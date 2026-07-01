Hijo mayor de Anuel tuvo espectacular fiesta por su 13 cumpleaños: «Te amo más que a mi propia vida»

Pablo Anuel Gazmey Cuevas, el hijo mayor del reggaetonero puertorriqueño Anuel AA, celebró sus 13 años con una fiesta de alto nivel que su propio padre no dudó en celebrar desde las redes sociales con un mensaje cargado de emoción.
El festejo quedó documentado en la cuenta de Instagram del cumpleañero con imágenes que mostraron una producción elaborada y un grupo de amigos disfrutando al máximo.
La celebración tuvo temática urbana inspirada en KAWS, el artista de street art conocido por sus icónicas figuras con ojos en forma de «XX», muy popular entre la generación Z. Tres grandes paneles decorativos con estética de graffiti y salpicaduras de pintura enmarcaron el espacio, mientras globos en negro, blanco, gris y plateado cromado formaban arcos a ambos lados. El pastel personalizado llevaba la inscripción «13 PABLO» sobre un pedestal lila con manchas negras.
La fiesta fue una pool party los amigos del cumpleañero. El lugar contaba con canchas deportivas privadas de tenis y pádel, área multideportiva con canasta de baloncesto, y un tobogán acuático inflable multicolor con temática de palmeras tropicales.
El momento más emotivo llegó a través de los comentarios. Anuel AA escribió en el post de su hijo: «Te amo mi niño @pabloanuelgaz MÁS QUE A MI PROPIA VIDA!!!!!!», una declaración que acumuló casi 19,000 likes y desató una avalancha de reacciones positivas.
La publicación superó los 102,000 me gusta y los 587 comentarios en Instagram, con mensajes de cariño de seguidores y figuras del entorno del artista.
Esta celebración contrasta notablemente con la del año anterior, cuando Pablo cumplió 12 años con una fiesta humilde y sencilla que se viralizó precisamente por su modestia y por la imagen de unión familiar entre Anuel, Astrid Cuevas y Laury Saavedra compartiendo el momento. Los usuarios comentaron entonces frases como «ni parece que son millonarios» y «eso sí es madurez».
Pablo nació el 25 de junio de 2013, fruto de la relación de Anuel con Astrid Cuevas, su primera pareja conocida públicamente. Es el mayor de los cuatro hijos del artista, quien también es padre de Gianella (con Melissa Vallecilla, 2022), Cattleya (con Yailin La Más Viral, 2023) y Emmaluna (con Laury Saavedra, mayo 2025).
Los cumpleaños de Pablo han sido un evento recurrente en las redes del entorno del artista a lo largo de los años: en 2021 la fiesta fue descrita como «espacial y por todo lo alto», mientras que en 2022 Anuel no pudo asistir por estar de gira en España y la celebración tuvo temática Dragon Ball.
La edición de este año, con su producción de nivel profesional y la declaración pública de amor de su padre, marca el inicio de la adolescencia de Pablo con todo lo alto.
Preguntas Frecuentes sobre la Fiesta de Cumpleaños de Pablo Anuel Gazmey Cuevas
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo celebró Pablo Anuel Gazmey Cuevas su 13 cumpleaños?
Pablo Anuel celebró su 13 cumpleaños con una espectacular fiesta temática urbana inspirada en el arte de KAWS. La celebración incluyó una pool party con amigos, decoraciones de graffiti y un pastel personalizado. El evento se realizó en un espacio con canchas deportivas y un tobogán acuático.
Publicidad
¿Qué tema tuvo la fiesta de cumpleaños de Pablo Anuel?
La fiesta de cumpleaños de Pablo Anuel tuvo como temática principal el arte urbano de KAWS, conocido por sus icónicas figuras con ojos en forma de «XX». La decoración incluyó paneles de graffiti, globos en tonos cromados y un pastel personalizado con la inscripción «13 PABLO».
Publicidad
¿Qué mensaje compartió Anuel AA en redes sociales para su hijo Pablo?
Anuel AA expresó su amor por su hijo Pablo con un emotivo mensaje en Instagram, diciendo: «Te amo mi niño @pabloanuelgaz MÁS QUE A MI PROPIA VIDA!!!!!!». El mensaje acumuló casi 19,000 likes y generó muchas reacciones positivas de sus seguidores.
Publicidad
¿Cómo ha cambiado la celebración de cumpleaños de Pablo Anuel en comparación con años anteriores?
La celebración de este año contrastó con la del año anterior, que fue más humilde y sencilla. Mientras que en 2025 tuvo una lujosa fiesta temática, en 2024 se viralizó por su modestia y la unión familiar. Este año, la celebración fue más elaborada y profesional, marcando el inicio de la adolescencia de Pablo.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.