«Igualita a Anuel»: Laury Saavedra comparte tierno vídeo de su hija Emmaluna y los fans reaccionan

Laury Saavedra derritió las redes con un video de su hija Emmaluna corriendo descalza por la playa, y los seguidores no tardaron ni un segundo en notar algo: la pequeña es la viva imagen de su papá, Anuel AA.

En el clip publicado en su cuenta de TikTok, Emmaluna aparece de espaldas, con el cabello negro recogido en dos colitas adornadas con moños rosa fucsia y un traje de baño enterizo con diseño de escamas de sirena. Arena blanca, mar turquesa y una niña que camina sola hacia las olas como si fuera la dueña del mundo. Laury la describió simplemente como «Emmaluna mi angelito ».

Lo que vino después en los comentarios fue una avalancha de amor colectivo, pero con un protagonista inesperado: el parecido con el reguetonero puertorriqueño.

«Hermosa de papi», escribió un usuario, y esa frase resumió lo que pensaban muchos. La sección de comentarios se llenó de bendiciones, piropos y ternura a raudales: «Se ve que se parece a su papá mucho que bella es», «Lunita es igualita a su papa», «El caminar de papi», «Es hermosa.. muy parecida a doble AA».

Lo curioso es que a Emmaluna no se le ve la cara en ningún momento del video. Desde que nació, el 23 de enero de 2025, tanto Laury como Anuel han mantenido esa práctica: mostrar a la niña sin revelar su rostro. Y aun así, los fans no necesitaron verla de frente para sacar sus conclusiones.

Emmaluna es la cuarta hija de Anuel AA y la primera que tiene con Laury. La pareja celebró el primer cumpleaños de la pequeña en enero de 2026 con una fiesta temática de «bosque encantado».

Este año, Laury abrió su perfil público en redes sociales y comenzó a compartir momentos de su vida familiar, algo que sus seguidores han recibido con mucho entusiasmo. La modelo venezolana radicada en Miami se ha ganado rápidamente una comunidad fiel que espera con ansias cada aparición de «lunita».

La relación entre Laury y Anuel atravesó rumores de crisis en mayo de 2026, cuando el cantante fue captado con otra mujer en México, aunque ninguno de los dos confirmó una ruptura oficial, todo parece indicar que la pareja puso fin a su relación.

Por ahora, lo que queda claro es que Emmaluna tiene un ejército de fans rendidos a sus pies, y eso que ni siquiera la han visto de frente.