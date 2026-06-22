¡Así luce en bikini! Claudia Artiles se roba todas las miradas en la playa tras su transformación física

Claudia Artiles se plantó en la playa con bikini negro y toda la confianza del mundo a casi dos meses después de pasar por el quirófano. La influencer cubana radicada en Miami protagonizó este domingo una sesión de fotos y videos en el mar que dejó a sus seguidores sin palabras —y al fotógrafo (Ultrack) con los pantalones empapados.

En un video publicado en TikTok que ya acumula más de 71,500 vistas, Claudia apareció radiante con pamela, carterita y vestido de playa antes de llegar a la orilla, y no ocultó su emoción: «Voy para la playa ahora mismo, a estrenar esta cuerda acabada de operar».

La sesión fue producida por UltrackTV, el canal de su pareja Jorge Batista, y las imágenes muestran a Claudia posando dentro del mar con el agua hasta las rodillas mientras el creador de contenido se agachaba a su alrededor para capturar cada ángulo. Ella misma celebró el momento con humor en sus Instagram Stories: «Día de sesión de fotos y videos. Se mojó el culo».

Pero el detalle que encendió los comentarios fue otro: en una segunda Story, Claudia escribió «Gracias @elevatecosmeticcenter por este melocotón», un agradecimiento al centro estético de Miami donde se operó que dejó poco a la imaginación sobre los resultados en su figura.

La cirugía se realizó el 28 de abril de 2026 en Elevate Cosmetic Center e incluyó remodelación corporal, eliminación de exceso abdominal y cirugía de senos. Días antes, el 23 de abril, también se había sometido a un endolift en la papada.

El camino hasta el quirófano no fue sencillo. En octubre de 2025, Claudia ya había anunciado sus planes con una frase que se hizo viral: «Este cuerpo de yuca va al quirófano pronto». Sin embargo, un embarazo detectado durante los análisis preoperatorios retrasó todo en noviembre de 2025, y una pérdida gestacional en enero de 2026 aplazó aún más la fecha.

La recuperación fue tan pública como la decisión de operarse. El 18 de mayo apareció sin faja por primera vez luciendo una cintura que dejó a sus seguidores boquiabiertos, y el 3 de junio mostró su silueta declarando: «Estoy amando estos resultados míos».

La sesión en bikini del domingo fue el capítulo más atrevido de ese proceso. Los comentarios en Instagram desbordaron elogios: «Quedaste bellísima», «Qué bello ese cuerpazo», «Todo el dolor tiene su recompensa a la vista está con ese cuerpazo que te quedó». Algunos seguidores preguntaron directamente si también se había aumentado los glúteos, en referencia al agradecimiento con el emoji de durazno.

No faltaron las críticas, pero sus fans las respondieron con la misma contundencia: «Para las que critican, ella pudo y quedó hermosa igual, las demás que soporten».