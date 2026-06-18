Madre de Eddy Ceballos denuncia que su hijo fue agredido físicamente

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La madre del humorista cubano Eduardo «Eddy» Ceballos denunció este miércoles que su hijo fue agredido físicamente en el lugar donde permanece detenido y aseguró que las acusaciones de espionaje formuladas por la Fiscalía Militar están perdiendo sustento.

Marieta Pérez hizo pública la denuncia a través de Facebook, donde expresó su preocupación por la integridad física de su hijo y denunció lo que considera una escalada de arbitrariedades en su contra.

«Han agredido a Eddy en el lugar donde se encuentra. Ya no basta con inculparlo, ponerlo tras las rejas con argumentos sin fundamento; ahora lo quieren herir, golpear, matar...», escribió.

Según la madre del creador de Despingovery Channel, la agresión ocurre en momentos en que el caso ha comenzado a recibir mayor atención pública dentro y fuera de Cuba.

«En lo que el caso se hace más mediático y las pruebas que Fiscalía Militar dice tener para acusar a Eddy de espionaje se desmoronan, se están utilizando otros recursos», afirmó.

Pérez concluyó su mensaje con una denuncia directa contra las autoridades.

«Denuncio tanta arbitrariedad, tanto descaro. Esta madre está en pie y lo va a saber todo el que no hace oídos sordos ante la injusticia».

Ceballos fue arrestado el 1 de junio en el municipio habanero de Diez de Octubre, pocos días después de publicar un video en el que exploraba una antigua instalación militar abandonada. El audiovisual mostraba misiles soviéticos, radares y otras estructuras asociadas a la Guerra Fría, y fue presentado por el propio creador como «el capítulo más bélico» de su popular canal.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, durante el operativo los agentes no le permitieron regresar a su vivienda ni despedirse de su esposa Daniela y de su hija de cuatro años.

Antes de su arresto, el humorista había grabado un mensaje anticipando esa posibilidad.

«Si están viendo este video, quiere decir desgraciadamente que he sido encarcelado, separado de mi hogar, de mi familia, de mi hija», expresó.

Las autoridades informaron inicialmente a la familia que sería procesado por una supuesta «invasión de propiedad militar». Sin embargo, la organización jurídica Cubalex señaló que ese delito no existe en la legislación penal cubana vigente.

Posteriormente, el caso evolucionó hacia una acusación de «revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado», una figura que podría ser procesada por la jurisdicción militar y que contempla penas de hasta 30 años de prisión.

Tanto Cubalex como el abogado Alain Santana han cuestionado la base legal de las acusaciones formuladas contra el creador de contenido, argumentando que las autoridades han manejado cargos cuya tipificación resulta controvertida dentro del ordenamiento jurídico cubano.

La detención de Ceballos ha generado una amplia ola de solidaridad. Su canal Despingovery Channel alcanzó gran popularidad desde 2025 gracias a sus sátiras inspiradas en los documentales de naturaleza, donde retrataba con humor el deterioro urbano, los apagones y otros problemas cotidianos en Cuba.

El caso ha trascendido las fronteras de la isla y ha sido recogido por medios internacionales, además de impulsar campañas de apoyo en redes sociales bajo la consigna «Free Eddy».

En los últimos días, familiares y allegados han intensificado sus denuncias sobre la situación del humorista. Su padre también ofreció recientemente un testimonio público en el que relató el impacto emocional que tuvo para ambos el ingreso en prisión.

Según contó, una de las imágenes que más lo marcó fue ver a su hijo avergonzado por recibir su visita tras las rejas, una experiencia que describió como una de las más dolorosas de su vida.