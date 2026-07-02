Hallan sin vida a Miss Grand Orlando 2025 y a su novio: estaban abrazados entre los escombros

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Skarlent Rodríguez, la modelo venezolana de 23 años coronada Miss Grand Orlando 2025, y su novio José Castro fueron hallados sin vida el 29 de junio entre los escombros del edificio donde vivían en Catia La Mar, La Guaira, cinco días después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026.

La noticia fue confirmada por la familia a través de una campaña en GoFundMe. «Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final», escribieron los familiares en esa plataforma.

La pareja se encontraba en su apartamento cuando el edificio colapsó a causa de los movimientos sísmicos de magnitudes 7.2 y 7.5, los más potentes registrados en Venezuela desde 1900 según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La Guaira fue la zona más castigada por el desastre: 158 de 189 edificios resultaron totalmente destruidos en esa ciudad portuaria que sirvió de epicentro a la catástrofe.

La tragedia no se limitó a la pareja. La familia de José Castro también sufrió pérdidas devastadoras en el mismo sismo: su padre, su abuela, su tío y su tía perdieron la vida.

«El proceso de búsqueda y la recuperación de los cuerpos ha sido extremadamente costoso. La familia de Skarlent tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia», detallaron los allegados en el comunicado.

Para hacer frente a los gastos funerarios, que la familia cifra en 22,000 dólares, los Rodríguez-Castro lanzaron una colecta que al momento de las publicaciones había reunido 12,000 de los 16,000 dólares de meta inicial.

«Cualquier colaboración, por pequeña que sea, es profundamente significativa. Y si no puedes donar, compartir esta campaña es una ayuda inmensa», pidieron.

Skarlent había residido en Florida, Estados Unidos, antes de regresar a Venezuela junto a su novio. Con apenas 22 años ganó la corona de Miss Grand Orlando 2025, certamen en el que fue descrita como una joven «apasionada, disciplinada e impulsada por el propósito» con vínculos profundos con la música, el modelaje, la danza y la actuación.

Tras ese título representó a su ciudad en Miss Grand Florida 2025, donde quedó en cuarta posición, pese a convivir con una condición física que se extendía desde la espalda hasta los pies y le dificultaba caminar con tacones o permanecer de pie durante largas jornadas.

Al recibir su corona, la joven había declarado: «Esto es más que un título, es una misión: ser una voz, guiar con el corazón y dejar una marca de bondad y fuerza».

Tras conocerse su muerte, la organización Miss Grand International expresó su pesar: «Con profunda tristeza, sentimos la trágica muerte de Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, debido a los devastadores terremotos en Venezuela».

La academia de modelaje Ivana García, a la que perteneció Skarlent, también le rindió homenaje: «Su elegancia, dulzura, fortaleza y su hermosa sonrisa permanecerán por siempre en nuestros corazones».

La muerte de la joven modelo se suma a una lista creciente de figuras públicas venezolanas fallecidas en el desastre, que al 1 de julio dejaba un balance oficial de 2,295 muertos y más de 11,000 heridos, con la ONU estimando hasta 50,000 desaparecidos en todo el país.