Familia de Eddy Ceballos denuncia que el camarógrafo que trabajaba con él también ha sido detenido

La familia del creador de Despingovery Channel, Eddy Ceballos, reveló al periodista independiente Ernesto Morales que el camarógrafo que trabajó con él en el capítulo grabado en una antigua base militar soviética también ha sido detenido.

«No sabemos bajo qué cargos, porque a él lo dejaron libre hasta mucho después de arrestado Eddy, pero sabemos que ahora ya lo tienen arrestado también», señalaron.

En la misma comunicación, los familiares confirmaron a Morales que la Seguridad del Estado cubana confiscó absolutamente toda la vestimenta y los implementos que el humorista llevaba el día en que grabó el episodio por el que permanece encarcelado, calificándolos como «evidencia» de un supuesto delito.

Según la denuncia publicada en Facebook, los agentes se llevaron el sombrero de camuflaje con linterna frontal, el chaleco utilitario, los espejuelos, los guantes negros y la camiseta que Ceballos vestía durante la grabación. También fueron decomisados el teléfono con el que se filmó el capítulo y el estabilizador de cámara.

«Tuvimos que entregar absolutamente toda la ropa y los implementos que traía ese día», transmitió Morales, quien ha sido el principal canal de comunicación entre la familia y la opinión pública desde el arresto de Ceballos el 1 de junio.

La familia interpretó la medida como una señal de que el régimen carece de argumentos reales para sostener el caso: «Como no tienen evidencia alguna de delito, están tratando de ver de qué se agarran. No tienen caso en su contra y están tratando de ver qué inventan».

Captura de Facebook / Ernesto Morales

Ceballos, de 38 años, fue arrestado en el municipio Diez de Octubre, La Habana, en un amplio operativo policial que no le permitió ni entrar a su casa ni avisar a su esposa Daniela Escarra.

El detonante fue la publicación, el 24 de mayo, de un avance de lo que él mismo llamó su «capítulo más bélico»: un recorrido por una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, radares y búnkeres de la Guerra Fría.

El 5 de junio fue trasladado al Centro Penitenciario de Alta Seguridad Combinado del Este.

Las autoridades comunicaron inicialmente a la familia que sería procesado por «invasión de propiedad militar», cargo que Cubalex denunció que no existe en ninguno de los códigos penales vigentes.

Posteriormente, el caso escaló hacia una acusación de «revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado», procesable por tribunal militar con penas de hasta 30 años de prisión.

La madre de Ceballos, Marieta Pérez Alfaro, denunció el 17 de junio que su hijo fue agredido físicamente mientras permanecía recluido, y describió la prisión, según palabras del propio Eddy, como «la antesala del infierno, un lugar de mucho sufrimiento».

«El hecho de llevar esto a niveles extremos, acusarlo de espionaje, confirma que lo quieren silenciar, lo quieren utilizar como ejemplo», declaró la madre a Telemundo 51.

El Día de los Padres, la esposa del joven publicó una carta desgarradora en Instagram en la que acusó al régimen de «romper una familia» para silenciar una voz.

El caso de Ceballos se inscribe en un patrón de represión creciente contra creadores digitales en Cuba.

El Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa registró 69 detenciones arbitrarias de periodistas solo en enero de 2026, un aumento del 430 % respecto al mismo mes de 2025.

Cuba ocupa el puesto 160 de 180 en el Índice de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras.