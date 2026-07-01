"Sabemos que vamos a perder dinero": Cubana descarta alquilar su casa en EE.UU. y decide venderla por esta razón

Una cubana residente en Katy, Texas, identificada en TikTok como Taty (@tatis_mariamvanessa), anunció con evidente emoción la venta de su casa el martes, descartando las opciones de rentarla o publicarla en Airbnb tras recibir advertencias de personas con experiencia en el mercado inmobiliario estadounidense.

«Hacer este video es muy difícil para mí, ustedes no saben la cantidad de emociones encontradas que yo tengo en este momento», confesó la joven al inicio del clip, que acumuló más de 33,400 vistas y casi 2,839 likes en pocas horas.

La razón principal que la llevó a tomar esta decisión fue el consejo de personas con años en el país, quienes le advirtieron sobre los riesgos de dejar la propiedad en manos de inquilinos o huéspedes de plataformas de alquiler temporal.

«Para haberla rentado o para poner la Airbnb, personas ya con conocimientos con años en este país me han dicho: Tati, no lo hagas, te la van a acabar; cuando recojas tu casa en uno o dos años te la van a ver destruida», relató.

La incertidumbre sobre encontrar un arrendatario responsable terminó de inclinar la balanza: «Quizás te encuentres a alguien que te cuide tu propiedad, pero ¿y si no? ¿Qué puede pasar? Nada».

La propiedad en venta está completamente remodelada, cuenta con piscina con calefacción y jacuzzi, y según Taty no requiere ninguna intervención adicional por parte del comprador.

Sin embargo, la cubana reconoció abiertamente que la transacción implicará una pérdida económica: «Nosotros sabemos perfectamente que vamos a estar perdiendo, eso es una realidad, porque la cantidad de dinero que hemos invertido en esa casa no la vamos a recuperar».

La decisión se facilita porque ya adquirió una nueva vivienda en la misma zona, más grande, con más cuartos, más baños y un patio más amplio, aunque aún debe cambiar el piso, el granito de la cocina y construir una piscina.

Taty anunció que la próxima semana publicará un recorrido completo por la casa y compartirá el perfil de TikTok del agente inmobiliario encargado de la venta, Ricardo Amoroso Realtor, para que los interesados puedan contactarlo directamente.

El caso de Taty refleja una disyuntiva frecuente entre cubanos que logran comprar casa en Estados Unidos y luego se mudan a una propiedad más grande: rentar, publicar en plataformas de alquiler o vender.

En Texas, los riesgos de rentar no son menores. La ley estatal clasifica a quienes pagan por alojarse en una propiedad —ya sea a través de Airbnb, VRBO u otras plataformas— como «invitados de negocios», lo que impone al propietario responsabilidades similares a las de un hotel. Aunque Airbnb ofrece una garantía de hasta un millón de dólares en daños, la cobertura tiene limitaciones, exenciones y problemas burocráticos documentados.

El mercado inmobiliario de Katy en 2025-2026 también complica el panorama para la vendedora: hay mayor inventario disponible, las tasas hipotecarias superan el 6.5% y los tiempos de venta se han extendido entre 10 y 20 días en promedio, lo que reduce el poder adquisitivo de los compradores potenciales.

A eso se suma que, desde mayo de 2025, nuevas normas del gobierno de Trump impiden a inmigrantes sin residencia permanente acceder a préstamos hipotecarios asegurados por la FHA, lo que reduce el universo de compradores que podrían interesarse en la propiedad.

«Si alguno de ustedes está interesado en comprar una propiedad en el área de Katy, la próxima semana le voy a subir video de mi casa», prometió Taty al cierre del video, invitando también a los interesados a dejar sus datos en los comentarios.