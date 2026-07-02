Luis Alberto García alerta del auge de la delincuencia y critica al MININT: «¿Crecerán las maras cubanas?»

Luis Alberto García Novoa Foto © Facebook / Luis Alberto García Novoa

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El actor cubano Luis Alberto García Novoa publicó un contundente texto en Facebook, en el que denuncia el alarmante incremento de la violencia y la criminalidad en Cuba, y cuestiona directamente a la Policía y al Ministerio del Interior (MININT) por priorizar la represión política sobre el combate al crimen común.

Bajo el título «¿Dónde está Bukele?», el actor lanzó una pregunta que resume su argumento central: «Si la PNR y todo el MININT se ocuparan más de combatir los delitos comunes y menos de los que manifiestan sus desacuerdos con la ejecutoria del gobierno o el socialismo, la ciudadanía tendría un dilema menos con el cual tener que lidiar».

García Novoa advierte que la situación podría escalar hasta niveles sin retorno: «¿Tendremos que esperar a que se asienten y crezcan peligrosamente maras cubanas?».

El actor reconoce que la delincuencia no es un fenómeno nuevo en la Isla, pero subraya que la magnitud actual es inédita: «Nunca como ahora porque las condiciones miserables de vida sacan a la luz lo peor y más retorcido de algunos humanos».

Señala que los barrios llamados eufemísticamente «vulnerables» fueron abandonados durante décadas por el Estado: «Casi nada tuvieron de igualdad y justicia social y sí mucho de hacinamientos y actos de violencia no atajados de manera alguna».

En su publicación, enumera una amplia gama de motivos por los que se agrede y se mata en Cuba: «Por una moto, una cadena o sortija cara, un móvil, una vaca, un intento de salida ilegal, un ataque de celos, cuatro pesos o cuatro millones, dos paneles solares, unas gafas o lo que sea que tenga algo de valor, hieren y matan al que sea».

Captura de Facebook / Luis Alberto García Novoa

El actor también apunta a un fenómeno preocupante entre los más jóvenes: en ocasiones son niños o adolescentes quienes delinquen, y algunos lo hacen para ganar estatus, pues según García Novoa «ir preso otorga pedigrí» en ciertos entornos.

Con ironía, cuestiona décadas de adoctrinamiento ideológico en las escuelas cubanas: los mismos que hoy cometen delitos repitieron durante años consignas revolucionarias y prometieron ser como el Che. «¿Sirvió de algo la cansina y desangelada repetición de tales consignas? No», responde él mismo.

La referencia a Bukele alude al presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyas políticas de mano dura contra las pandillas redujeron drásticamente la criminalidad en El Salvador, en contraste con la inacción del régimen cubano ante el crimen.

«¿Van las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto o esperarán a que los ciudadanos nos organicemos en escuadrones de linchamientos?», pregunta.

El texto refleja también el miedo personal del actor: «Me niego a que mis hijas o mi novia salgan de noche si no es conmigo. Odio ir a una playa, a un concierto masivo, a una fiesta tumultuaria».

La denuncia de García Novoa llega en un momento de escalada de la inseguridad ciudadana en Cuba: según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados, un aumento del 115 % respecto a 2024, con los robos como delito predominante en 1,536 casos.

En junio de 2026 se documentaron 141 incidentes delictivos, 27 fallecimientos por violencia y al menos 35 feminicidios en lo que va del año, mientras que el 20 % de los efectivos de la PNR han abandonado el cuerpo, dejando amplias zonas sin cobertura policial.

El actor, que días antes había criticado el «sísepuedismo» del régimen y en junio exigió que los dirigentes cubanos sufrieran las mismas penurias que el pueblo, cerró su publicación con una frase que resume su postura: «Este es mi país. No es otro. Quiero lo mejor para él».

El régimen, mientras tanto, mantiene a 1,281 presos políticos activos según la organización Prisoners Defenders, lo que ilustra la prioridad que las fuerzas de seguridad cubanas otorgan a la represión de la disidencia frente al combate a la criminalidad común.