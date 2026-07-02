Díaz-Canel a Trump: «No vamos a entregar nuestra soberanía ni nuestra independencia»

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Miguel Díaz-Canel respondió este jueves a las declaraciones de Donald Trump sobre Cuba en una entrevista exclusiva concedida al canal de televisión británico Sky News, en la que el gobernante cubano rechazó cualquier amenaza militar y aseguró que la isla no cederá su soberanía.

Las declaraciones de Díaz-Canel llegaron horas después de que Trump afirmara el miércoles, durante la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Medora, Dakota del Norte, que Cuba «después de muchas, muchas décadas, está viniendo hacia nosotros», evocando la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898.

La periodista Yalda Hakim, presentadora de noticias internacionales de Sky News, entrevistó a Díaz-Canel en La Habana con la bandera cubana y el letrero «PRESIDENCIA» como fondo.

«Somos un país pacífico. No somos una amenaza para nadie. Cuba no es una nación en conflicto. No somos una colonia. No vamos a entregar nuestra soberanía ni nuestra independencia», declaró el gobernante cubano.

Ante la pregunta de si el régimen toma en serio la posibilidad de una acción militar —señalando que Trump actuó cuando amenazó a Venezuela e Irán—, Díaz-Canel respondió sin ambigüedades: «Estamos dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre para defender nuestros derechos, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestros logros».

Calificó la presión constante de Washington como «un ultraje y una afrenta a la dignidad de nuestro pueblo» y la describió como parte de «una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica para asustar a nuestro país y desestabilizar nuestra sociedad».

Su frase más contundente resumió la postura del régimen: «No queremos la guerra, pero no le tenemos miedo. Y nos estamos preparando para que no nos sorprendan ni nos derroten».

Sobre la gravedad del momento, Díaz-Canel acusó a la administración Trump de mentir y manipular a la opinión pública internacional, y reconoció que Cuba atraviesa «un momento importante de recrudecimiento del embargo, hasta el punto de máxima presión», con graves consecuencias para la vida cotidiana de los cubanos.

Según publicó Hakim en sus redes sociales, Díaz-Canel también señaló que existen «posibilidades para el diálogo», aunque advirtió que la confianza cubana en Washington es baja tras las acciones de Trump en Venezuela e Irán.

La entrevista se produce en el pico de tensión entre ambos países. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo medidas personales contra el propio Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza y el coronel Alejandro Castro Espín. El canciller Bruno Rodríguez declaró el martes que las conversaciones bilaterales «no muestran ningún progreso» y anunció una sesión extraordinaria de la ONU para el 7 de julio para denunciar el endurecimiento del embargo.

Cuba atraviesa además su peor crisis energética en décadas, con apagones de hasta 24 horas diarias y una contracción económica proyectada de entre 6.5% y 7.2% para 2026, agravada por el corte del suministro venezolano de unos 70,000 barriles diarios tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

La entrevista completa fue publicada este jueves en el canal de YouTube de Sky News, y la sesión extraordinaria de la ONU convocada por La Habana para denunciar las sanciones estadounidenses se celebrará el próximo 7 de julio.