Hijo mayor de Anuel tuvo espectacular fiesta por su 13 cumpleaños: «Te amo más que a mi propia vida»

Pablo Anuel Gazmey Cuevas, el hijo mayor del reggaetonero puertorriqueño Anuel AA, celebró sus 13 años con una fiesta de alto nivel que su propio padre no dudó en celebrar desde las redes sociales con un mensaje cargado de emoción.

El festejo quedó documentado en la cuenta de Instagram del cumpleañero con imágenes que mostraron una producción elaborada y un grupo de amigos disfrutando al máximo.

La celebración tuvo temática urbana inspirada en KAWS, el artista de street art conocido por sus icónicas figuras con ojos en forma de «XX», muy popular entre la generación Z. Tres grandes paneles decorativos con estética de graffiti y salpicaduras de pintura enmarcaron el espacio, mientras globos en negro, blanco, gris y plateado cromado formaban arcos a ambos lados. El pastel personalizado llevaba la inscripción «13 PABLO» sobre un pedestal lila con manchas negras.

La fiesta fue una pool party los amigos del cumpleañero. El lugar contaba con canchas deportivas privadas de tenis y pádel, área multideportiva con canasta de baloncesto, y un tobogán acuático inflable multicolor con temática de palmeras tropicales.

El momento más emotivo llegó a través de los comentarios. Anuel AA escribió en el post de su hijo: «Te amo mi niño @pabloanuelgaz MÁS QUE A MI PROPIA VIDA!!!!!!», una declaración que acumuló casi 19,000 likes y desató una avalancha de reacciones positivas.

La publicación superó los 102,000 me gusta y los 587 comentarios en Instagram, con mensajes de cariño de seguidores y figuras del entorno del artista.

Esta celebración contrasta notablemente con la del año anterior, cuando Pablo cumplió 12 años con una fiesta humilde y sencilla que se viralizó precisamente por su modestia y por la imagen de unión familiar entre Anuel, Astrid Cuevas y Laury Saavedra compartiendo el momento. Los usuarios comentaron entonces frases como «ni parece que son millonarios» y «eso sí es madurez».

Pablo nació el 25 de junio de 2013, fruto de la relación de Anuel con Astrid Cuevas, su primera pareja conocida públicamente. Es el mayor de los cuatro hijos del artista, quien también es padre de Gianella (con Melissa Vallecilla, 2022), Cattleya (con Yailin La Más Viral, 2023) y Emmaluna (con Laury Saavedra, mayo 2025).

Los cumpleaños de Pablo han sido un evento recurrente en las redes del entorno del artista a lo largo de los años: en 2021 la fiesta fue descrita como «espacial y por todo lo alto», mientras que en 2022 Anuel no pudo asistir por estar de gira en España y la celebración tuvo temática Dragon Ball.

La edición de este año, con su producción de nivel profesional y la declaración pública de amor de su padre, marca el inicio de la adolescencia de Pablo con todo lo alto.