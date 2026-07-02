Adrián Berazaín compara vivir en Cuba con «La vida es bella»: «Si ganamos el premio será un tanque de guerra»

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El cantautor cubano Adrián Berazaín sacudió las redes sociales con una frase que mezcla humor negro y dolor profundo: le dice a su hijo cada día que la realidad que viven es un juego, y que si ganan el premio será un tanque de guerra, en una comparación directa con la película italiana «La vida es bella».

«Ya estoy que cada día le digo a mi hijo que esto es un juego y que si ganamos el premio será un tanque de guerra», escribió Berazaín en su perfil de Facebook, sin más explicación.

Quienes conocen el filme de Roberto Benigni entendieron de inmediato: el cantautor se identifica con Guido, el padre judío que en la Italia fascista de 1944 convierte su deportación a un campo de concentración nazi en un juego imaginario para proteger la inocencia de su hijo pequeño.

El paralelismo que traza Berazaín es devastador.

En la película galardonada con tres premios Óscar, incluyendo Mejor Película Extranjera y Mejor Actor, el niño Giosuè cree que acumular mil puntos le dará como premio un tanque de guerra real.

En la versión cubana, el «tanque» es una visa, un pasaporte o simplemente la libertad de salir del país.

La reacción de cientos de cubanos fue inmediata y unánime en su crudeza. «Bro ya no sé si la vida es bella o somos unos niños con pijamas de rayas», escribió un usuario.

Otro fue más directo: «Solo nos falta el pijama a rayas».

Rey Rodríguez Vázquez lo resumió sin rodeos: «Vivimos en Auschwitz».

Algunos comentarios profundizaron el paralelo con el fascismo. Rafael Andrés Dorta Herrera elaboró la metáfora: «El campo de concentración hace mucho que está armado. Schindler ha sido en este caso una balsa, un contrato de trabajo, el bombo, el parole, jinetear y enganchar a alguien que saque del campo al prisionero que lleva tatuado el número en su conciencia y lo hace esclavo al estilo de Orwell».

Harold Esteris Hechavarria fue aún más explícito sobre lo que esperan como desenlace: «Quizás cuando gane el tanque de guerra sea porque entran los aliados a liberar el campo y se cayó nuestro Hitler. Entonces la vida será bella».

Elizabeth Rivero Carmona señaló una diferencia clave entre la ficción y la realidad cubana: «Por lo menos en la película se sabía quiénes eran los buenos y cuáles eran los malos».

Yury Joel González llevó la comparación al extremo: «Yo creo que esa gente en los campos de concentración vivían mejor que nosotros, por lo menos ahí tenían horarios. Aquí no puedes planificar nada».

El contexto que rodea la publicación de Berazaín no es abstracto.

Cuba atraviesa en 2026 su peor crisis humanitaria en décadas: el déficit eléctrico superó los 2,200 MW el 26 de junio, un récord histórico, mientras en provincias como Matanzas y Santiago de Cuba los cortes llegan a 72 horas con apenas una o dos horas de electricidad al día.

A eso se suma que el 33,9% de los hogares cubanos enfrenta hambre persistente, el país solo dispone del 30% de su cuadro básico de medicamentos y el 89% de la población vive en situación de pobreza extrema.

El ministro de Energía admitió que entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 Cuba operó sin reservas de combustible.

En mayo de 2025, Berazaín calificó los nuevos planes de ETECSA de «asalto a mano armada» por limitar las recargas de saldo, y en 2023 apareció haciendo cola de gasolina en La Habana como cualquier ciudadano.

«Solo quiero un final feliz. Y sí, la vida es bella. Bellísima. Tanto así que ya no deseo jugar este juego. Deseo vivirla. No sobrevivirla», resumió Roxana Fragoso Morales, con una frase que captura lo que sienten millones de cubanos atrapados en ese «juego» que nadie eligió.