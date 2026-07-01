“Qué falta de respeto”: El duro desahogo de una cubana sobre la realidad que vive su familia en Cuba

Una cubana residente en Europa descargó su frustración en un video publicado en TikTok el martes, donde describió con detalle la realidad que enfrentan sus familiares en la isla: apagones de 20 horas diarias, tres meses sin gas doméstico y la imposibilidad de enviarles dinero desde Europa.

La autora, identificada como @karolina33besties, relata que en La Habana la electricidad se ha convertido en «una causa perdida»: cuatro horas de corriente al día, sin horario fijo, lo que impide a las familias organizarse siquiera para cocinar.

A eso se suma que en su municipio llevan tres meses sin suministro de gas. «Por lo menos en el municipio donde vivo yo, son 3 meses que no entra el gas y entonces están cocinando con carbón», denuncia. La alternativa improvisada —fogones armados con ladrillos y estructuras caseras— no permite preparar la comida básica cubana de arroz y frijoles con la misma facilidad.

«Cocinar con carbón en Cuba es una locura, es una locura porque imagínate usted hacer arroz, frijoles, la comida típica cubana con el carbón», señala en el video.

Antes de que se agotara el gas, la mujer llegó a pagar 50 euros por una balita en el mercado informal. Esta vez logró resolver la situación de su padre a través de una plataforma digital de envíos: un cilindro de 10 kg por 25 euros más seis de envío, con la condición de entregar el envase vacío. «Con €31 ya yo pude comprarle el gas a mi papá que le llega hoy», explica. Pero reconoce que no todos tienen esa posibilidad: «Desgraciadamente hay personas que esta posibilidad no la tienen y que tienen que combatir con el carbón. Y no es fácil, no es fácil, a uno le parte el alma eso».

Lo que más la indigna es la contradicción entre la escasez en la calle y la abundancia en las plataformas de venta para la diáspora. «Cuando tú entras a los sitios donde comprar la comida, el gas y los electrodomésticos, todo para mandar a Cuba hay de todo y en menos de 2 días te le llega la comida a la casa. ¿Hay de todo y cómo es posible que afuera en la calle no haya nada?», pregunta.

A esa paradoja se añade otro golpe: la PostePay, el servicio que muchos cubanos en Italia y otros países europeos usaban para depositar dinero en tarjetas MLC, dejó de funcionar. El cierre se enmarca en la salida de Visa y Mastercard de las operaciones a través de FINCIMEX, efectiva desde el 6 de junio de 2026, que cortó el principal canal de remesas para miles de emigrantes europeos.

«¿Yo no sé ahora mismito cómo mandar dinero para Cuba? No sé, no sé. ¿Cómo se manda? ¿Alguien tiene alguna información de cómo se puede mandar yo dinero para Cuba? Porque la PostePay ya no funciona», pregunta al final del video, sin obtener respuesta.

El testimonio llega en el peor momento energético de Cuba en su historia. El déficit eléctrico alcanzó un récord de 2,208 MW el 26 de junio de 2026, con una disponibilidad proyectada de apenas 1,065 MW frente a una demanda de 3,200 MW. Cuba acumula además cuatro meses consecutivos sin recibir petróleo venezolano, con 106 centrales de generación distribuida paralizadas y 890 MW fuera de servicio.

«No hay nada para la población, no hay gas, no hay comida, no hay nada», resume la cubana. «Con €100, €150 tú no compras absolutamente nada, absolutamente nada. Los precios están por las nubes. Qué falta de respeto».