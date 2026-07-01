¡En bañador rojo! Claudia Artiles presume de cuerpazo en la playa dos meses después de su cirugía estética

La influencer cubana Claudia Artiles derritió las redes sociales este fin de semana con una serie de imágenes desde las playas de Miami, donde posó con un llamativo bañador rojo de una pieza, sombrero de paja y pantalón de red marrón, rodeada de su familia.
Las fotos, publicadas bajo el texto «Fin de semana de playa en familia #enfamilia #miamibeach #cubanosporelmundo», generaron una respuesta masiva entre sus seguidores: la selfie grupal frente al espejo del hotel acumuló más de 40,500 me gusta, mientras que la imagen en la orilla del mar junto a su pareja y su hijo superó los 25,000.
En las imágenes aparecen Claudia, su pareja Ultrack (Jorge Batista), el pequeño Marlon —hijo de Claudia, de tres años, con síndrome de Down— y las hijas de Ultrack.
El momento tiene un significado especial: las fotos llegan apenas dos meses después de que Claudia se sometiera a una cirugía estética de remodelación corporal en una clínica de Miami, el 28 de abril de 2026, que incluyó la eliminación del exceso abdominal y una cirugía de senos. La propia Claudia comentó en la publicación del centro estético: «Apenas 2 meses, todavía falta mucho más ».
La clínica también compartió una foto de su transformación con el mensaje «Sin palabras... porque los resultados hablan por sí solos», una publicación que acumuló más de 31,400 me gusta y que desató un debate entre sus seguidores sobre si la influencer lució cambios visibles. Mientras algunos aseguraron que «quedó bella y muy natural», otros insistían en que lucía igual que antes.
Claudia ya había presumido su figura en bikini apenas 54 días después de la operación, y esta nueva aparición en Miami Beach confirma que su recuperación marcha a todo vapor.
Las imágenes también desataron comentarios sobre su pareja. Ante un usuario que señaló que Ultrack lucía «más sexy», Claudia respondió con elegancia y sin perder el humor: «yo no tengo porque ser sexy en redes sociales respeto mi familia pero si el es muy guapo y se ve muy bien gracias bendiciones».
La familia ensamblada que Claudia y Ultrack han construido es uno de los temas que más conecta con su comunidad. La influencer lo resumió en una frase que sus seguidores recuerdan bien: «A mí Ultrack me aceptó con Marlon, que tiene síndrome de Down. ¿Cómo yo no lo voy a aceptar a él con sus hijas?»
Entre los miles de comentarios, el tono predominante fue de cariño: «Que familia tan hermosa Dios los bendiga», escribió una seguidora, resumiendo el sentir general ante estas postales de verano en familia.
Preguntas frecuentes sobre la transformación de Claudia Artiles tras su cirugía estética
CiberCuba te lo explica:
¿Qué procedimientos incluyó la cirugía estética de Claudia Artiles?
La cirugía incluyó la eliminación del exceso abdominal y una cirugía de senos. Claudia se sometió a este procedimiento en el Elevate Cosmetic Center de Miami el 28 de abril de 2026, como parte de su objetivo de remodelar su figura y sentirse más cómoda con su cuerpo.
Publicidad
¿Cómo ha sido la recuperación de Claudia Artiles después de su cirugía?
Claudia ha mostrado una recuperación positiva y constante. Apenas 54 días después de la operación, ya posaba en bikini en la playa, y las fotos recientes demuestran que su proceso de recuperación marcha a buen ritmo. Ella misma ha compartido cada etapa del proceso con sus seguidores, mostrando transparencia y humor.
Publicidad
¿Cómo ha sido la reacción de los seguidores de Claudia Artiles a su transformación física?
La reacción ha sido mayoritariamente positiva, con elogios por su nueva figura. Sin embargo, también ha habido debates sobre si los cambios son visibles. Claudia ha recibido tanto elogios por su apariencia natural como críticas, pero el apoyo generalizado de su comunidad es evidente en las redes sociales.
Publicidad
¿Cuál fue el motivo de Claudia Artiles para someterse a una cirugía estética?
Claudia quería sentirse cómoda con su cuerpo y mejorar su figura. Además, un descontrol hormonal diagnosticado por su médico hacía imposible quedar embarazada en ese momento, por lo que decidió no aplazar más su bienestar personal y proceder con la cirugía.
Publicidad
¿Cómo ha manejado Claudia Artiles la relación con su pareja durante este proceso de transformación?
La relación con su pareja, Ultrack, ha sido de apoyo mutuo y humor compartido. Ultrack ha estado presente durante todo el proceso, documentando la recuperación de Claudia y apoyándola en redes sociales. La pareja ha mostrado una dinámica positiva y amorosa, lo que ha fortalecido su conexión con su comunidad de seguidores.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.