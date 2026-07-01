Bruno Rodríguez: Las conversaciones con EE.UU. «no muestran ningún progreso»

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla afirmó este martes que las conversaciones entre La Habana y Washington permanecen estancadas y sin perspectivas de avance, al tiempo que anunció que Cuba solicitará una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el próximo 7 de julio con el objetivo de denunciar el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa en La Habana, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que los contactos bilaterales no han producido resultados y acusó a la administración del presidente Donald Trump de combinar el diálogo diplomático con una política de creciente presión sobre la isla.

«Las conversaciones entre Cuba y EE.UU. no muestran ningún progreso. La conducta de las delegaciones del gobierno estadounidense —generalmente respetuosa— ha estado acompañada de amenazas constantes contra Cuba, la aplicación de medidas coercitivas y declaraciones ofensivas respecto a la independencia de nuestro país», declaró, según Cubadebate.

Pese a ese panorama, Rodríguez sostuvo que el Gobierno cubano mantiene su disposición a dialogar.

«Cuba permanece abierta al diálogo y a la solución pacífica de las diferencias, sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de Cuba», afirmó.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha reaccionado públicamente a las declaraciones del canciller, según informó la agencia Reuters.

Las conversaciones entre ambos gobiernos comenzaron formalmente el 13 de marzo de 2026, cuando La Habana confirmó la apertura de un canal exploratorio que la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, describió entonces como una etapa «muy preliminar». Desde entonces, la administración Trump ha ampliado sucesivamente las sanciones contra Cuba, incluyendo restricciones energéticas y nuevas medidas dirigidas contra entidades estatales y altos funcionarios del régimen.

En ese contexto, Rodríguez anunció que Cuba pedirá la celebración de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU bajo el tema dedicado a la necesidad de poner fin al embargo estadounidense.

«Hemos decidido solicitar una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas», dijo el canciller, quien acusó a la misión de Estados Unidos ante la ONU y a sus embajadas de ejercer presiones diplomáticas durante las últimas semanas para impedir que la reunión llegue a celebrarse.

Según el ministro, Washington distribuye entre los Estados miembros varios documentos destinados a desacreditar la iniciativa cubana. Rodríguez mostró durante la conferencia tres de esos textos, titulados «Es tiempo de cambiar en Cuba», «El régimen debe reformarse, no vote con su propaganda» y otro que, según afirmó, intenta vincular a Cuba con la guerra en Ucrania.

«Tratan de censurar su voz y su derecho a pronunciarse sobre un asunto directamente vinculado con la paz y la seguridad internacional y con el bienestar de todo un mundo», sostuvo en referencia a los países miembros de Naciones Unidas.

El canciller también se refirió al paquete de 176 medidas económicas aprobado recientemente por la Asamblea Nacional y rechazó que esas medidas respondan a las presiones de Washington.

«Las adoptadas son una cuestión de soberanía. No hemos escuchado ni estamos interesados en la opinión de Estados Unidos», afirmó.

Rodríguez aseguró además que las sanciones estadounidenses ocasionaron pérdidas superiores a 7,000 millones de dólares durante 2025 y elevó a más de 170,000 millones de dólares el costo acumulado del embargo para la economía cubana, según los cálculos del Gobierno.

La sesión extraordinaria solicitada por La Habana está prevista para el 7 de julio, varios meses antes de la tradicional votación anual de la Asamblea General sobre el embargo, que habitualmente se celebra en octubre.