

Entre los miles de comentarios, el tono predominante fue de cariño: «Que familia tan hermosa Dios los bendiga», escribió una seguidora, resumiendo el sentir general ante estas postales de verano en familia.