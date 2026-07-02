Más de 80 viviendas en Matanzas llevan días sin electricidad por un fusible que nadie repone

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Entre 80 y 90 familias del circuito de Frutas Selectas, en Matanzas, acumulan varios días sin electricidad desde el viernes 27 de junio por un fusible que se dispara cada vez que se energiza el transformador del área, y que ningún técnico ha acudido a reponer, según una denuncia publicada en Facebook por la periodista Yuni Moliner.

Lo que hace el caso especialmente llamativo no es la avería en sí, sino su aparente sencillez: los vecinos aseguran que la solución podría tomar pocos minutos, y que el transformador afectado está ubicado muy cerca del punto donde el personal eléctrico realiza a diario las maniobras de apertura y cierre de circuitos.

«El resto del circuito recibe corriente, pero ese transformador queda desconectado porque nadie acude a reponer el fusible», escribió Moliner, quien añadió que el mismo personal que ejecuta esas operaciones cotidianas podría restablecer el servicio con solo sustituir la pieza.

Las familias afectadas no solo cargan con este corte puntual: el circuito de Frutas Selectas es uno de los que más horas permanece apagado en Matanzas, por lo que estas viviendas pierden también las pocas horas de servicio que les corresponderían dentro del esquema de rotación de apagones.

Las consecuencias son concretas y acumulativas. Según Moliner, «alimentos que se pierden, calor, mosquitos, dificultades para conservar lo poco que se logra comprar y afectaciones al bombeo de agua del llamado Plan CTC que beneficia a varias comunidades de la zona».

Los residentes aclaran que comprenden la gravedad de la crisis energética nacional, pero no logran explicarse la inacción ante un problema de solución rápida.

«Lo que no logran entender es por qué un problema que, según afirman, puede resolverse en pocos minutos termina prolongándose durante días. Yo tampoco lo entiendo», escribió la periodista.

Para Moliner, el diagnóstico es claro: «Si realmente ese es el origen de la avería, entonces la discusión cambia. Ya no se trata de un problema técnico, sino de organización».

El caso se produce en el contexto de la crisis eléctrica más grave que atraviesa Matanzas, declarada oficialmente la provincia más afectada del país en abril de 2026.

La provincia acumula ocho subestaciones fuera de servicio, 63 transformadores dañados y más de 200 reportes de averías pendientes solo en el municipio capital.

En junio, algunos circuitos llegaron a registrar 85 horas consecutivas sin electricidad.

A escala nacional, el Sistema Eléctrico Nacional opera este jueves con apenas 1,100 MW de capacidad disponible frente a una demanda de 3,200 MW, un déficit de aproximadamente 2,100 MW que deja a más del 65% de la isla con cortes superiores a las 22 horas diarias, según datos del propio sistema.

Cuba sufre apagones con ese déficit mientras nueve de las 16 termoeléctricas del país permanecen fuera de servicio.

La paradoja política no pasó inadvertida: apenas días antes de esta nueva denuncia, el primer secretario del PCC en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, celebró que la provincia obtuvo la condición de «Destacada» en la emulación por el aniversario 73 del asalto al Moncada, mientras circuitos enteros llevaban más de 70 horas sin luz, lo que generó una ola de indignación en redes sociales.

«La verdadera interrogante es por qué, si el problema es conocido y aparentemente tiene una solución rápida, pasan días sin que nadie intervenga», concluyó Moliner.

«En un escenario donde cada hora de electricidad tiene un enorme valor para la población, perderlas por causas evitables es un lujo que ningún servicio público debería permitirse», añadió.