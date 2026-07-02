Más cubanos denuncian hombre peligroso en Camagüey: «Están esperando que pase una tragedia»

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Nuevos testimonios se acumulan contra un hombre que aterroriza el centro de Camagüey con un cuchillo, mientras la policía sigue sin actuar.

La influencer camagüeyana Nara Yack sumó otro caso en un video publicado por La Hora de Cuba, describiendo cómo el individuo amenazó a su grupo familiar —incluida una sobrina de siete años— en pleno parque Agramonte.

El caso comenzó a viralizarse el 29 de junio cuando la joven Grett denunció públicamente que el mismo sujeto la acosó frente a la tienda Puma, en la calle República, sacando un cuchillo de su mochila. Tras más de cinco horas en la estación de la PNR, la única respuesta fue una carta de advertencia al agresor.

Nara Yack relata que aproximadamente cinco días antes de publicar su video, el hombre apareció en el costado del parque Agramonte donde ella compartía con su mamá, su sobrina y varias amistades.

Según su testimonio, el individuo portaba un cartel con el que pedía dinero; al no recibir nada, lo dobló, insultó a todos los presentes y sacó el cuchillo amenazando al grupo.

Captura de facebook

«Estamos hablando de una amenaza real, de una persona que anda con un arma blanca amenazando a todo el mundo porque no le da dinero», afirmó Nara Yack.

La influencer describe que el hombre continuó merodeando por el parque durante la tarde y la noche, y que cada vez que los niños presentes lo veían, salían corriendo hacia sus padres.

La sobrina de siete años, al reconocerlo en el video, lo identificó como «el loco del parque de las muertes» y confirmó que «tenía un cuchillo atrás de la mano, escondido, amenazando a la gente porque no le daba dinero».

Nara Yack también describió el trato que recibió la madre de Grett en la PNR: «La policía la comienza a pelotear, que tenía que haber ido a la misma unidad que está en República, que se tenía que esperar, que tenía que hacer la cola, que no la podían atender».

La indignación ciudadana apunta directamente a esa inacción. Usuarios en redes sociales señalan que la PNR actúa con rapidez ante casos de disidencia política, pero desatiende denuncias de violencia real contra la población.

«No tenemos que proteger de los callejones, de la oscuridad de la noche, de las calles desoladas. Como para también estar pendiente en medio centro del pueblo de una persona que venga a amenazarte con un cuchillo y no solamente a los adultos, en paz con los niños», reclamó Nara Yack.

El patrón de comportamiento del individuo —que opera en zonas muy concurridas del centro y presuntamente intimida sobre todo a mujeres que se niegan a darle dinero— ha sido confirmado por decenas de ciudadanos en distintos puntos: La Salsa, el Caribe, el Casino, la calle Maceo, el puente de Triana y la zona de la Asociación Hermanos Saíz.

El caso se enmarca en una crisis de inseguridad que se agrava en Cuba: según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en 2025 se documentaron 2,833 delitos verificados, un incremento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023.

En Camagüey, los antecedentes son recientes: en abril de 2026, una mujer quedó en estado crítico tras ser apuñalada cerca de la Terminal de Ferrocarril, en el segundo ataque con arma blanca registrado en esa zona en menos de una semana.

Mientras los testimonios se multiplican, la policía no ha anunciado ninguna medida contra el individuo, y los vecinos advierten que las autoridades «están esperando que pase una tragedia».