Miami envía más de 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

Un avión de LATAM Airlines despegó este lunes desde el Aeropuerto Internacional de Miami cargado con más de 50 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad destinados a las víctimas de los terremotos que devastaron Venezuela el 24 de junio, en una operación coordinada por la organización Global Empowerment Mission (GEM) y el condado de Miami-Dade.

La ayuda fue recolectada por familias, empresas, organizaciones religiosas, grupos comunitarios y residentes de todo Miami-Dade, una acción que demuestra «la generosidad, la solidaridad y el compromiso» de la comunidad con el propósito de apoyar al pueblo venezolano tras la catástrofe, destacaron autoridades el condado.

Entre quienes estuvieron presentes durante la carga del avión figuró la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien describió el cargamento como uno de los primeros grandes envíos humanitarios hacia Venezuela.

«Estamos acá con LATAM donando este vuelo, 50 toneladas de cosas necesarias para los que están sufriendo en Venezuela», afirmó la alcaldesa, y añadió que GEM se encargará de la distribución en el terreno.

«Nuestros corazones están con Venezuela. Aquí estamos unidos con Venezuela», expresó Levine Cava en un mensaje difundido en redes sociales. «Nuestra comunidad ha demostrado una generosidad y humanidad extraordinarias ante esta tragedia. Miami-Dade está con el pueblo venezolano, y nuestra comunidad seguirá haciendo todo lo posible para ayudar».

El cubanoamericano Dariel Fernández, recaudador de Impuestos de Miami-Dade, también acudió al aeropuerto y agradeció públicamente el esfuerzo colectivo que hizo posible el envío.

«Cincuenta toneladas de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Quiero darles las gracias a todos ustedes, los que han hecho posible esto. Son ustedes los voluntarios, son ustedes los que, poquito a poco, han ido llevando sus donaciones al Doral», declaró Fernández en un video publicado en su página en Facebook.

«Venezolanos, estamos con ustedes. Hoy más que nunca el pueblo de Miami, el mundo está con ustedes. Y vamos a seguir enviándoles ayuda para reconstruir a Venezuela, después de 27 años de ese socialismo-comunismo asesino, y ahora con este terremoto, pero los venezolanos son fuertes y se van a levantar», afirmó Fernández. «Hoy todos somos Venezuela».

El funcionario recordó que la Oficina del Recaudador de Impuestos mantiene 11 puntos de recolección abiertos, de lunes a sábado, donde las personas pueden entregar donaciones para el pueblo venezolano. El centro principal de acopio ha sido la sede de GEM en Doral, donde las filas de vehículos con donativos superaban la hora de espera el pasado 26 de junio.

La respuesta de la comunidad del sur de Florida fue descrita como extraordinaria. Familias, organizaciones y grupos de distintas nacionalidades —venezolanos, cubanos, colombianos, puertorriqueños y uruguayos— participaron en la recolección de donaciones en puntos habilitados en todo el condado.

La participación cubana fue especialmente notable. Una voluntaria identificada como Xiomara Ruiz resumió el sentir de muchos: «Somos cubanas, pero lo sentimos igual». La comunidad cubana de Miami tiene además un vínculo personal con la tragedia: al menos 32 connacionales fueron reportados como desaparecidos, principalmente en el estado de La Guaira; y hasta el momento han sido confirmadas las muertes de una niña de 15 años, un hombre adulto y una familia de seis miembros.

Los terremotos del 24 de junio —de magnitudes 7.2 y 7.5, los más potentes registrados en Venezuela desde 1900 según el Servicio Geológico de Estados Unidos— han dejado hasta la fecha un saldo de 1,943 muertos y 10,571 heridos, según datos oficiales confirmados este martes por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. La ONU ha estimado hasta 50,000 desaparecidos y 6,76 millones de afectados.

La respuesta internacional incluye 25 equipos de rescate de 17 países y más de 1,600 rescatistas desplegados. El Comando Sur de Estados Unidos apoya las operaciones con aviones C-17 y C-130, mientras el presidente Donald Trump autorizó 150 millones de dólares en asistencia humanitaria. GEM sigue recibiendo donaciones en efectivo para adquirir insumos directamente en Venezuela.