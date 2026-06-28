Grupo J del Mundial 2026: así terminó la fase de grupos

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Argentina cerró la fase de grupos del Grupo J del Mundial 2026 como líder absoluta, con nueve puntos y pleno de victorias, mientras que Austria y Argelia se disputaron hasta el último minuto las otras dos plazas disponibles para la ronda de dieciseisavos de final.

La clasificación final del Grupo J quedó definida este sábado con dos partidos simultáneos: Argentina venció a Jordania por 3-1 en el AT&T Stadium de Arlington, y Argelia y Austria protagonizaron un dramático empate 3-3 en el Arrowhead Stadium de Kansas City que resultó decisivo para el orden del grupo.

Así quedó la tabla

Argentina terminó primera con 9 puntos, ocho goles a favor y solo uno en contra, una diferencia de +7 que la sitúa entre las mejores primeras del torneo. Austria se clasificó segunda con cuatro puntos gracias a que el empate ante Argelia le permitió mantener una diferencia de goles de 0, frente al -2 de los argelinos.

Argelia, con los mismos cuatro puntos que Austria, avanza de forma provisional como mejor tercero, pendiente de que se completen los demás grupos. Jordania, en su debut histórico en una Copa del Mundo, se despide sin sumar un solo punto en tres partidos.

El partido que lo decidió todo

El empate 3-3 entre Argelia y Austria fue el momento clave del grupo. Con ese resultado, los austriacos superaron a los argelinos en diferencia de goles y aseguraron el segundo puesto. De haber perdido Austria, Argelia habría escalado a la segunda plaza.

El recorrido de Argentina

La selección campeona del mundo en Qatar 2022 no dejó dudas en ningún momento. En la jornada 1, el 16 de junio, Lionel Messi anotó un hat-trick en la victoria 3-0 ante Argelia en el Arrowhead Stadium. En la jornada 2, el 22 de junio, Argentina aseguró su clasificación con un 2-0 ante Austria en el AT&T Stadium. En la jornada 3, Giovani Lo Celso anotó de tiro libre y Lautaro Martínez convirtió un penal para completar el 3-1 ante Jordania.

Quién pasa y quién queda fuera

Argentina (1º): clasificada a dieciseisavos de final.

clasificada a dieciseisavos de final. Austria (2º): clasificada a dieciseisavos de final.

clasificada a dieciseisavos de final. Argelia (3º): avanza como mejor tercero de forma provisional, sujeto a confirmación una vez cerrados todos los grupos.

avanza como mejor tercero de forma provisional, sujeto a confirmación una vez cerrados todos los grupos. Jordania (4º): eliminada con cero puntos y tres derrotas en su primera participación mundialista.

El próximo cruce de Argentina

Argentina tiene ya confirmado su rival en dieciseisavos de final: se medirá a Cabo Verde como primeros del Grupo J. Austria también avanza a la ronda de 32, aunque su cruce específico aún depende del cierre de otros grupos. Argelia conocerá su posible rival una vez que se confirme su condición de mejor tercero al término de la fase de grupos del torneo.