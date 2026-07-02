Madre de Eddy Ceballos exige su liberación al cumplirse un mes de su detención

Marieta Pérez Alfaro, madre del humorista cubano Eddy Ceballos —conocido en redes como «Despingovery»—, alzó la voz públicamente este miércoles para exigir la liberación de su hijo al cumplirse exactamente un mes de su arresto.

«Soy una madre que alza la voz por su hijo. Sin importar mi dolor y mi cansancio, continuaré hablando por él», declaró Pérez Alfaro en un video difundido en redes sociales, donde también resumió la cronología de hostigamiento que precedió a la detención.

Ceballos fue arrestado el 1 de junio de 2026 en el municipio Diez de Octubre, La Habana, un día después de que el jefe de una unidad militar presentara una acusación formal contra él.

El detonante fue un video publicado el 24 de mayo en su canal Despingovery Channel, donde exploraba una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, radares y búnkeres de la Guerra Fría en avanzado estado de deterioro.

Según relató su madre, la detención no fue un hecho aislado sino el desenlace de un proceso de intimidación sistemática. Hubo tres citaciones previas: la primera, con dirección equivocada, fue desechada; la segunda, en abril, lo llevó a Villa Marista, donde agentes le advirtieron que debía «parar ese contenido o podrían fabricarle un caso, dicho así textualmente»; la tercera lo acusaba de intento de estafa a un turista con una fotografía que ni siquiera era la suya, y tampoco prosperó.

Las acusaciones iniciales de «invasión de propiedad militar» fueron desestimadas porque ese cargo no existe en el Código Penal cubano, según señalaron la organización jurídica Cubalex y el abogado Alain Santana.

La Fiscalía Militar reencuadró entonces el caso bajo el artículo 116, inciso 3: «revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado», delito que contempla penas de 10 a 30 años, cadena perpetua o muerte.

Pérez Alfaro cuestionó la base misma de la acusación: «Esta área militar está desactivada desde el 2025. No tiene delimitaciones perimetrales, no tiene carteles. Los niños juegan allí habitualmente». Además, señaló que el 25 y 26 de mayo —días después del video de su hijo— otras personas publicaron fotos de los túneles de esa misma instalación en Instagram sin ser requeridas por las autoridades.

El 5 de junio, Ceballos fue trasladado al Centro Penitenciario de Alta Seguridad Combinado del Este. El 17 de junio, su madre denunció que fue agredido físicamente mientras permanecía recluido, describiendo la prisión como «la antesala del infierno».

También fue detenido Cristian, el camarógrafo que trabajó con Ceballos ese día, y las autoridades incautaron la ropa que vestía durante la filmación como parte de las nuevas evidencias que buscan construir contra él.

La madre también reveló un patrón de intimidación que se extiende más allá del caso de su hijo.

El creador de contenido Andy García Lorenzo fue citado y obligado a firmar una carta de advertencia sobre el riesgo de filmar instalaciones militares; en esa reunión, las autoridades le mencionaron explícitamente el caso de Ceballos y la posible pena de hasta 30 años.

Los compañeros de Ceballos en el Centro Promotor del Humor —donde trabaja desde 2019— han guardado silencio público. Su madre explicó el motivo: «Fueron advertidos de abstenerse de hacer comentarios en las redes».

«En todas estas cosas yo veo un patrón de intimidación y hostigamiento», concluyó Pérez Alfaro en su declaración. Al cierre de este miércoles, la Fiscalía no había concluido la investigación ni elevado el caso a un tribunal.