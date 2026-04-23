Cuba planea conectar baterías de acumulación energética que permitirán superar los 900 MW solares y reducir apagones diurnos

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El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, anunció este miércoles en la Mesa Redonda que Cuba tiene ya en su territorio los recursos materiales para cuatro emplazamientos de baterías de acumulación energética de 50 MW cada uno, con una capacidad total de 200 MW, y que en cuanto entre en operación el primero de ellos, el sistema eléctrico nacional podrá superar los 900 MW de generación solar fotovoltaica diurna.
El anuncio llega en medio de una crisis energética severa: aunque Cuba tiene instalados 1,334 MW de capacidad solar fotovoltaica, según el oficialista periódico Granma, en la práctica solo genera alrededor de 500 MW, muy por debajo del récord histórico de 900 MW alcanzado anteriormente.
"Cuando nosotros tengamos el primer emplazamiento de batería, que es de 50 megawatt, nosotros soltamos los parques y volveremos a valores mucho más altos que los que tenemos hoy, inclusive me atrevo a decir por arriba de los 900, porque hemos seguido el proceso inversionista".
El ministro también señaló que adelantamos el envío de los recursos ya de las baterías como parte de las gestiones realizadas para acelerar la recuperación del sistema eléctrico.
Esto se produce en un contexto en el que Cuba requiere ocho barcos de combustible al mes para cubrir sus necesidades energéticas básicas, y en el que el petrolero ruso Anatoly Kolodkin descargó 100,000 toneladas de crudo en la isla como parte del suministro energético reciente.
El titular del ramo afirmó además que, de no existir el embargo estadounidense, "la reducción de apagones habría sido extraordinaria", al tiempo que calificó de "brutal" el daño que ese embargo ha causado a la vida energética del país.
La declaración se produjo durante una comparecencia en la que el funcionario repasó el estado del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la refinación del combustible ruso y la estrategia de transición energética, en un momento de alivio relativo pero frágil para la isla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y las medidas del gobierno
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo del gobierno cubano con la instalación de baterías de acumulación energética?
El objetivo es superar los 900 MW de generación solar fotovoltaica diurna y reducir los apagones diurnos en el país. Esto se logrará mediante la instalación de cuatro emplazamientos de baterías de 50 MW cada uno, lo que permitirá un mejor aprovechamiento de la energía solar generada.
¿Por qué la crisis energética sigue afectando a Cuba a pesar de los anuncios de récords solares?
A pesar de los récords en generación fotovoltaica, la energía solar no cubre el pico de demanda nocturno, que es cuando ocurren la mayoría de los apagones. Sin sistemas de almacenamiento masivo, la generación solar no puede trasladarse al horario nocturno, limitando así su impacto sobre la crisis estructural energética del país.
¿Qué papel juega el embargo estadounidense en la crisis energética de Cuba?
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, afirmó que el embargo ha causado un "brutal" daño a la vida energética del país, dificultando la adquisición de piezas de repuesto y limitando las capacidades financieras para mejorar el sistema eléctrico. Según el ministro, la reducción de apagones habría sido extraordinaria de no existir el embargo.
¿Cómo afecta la distribución desigual de la electricidad a las provincias cubanas?
Mientras La Habana ha experimentado días sin apagones gracias a la llegada de crudo ruso, otras provincias como Holguín, Granma y Santiago de Cuba siguen sufriendo cortes de hasta 24 horas diarias. Esta desigualdad genera frustración y críticas entre los ciudadanos que se sienten abandonados por el gobierno.
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