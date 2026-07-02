"Los apagones siguen igualitos": Cubanos reaccionan al banco de baterías en El Cotorro

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El régimen cubano anunció este miércoles la puesta en marcha del primer banco de baterías de la historia de Cuba, un sistema de 50 megavatios (MW) instalado en la subestación Cotorro 220, en el municipio de El Cotorro, La Habana, según informó el medio estatal Cubadebate.

El ingeniero Ismael Ulloa Rodríguez, del Ministerio de Energía y Minas, declaró en la revista informativa Buenos Días que el sistema se encuentra en su etapa final de puesta en marcha con resultados «satisfactorios».

Según el especialista, durante la semana de activación el banco respondió ante la salida de la termoeléctrica Guitera y averías en líneas de transmisión, sin que se registraran caídas del Sistema Eléctrico Nacional.

«Esta semana hemos tenido varias fallas y el sistema ha sido capaz de aportar o consumir energía según se necesitaba. No ha habido ni disparos por DAF (Desconexión Automática de Frecuencia) ni caídas del sistema», subrayó Ulloa Rodríguez.

El anuncio oficial, sin embargo, choca de frente con la realidad que vivieron los cubanos ese mismo día: la Unión Eléctrica (UNE) pronosticó afectaciones superiores a los 2,000 MW en el pico nocturno de este miércoles, con una disponibilidad de generación de apenas 1,100 MW frente a una demanda de 3,200 MW.

El déficit máximo registrado alcanzó los 2,211 MW a las 22:00 horas, mientras Cuba sufría apagones de más de 2,100 MW el mismo día del anuncio.

Además, 106 centrales de generación distribuida permanecían fuera de servicio por falta de combustible, sumando 1,203 MW indisponibles.

La percepción ciudadana se resume en una frase que circula entre los cubanos: «Los apagones siguen igualitos».

El sistema de origen chino opera las 24 horas: almacena el excedente de energía solar durante el día para inyectarlo en la red por la noche, lo que aporta estabilidad continua al SEN.

Según Ulloa, también permitirá que los parques solares fotovoltaicos operen al 100% de su capacidad, eliminando progresivamente las limitaciones que enfrentan actualmente. Cuba tiene 49 parques solares conectados con 1,334 MW instalados, aunque la generación real promedia apenas unos 500 MW por falta de almacenamiento.

La instalación de estos sistemas comenzó en agosto de 2025 en cuatro subestaciones, y el proyecto de conexión de baterías de acumulación energética fue anunciado meses antes como parte de la estrategia del régimen para diversificar su matriz energética con apoyo de Beijing.

El de El Cotorro es el primero de cuatro sistemas de almacenamiento previstos en la isla. Los restantes se construirán en otra zona de La Habana, en el municipio de Cueto (Holguín) y en Bayamo (Granma). Toda la operación está a cargo de técnicos cubanos capacitados para manejar la tecnología.

«Estos cuatro emplazamientos van a permitir aprovechar al máximo todos los parques solares y también la generación eólica e hidráulica, con el consiguiente ahorro de combustible», afirmó Ulloa Rodríguez.

Lo que el oficialismo omite es la magnitud del problema de fondo: expertos estiman que resolver la crisis eléctrica cubana requeriría una inversión de entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, una cifra inalcanzable para un régimen que lleva décadas sin invertir en su infraestructura termoeléctrica.

Un banco de baterías de 50 MW no alcanza para tapar un agujero de más de 2,000 MW de déficit crónico.