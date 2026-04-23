Cuba planea conectar baterías de acumulación energética que permitirán superar los 900 MW solares y reducir apagones diurnos

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El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, anunció este miércoles en la Mesa Redonda que Cuba tiene ya en su territorio los recursos materiales para cuatro emplazamientos de baterías de acumulación energética de 50 MW cada uno, con una capacidad total de 200 MW, y que en cuanto entre en operación el primero de ellos, el sistema eléctrico nacional podrá superar los 900 MW de generación solar fotovoltaica diurna.

El anuncio llega en medio de una crisis energética severa: aunque Cuba tiene instalados 1,334 MW de capacidad solar fotovoltaica, según el oficialista periódico Granma, en la práctica solo genera alrededor de 500 MW, muy por debajo del récord histórico de 900 MW alcanzado anteriormente.

"Cuando nosotros tengamos el primer emplazamiento de batería, que es de 50 megawatt, nosotros soltamos los parques y volveremos a valores mucho más altos que los que tenemos hoy, inclusive me atrevo a decir por arriba de los 900, porque hemos seguido el proceso inversionista".

El ministro también señaló que adelantamos el envío de los recursos ya de las baterías como parte de las gestiones realizadas para acelerar la recuperación del sistema eléctrico.

Esto se produce en un contexto en el que Cuba requiere ocho barcos de combustible al mes para cubrir sus necesidades energéticas básicas, y en el que el petrolero ruso Anatoly Kolodkin descargó 100,000 toneladas de crudo en la isla como parte del suministro energético reciente.

El titular del ramo afirmó además que, de no existir el embargo estadounidense, "la reducción de apagones habría sido extraordinaria", al tiempo que calificó de "brutal" el daño que ese embargo ha causado a la vida energética del país.

La declaración se produjo durante una comparecencia en la que el funcionario repasó el estado del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la refinación del combustible ruso y la estrategia de transición energética, en un momento de alivio relativo pero frágil para la isla.