Ni Messi se libra: lo registran a fondo antes de viajar a Miami

Lionel Messi no tiene privilegios en los aeropuertos estadounidenses. El capitán de la Selección Argentina fue cacheado y tuvo su equipaje revisado por agentes de seguridad antes de volar desde Dallas hacia Miami, donde el equipo disputará los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Las imágenes del astro siendo registrado mientras se reía se viralizaron este jueves en redes sociales.

Según informó el diario deportivo Olé, que cubrió el viaje del plantel albiceleste, todos los jugadores del campeón del mundo pasaron por detectores de metales y tuvieron sus valijas abiertas sin excepción.

Un agente de seguridad resumió el momento con una frase que también se hizo viral: «Recuerda, la próxima vez que te moleste la TSA, incluso Messi tiene que hacerlo».

El episodio más hilarante, sin embargo, lo protagonizó el defensor central Cristian «Cuti» Romero: una agente encontró en su valija un encendedor doméstico de cocina de gran tamaño, conocido como magiclick, que fue confiscado de inmediato por tratarse de un elemento inflamable no permitido en cabina.

Fue Rodrigo De Paul quien alertó a Messi sobre lo ocurrido, y el capitán no pudo contener la carcajada. Romero subió al avión con las manos vacías.

El motivo por el que el defensor del Tottenham llevaba el encendedor no era trivial: Romero pertenece a «La banda del palo santo», un grupo dentro del plantel argentino —que integran también Lisandro Martínez y Nahuel Molina— que acostumbra sahumar las habitaciones de la concentración con palo santo para, según la creencia del grupo, alejar las malas energías.

Cuti Romero llegó al Mundial recuperándose de una lesión en la rodilla derecha que lo mantuvo dos meses sin jugar, lo que hace aún más llamativo que su mayor contratiempo en el torneo haya sido perder un encendedor en el aeropuerto.

Argentina cerró la fase de grupos como líder del Grupo J con 9 puntos, tres victorias, 8 goles a favor y solo uno en contra. Messi anotó seis de esos ocho goles: hat-trick ante Argelia, doblete ante Austria y uno ante Jordania.

El próximo rival del equipo de Lionel Scaloni es Cabo Verde, selección que debuta históricamente en una fase eliminatoria mundialista tras clasificarse como segundo del Grupo H. El partido se disputará este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, estadio que Messi conoce bien por ser la sede de su club, el Inter Miami.

Si Argentina supera a Cabo Verde, enfrentará en octavos de final al ganador del duelo entre Egipto y Australia. Todo indica que el campeón defensor llega en forma, de buen humor y, al menos por ahora, sin encendedores en el equipaje.