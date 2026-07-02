Luis Alberto García alerta del auge de la delincuencia y critica al MININT: «¿Crecerán las maras cubanas?»

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El actor cubano Luis Alberto García Novoa publicó un contundente texto en Facebook, en el que denuncia el alarmante incremento de la violencia y la criminalidad en Cuba, y cuestiona directamente a la Policía y al Ministerio del Interior (MININT) por priorizar la represión política sobre el combate al crimen común.
Bajo el título «¿Dónde está Bukele?», el actor lanzó una pregunta que resume su argumento central: «Si la PNR y todo el MININT se ocuparan más de combatir los delitos comunes y menos de los que manifiestan sus desacuerdos con la ejecutoria del gobierno o el socialismo, la ciudadanía tendría un dilema menos con el cual tener que lidiar».
García Novoa advierte que la situación podría escalar hasta niveles sin retorno: «¿Tendremos que esperar a que se asienten y crezcan peligrosamente maras cubanas?».
El actor reconoce que la delincuencia no es un fenómeno nuevo en la Isla, pero subraya que la magnitud actual es inédita: «Nunca como ahora porque las condiciones miserables de vida sacan a la luz lo peor y más retorcido de algunos humanos».
Señala que los barrios llamados eufemísticamente «vulnerables» fueron abandonados durante décadas por el Estado: «Casi nada tuvieron de igualdad y justicia social y sí mucho de hacinamientos y actos de violencia no atajados de manera alguna».
En su publicación, enumera una amplia gama de motivos por los que se agrede y se mata en Cuba: «Por una moto, una cadena o sortija cara, un móvil, una vaca, un intento de salida ilegal, un ataque de celos, cuatro pesos o cuatro millones, dos paneles solares, unas gafas o lo que sea que tenga algo de valor, hieren y matan al que sea».
El actor también apunta a un fenómeno preocupante entre los más jóvenes: en ocasiones son niños o adolescentes quienes delinquen, y algunos lo hacen para ganar estatus, pues según García Novoa «ir preso otorga pedigrí» en ciertos entornos.
Con ironía, cuestiona décadas de adoctrinamiento ideológico en las escuelas cubanas: los mismos que hoy cometen delitos repitieron durante años consignas revolucionarias y prometieron ser como el Che. «¿Sirvió de algo la cansina y desangelada repetición de tales consignas? No», responde él mismo.
La referencia a Bukele alude al presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyas políticas de mano dura contra las pandillas redujeron drásticamente la criminalidad en El Salvador, en contraste con la inacción del régimen cubano ante el crimen.
«¿Van las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto o esperarán a que los ciudadanos nos organicemos en escuadrones de linchamientos?», pregunta.
El texto refleja también el miedo personal del actor: «Me niego a que mis hijas o mi novia salgan de noche si no es conmigo. Odio ir a una playa, a un concierto masivo, a una fiesta tumultuaria».
La denuncia de García Novoa llega en un momento de escalada de la inseguridad ciudadana en Cuba: según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados, un aumento del 115 % respecto a 2024, con los robos como delito predominante en 1,536 casos.
En junio de 2026 se documentaron 141 incidentes delictivos, 27 fallecimientos por violencia y al menos 35 feminicidios en lo que va del año, mientras que el 20 % de los efectivos de la PNR han abandonado el cuerpo, dejando amplias zonas sin cobertura policial.
El actor, que días antes había criticado el «sísepuedismo» del régimen y en junio exigió que los dirigentes cubanos sufrieran las mismas penurias que el pueblo, cerró su publicación con una frase que resume su postura: «Este es mi país. No es otro. Quiero lo mejor para él».
El régimen, mientras tanto, mantiene a 1,281 presos políticos activos según la organización Prisoners Defenders, lo que ilustra la prioridad que las fuerzas de seguridad cubanas otorgan a la represión de la disidencia frente al combate a la criminalidad común.
Preguntas frecuentes sobre la denuncia de Luis Alberto García sobre la delincuencia en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué denuncia Luis Alberto García sobre la delincuencia en Cuba?
El actor cubano denuncia un alarmante incremento de la violencia y la criminalidad en Cuba, cuestionando al Ministerio del Interior (MININT) por priorizar la represión política sobre el combate al crimen común. García advierte sobre el potencial crecimiento de pandillas peligrosas en la isla si no se toman medidas efectivas contra la delincuencia común.
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¿Cómo describe Luis Alberto García la situación de los barrios vulnerables en Cuba?
García señala que los barrios denominados "vulnerables" han sido abandonados por el Estado durante décadas, con escasez de igualdad y justicia social, y un aumento de la violencia no controlada. Esto ha contribuido a la actual crisis de delincuencia en esos lugares.
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¿Qué critica Luis Alberto García sobre la educación y el adoctrinamiento en Cuba?
García critica irónicamente las décadas de adoctrinamiento ideológico en las escuelas cubanas, preguntándose si la repetición de consignas revolucionarias ha tenido algún efecto positivo. Concluye que no ha servido de nada, ya que personas que participaron en ese sistema educativo ahora cometen delitos.
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¿Qué relación establece Luis Alberto García entre la represión política y la delincuencia en Cuba?
García critica que las fuerzas de seguridad en Cuba priorizan la represión de la disidencia política en lugar de combatir la delincuencia común, lo que contribuye al aumento de la inseguridad ciudadana. Destaca la necesidad de reorientar los esfuerzos hacia la lucha contra el crimen común para mejorar la seguridad en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.