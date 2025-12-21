Falleció el cantante y compositor cubano José Antonio Silverio

Vídeos relacionados:
El compositor y cantante cubano José Antonio Silverio Guzmán falleció en Miami a los 40 años.
La noticia fue dada a conocer este sábado en redes por amigos y allegados.
“Descansé en paz, José Antonio Silverio. Que Dios le conceda descanso eterno y fortaleza a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor”, escribió en Facebook la empresa Unlimited Productions.
“Vuela alto amigo, siempre te recordare José Antonio. R.I.P”, escribió, por su parte, la promotora musical Maggie Jiménez.
Las causas de la muerte no han trascendido.
El cantautor sobre todo es conocido sobre todo por “Río Río Río”, la canción oficial que acompañó las transmisiones televisivas cubanas de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Silverio había nacido en La Habana el 22 de agosto de 1985, según la página del Sistema de Información Cultural costarricense, donde el artista trabajó por un tiempo.
Fue creador además de música original para programas de la televisión cubana como Entre tú y yo, Teleavances, o Talla Joven, entre otros.
Colaboró con artistas como Luna Manzanares, Raúl Torres y Adrián Berazaín.
Tras 10 años de carrera vio a la luz su primer álbum Por los rincones de la ciudad; una recopilación de la música creada durante este tiempo, precisa la nota.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.