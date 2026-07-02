Exespía Fernando González desafía a Marco Rubio tras la ofensiva de EE.UU. contra el ICAP

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Fernando González Llort, exespía cubano condenado en Estados Unidos y actual presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) publicó en Facebook un mensaje en el que acusó al secretario de Estado Marco Rubio de «mentir deliberadamente» y «difamar» contra el ICAP, en respuesta directa a la escalada de presión de Washington contra la organización.

El desafío de González se produce un día después de que Rubio anunciara la detención en territorio estadounidense de Carlos Antonio Lloga Domínguez, exfuncionario del citado organismo, junto a su esposa e hijo, a quienes se mantiene bajo custodia federal a la espera de deportación.

En su publicación, González calificó las declaraciones del secretario de Estado de «embustes que no se sostienen» y afirmó que su único propósito es «intimidar y atemorizar a la importante fuerza solidaria que apoya y acompaña a nuestro país».

El exespía también arremetió contra la política exterior estadounidense con el lenguaje habitual del régimen cubano: «Al Secretario de Estado le molesta sobremanera que los amigos de Cuba y personas honestas y de buena voluntad alcen sus voces en contra de la política genocida y criminal del imperialismo yanqui».

Cerró su mensaje con una declaración de desafío institucional: «El ICAP continuará firme en el cumplimiento de la misión para la que surgió hace más de 65 años, que es la promoción de las relaciones de amistad con los países y pueblos del mundo. La solidaridad no se puede bloquear».

Captura de Facebook / Fernando González

El comunicado del Departamento de Estado que acompañó el anuncio de la detención de Lloga Domínguez identificó explícitamente a González Llort como un «espía cubano convicto» que cumplió 15 años de prisión en EE.UU., y describió al ICAP como un «vehículo para el extremismo de izquierda radical y la influencia extranjera subversiva en Estados Unidos y en todo el hemisferio».

Rubio también lanzó una advertencia directa a quienes mantengan vínculos con la organización: «Si realiza transacciones con ICAP, será sancionado, procesado o deportado de nuestro país».

González Llort fue uno de los llamados «Cinco Héroes» cubanos, integrantes de la Red Avispa desmantelada por el FBI en 1998 en Florida.

Operó bajo el alias «Rubén Campa» y fue condenado a 19 años de prisión, pena que cumplió íntegramente antes de ser liberado en 2014. En 2017 fue designado presidente del ICAP y condecorado como Héroe de la República de Cuba.

La ofensiva contra el ICAP se intensificó el pasado 4 de junio, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó al ICAP y a su empresa asociada Amistur S.A. en la lista de sanciones, bloqueando todos sus bienes e intereses en EE.UU.

Ese mismo día también fueron sancionados el gobernante Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Comités de Defensa de la Revolución.

Estas medidas se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, dentro de una campaña que desde enero de este año ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen cubano.

El ICAP ya había respondido a las sanciones el 10 de junio, calificándolas de «acto de hostilidad política basado en calumnias» y exigiendo su retirada inmediata de la lista de la OFAC.

El Departamento de Estado describe al ICAP como el núcleo de una red de influencia que abarca más de 2,000 organizaciones en más de 150 países, estrechamente vinculada a los servicios de inteligencia cubanos, lo que convierte la detención de Lloga Domínguez en la primera acción directa contra un individuo vinculado a la organización en suelo estadounidense bajo el marco legal vigente.