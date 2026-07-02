Cubana denuncia robo en Guanabacoa y la policía sin mover un dedo

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Una cubana identificada como Yanet Perez denunció públicamente en Facebook que su vivienda en el Pueblo La Gallega, municipio de Guanabacoa, fue asaltada un domingo en la mañana, alrededor de las nueve, mientras ella no estaba en casa. Las fotos del caso están en los comentarios de su publicación.

Lo que más indigna a la víctima no es solo el robo, sino la inacción de las autoridades: en menos de una hora tras presentar la denuncia, entregó a la policía de Guanabacoa todos los datos del vehículo utilizado por los ladrones, y aun así no ha recibido respuesta alguna.

La información que Yanet proporcionó a los agentes incluía la chapa B228407, el color blanco, la marca JAC y, dato clave, la entidad estatal a la que pertenece la camioneta: la Empresa de Dirección e Investigación de Proyectos Hidráulica, con sede en Virtudes 680 esquina Belascoaín, en Centro Habana.

Es decir, los presuntos ladrones habrían utilizado un vehículo oficial del Estado cubano para cometer el robo, lo que hace aún más inexplicable la pasividad policial.

«Aún no me dan ni el número de denuncia», escribió Yanet, y añadió con evidente frustración: «¿Díganme si me tengo que aparecer yo allí y hacer su trabajo y más?»

Captura de Facebook

Entre los objetos sustraídos figuran una planta eléctrica, una planta de combustible, ropa y zapatos, cortinas, tomas de corriente, un televisor de pantalla plana, un celular, dos bocinas, una vara de asar y lámparas de sensores para exterior.

La afectada explicó el motivo de su denuncia pública: «Como persona estudiada que soy, no quiero tomar justicia por mano propia».

El caso no es aislado. El 1 de junio, una doctora fue asaltada en su vivienda en Guanabacoa por tres hombres armados que se llevaron dinero, joyas y una motocicleta, y la policía tampoco se presentó.

En contraste, en mayo la PNR sí actuó en Guanabacoa para detener a un trabajador acusado de robar cables de un parque solar estatal, lo que sugiere que las autoridades responden con más diligencia cuando se trata de bienes del Estado que de los ciudadanos.

La inseguridad ciudadana en Cuba sigue en ascenso: según el Observatorio Cubano de Conflictos, los incidentes pasaron de 129 en mayo de 2026 a 141 en junio, con 44 denuncias de latrocinio solo en ese mes.

La capacidad de respuesta policial está severamente deteriorada. La propia PNR reconoció en un caso anterior en La Habana que «no había carro, ni gasolina, ni personal en carpeta» para atender una denuncia, y el 20% de los efectivos del cuerpo ha abandonado la institución.

Ante ese vacío, los cubanos recurren cada vez más a las redes sociales como único mecanismo de presión, tal como hizo Yanet Perez, quien entregó a las autoridades prácticamente todo el trabajo investigativo y aun así espera que alguien, finalmente, actúe.