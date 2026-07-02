Escepticismo entre cubanos tras nueva mención de Trump sobre Cuba: «Mientras tanto seguimos en el infierno»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a referirse a Cuba en un discurso pronunciado este miércoles al asegurar que la isla «se está acercando a nuestra órbita», una afirmación que desató una ola de comentarios escépticos entre cubanos dentro y fuera del país, muchos de ellos cansados de escuchar promesas sin ver cambios concretos.
El presidente estadounidense hizo la declaración durante la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, en Medora, Dakota del Norte, mientras evocaba la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 y el papel de Roosevelt en la batalla de San Juan Hill.
«Poco después de que cedieran el control de Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico, todos fueron nuestros. Y hablando de Cuba, después de muchas, muchas décadas, está viniendo hacia nosotros, viniendo hacia nosotros», afirmó Trump, según recogió la agencia EFE.
El mandatario no explicó qué quiso decir con ese supuesto acercamiento ni anunció nuevas medidas relacionadas con la isla.
La frase, sin embargo, provocó una rápida reacción en redes sociales, donde predominó el escepticismo. Muchos usuarios recordaron que Trump lleva meses realizando declaraciones similares sin que se haya producido el cambio político que numerosos cubanos esperaban.
«¡Cuento nada más! Basta ya de muela», escribió un internauta. Otro comentó: «Que deje la muela, desde enero está prometiendo lo mismo». Un tercero ironizó: «Para la temporada 12 de esta serie, Cuba sigue viniendo».
Otros relacionaron las palabras del presidente con la realidad cotidiana que vive la isla. «Sí, se nota. Hay lugares con 90 horas de apagón», escribió un usuario. «Bla, bla... y mientras tanto seguimos en el infierno», resumió otro.
También hubo quienes compararon el discurso de Trump con el del propio régimen cubano. «Está como Díaz-Canel: mucho discurso y pocos resultados», comentó un usuario, mientras otro calificó sus declaraciones como «muela electoralista».
La incredulidad refleja el desgaste que han provocado meses de mensajes similares. Desde comienzos de año, Trump ha asegurado en varias ocasiones que Cuba ocupa un lugar prioritario dentro de su política hacia el hemisferio y ha insinuado que, una vez resueltos otros frentes internacionales, la isla estará entre sus próximos objetivos.
En paralelo, su administración ha endurecido de manera sostenida la presión sobre La Habana mediante sanciones dirigidas contra altos dirigentes, empresas estatales y sectores estratégicos como el energético, medidas que han coincidido con el agravamiento de la crisis económica y de los prolongados apagones que afectan al país.
Desde La Habana, Miguel Díaz-Canel ha rechazado reiteradamente esa política y ha insistido en que «Trump no manda en Cuba, ni el gobierno norteamericano manda en Cuba. Cuba es soberana».
Entre las decenas de reacciones que dejó el discurso, una resumió el sentir de muchos cubanos: «No son cantos de sirena; son cantos de cotorras, papagayos parloteando todos los días», escribió una usuaria, reflejando la creciente distancia entre las expectativas que generan este tipo de declaraciones y la realidad que continúa viviendo la población cubana.
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Donald Trump respecto a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué significa que Cuba "se está acercando a nuestra órbita" según Trump?
Donald Trump afirmó que Cuba "se está acercando a nuestra órbita", lo cual sugiere un posible cambio en la relación entre ambos países. Sin embargo, no brindó detalles concretos sobre qué implica este acercamiento, generando escepticismo entre los cubanos que han escuchado promesas similares en el pasado sin ver cambios substanciales.
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¿Cuál ha sido la reacción de los cubanos a las declaraciones de Trump sobre Cuba?
Las declaraciones de Trump han generado una reacción de escepticismo y cansancio entre los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. Muchos consideran que sus palabras son "muela" o promesas vacías, ya que han escuchado afirmaciones similares sin que se produzcan cambios significativos en la situación política y económica de Cuba.
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¿Qué medidas ha tomado la administración Trump contra el régimen cubano?
La administración Trump ha intensificado la presión sobre el régimen cubano mediante sanciones económicas y diplomáticas. Estas medidas han afectado a altos dirigentes, empresas estatales y sectores estratégicos como el energético, en un intento de forzar un cambio político en la isla.
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¿Qué impacto tienen las sanciones de Estados Unidos en la economía cubana?
Las sanciones de Estados Unidos han agravado la crisis económica en Cuba, contribuyendo a apagones prolongados y escasez de recursos esenciales como combustible y alimentos. Estas medidas buscan debilitar al régimen cubano, pero también han impactado severamente la vida cotidiana de los ciudadanos cubanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.