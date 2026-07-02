La Roja golea, exhibe poder y enamora para instalarse en octavos

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España firmó este jueves su mejor actuación en el Mundial 2026 al golear a Austria 3-0 en los dieciseisavos de final disputados en el SoFi Stadium de Inglewood, California, sellando su pase a octavos con una demostración de fútbol total que no dejó lugar a la duda.

El marcador y las estadísticas completas del partido cuentan la historia mejor que cualquier relato: 65% de posesión frente al 35% de Austria, 22 tiros contra cinco, y 10 remates a puerta por ninguno de los austriacos, que en ningún momento pusieron en aprietos al portero español.

Mikel Oyarzabal fue el gran protagonista de la noche. El delantero abrió el marcador en el minuto 36 al conectar un centro preciso de Marc Cucurella, una jugada de manual que adelantó a La Roja antes del descanso.

El mismo Oyarzabal regresó al marcador en el minuto 89 para cerrar la goleada con su segundo tanto del encuentro, completando un doblete que lo consolida como uno de los máximos goleadores del torneo con tres goles acumulados —previamente había anotado un doblete ante Arabia Saudita el 21 de junio.

Entre ambos tantos del delantero, Pedro Porro amplió la ventaja en el minuto 66 con un remate de cabeza tras un centro de Alex Baena, en una acción colectiva que reflejó la fluidez y la conexión del combinado dirigido por Luis de la Fuente.

Austria trató de sacudir el partido con hasta seis cambios a lo largo del encuentro, cuatro de ellos ya en el descanso: Seiwald cedió su lugar a Chukwuemeka y Schlager salió para que entrara Grillitsch. En el minuto 60 llegaron otros dos relevos, con Arnautovic y Kalajdzic tomando el campo. Ninguna de esas modificaciones alteró el guion.

Los números de los austriacos son elocuentes en sentido contrario: 13 faltas, cinco fueras de juego, cero córners y cero remates entre los tres palos. La única nota disciplinaria del partido llegó en el minuto 83, cuando Stefan Posch recibió la tarjeta amarilla y fue sustituido dos minutos después por A. Prass.

España, en cambio, no acumuló ninguna amonestación y generó nueve saques de esquina sin que Austria respondiera con ninguno.

La Roja llegó a esta fase como líder indiscutible del Grupo H con siete puntos, producto de victorias ante Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0), más un empate sin goles ante Cabo Verde. Con la portería imbatida desde el inicio del torneo, el equipo suma ahora ocho goles a favor y ninguno en contra en todo el Mundial 2026.

Austria, que llegó a los dieciseisavos como segunda del Grupo J con cuatro puntos tras vencer a Jordania, caer ante Argentina y empatar con Argelia, dice adiós al torneo sin haber podido plantarle cara a una España que en ningún momento bajó la guardia.

En octavos de final, La Roja se medirá al ganador del cruce entre Portugal y Croacia, programado para el 6 de julio, con el aval de ser el único equipo del torneo que aún no ha encajado un solo gol.