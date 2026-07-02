"El dinero que gane con tu comentario, lo voy a donar": Claudia Artiles responde a críticas tras su donación a Venezuela

La influencer cubana Claudia Artiles publicó el miércoles un video en TikTok para responder a quienes cuestionaron su donación de ayuda humanitaria a las víctimas de los terremotos en Venezuela, y anunció que las ganancias que genere esa misma respuesta también irán destinadas a los damnificados.
Artiles y su pareja, el creador de contenido Ultrack (Jorge Batista), donaron medicamentos, pañales, toallitas y termómetros para las víctimas de los sismos del 24 de junio, entregándolos en el almacén de Global Empowerment Mission en Doral, Florida. La donación fue grabada y publicada en redes sociales, lo que desató críticas de algunos usuarios.
En su video de respuesta en TikTok, Artiles no ocultó su molestia. «Soy creadora de contenido, lógicamente voy a grabar, y empezando el video dije que lo siga para crear conciencia; si no tienes nada bueno que decir, quédate callada», afirmó.
También explicó por qué no publicó el video de la donación de inmediato: «Yo tenía vacaciones planificadas, estaba en un hotel con mis hijos y mi pareja, simplemente de vacaciones, sin hacer absolutamente nada, porque no estaba cerca de mi casa».
Sobre el origen del dinero que destinó a la causa, fue directa: «Cuando llego a mi casa y tengo el tiempo de ir a una tienda, gastar dinero y hacer una donación, lo hago porque me nace, porque las personas me apoyan, porque con videos gano dinero, y ¿por qué con ese dinero no hacer algo bueno que aporte a la comunidad?».
A quienes la critican sin actuar, les lanzó un desafío: «Vaya para Walmart, gástese el dinero usted y done; si no le gusta, done usted, porque ustedes todo lo critican, siempre tienen algo malo que decir, ustedes no ven nada bueno».
El momento más contundente del video llegó cuando Artiles explicó la lógica de TikTok y la usó a su favor: «TikTok le da vistas a lo polémico, entonces con tu comentario voy a ganar dinero para también donarlo». Y fue más específica: «El dinero que yo gane con este video tuyo lo voy a donar en pañales y toallitas para los bebés de Venezuela, para que sigas comentándome».
Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio constituyen la mayor catástrofe sísmica del país en más de un siglo. Al miércoles, la cifra oficial de fallecidos ascendía a 2,295, con más de 11,267 heridos y más de 54,000 desaparecidos, según datos oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió Alerta Roja y estimó con un 42% de probabilidad que el total de víctimas mortales podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas.
Ante la magnitud de la tragedia, la comunidad cubana en el sur de Florida se ha movilizado en actos de solidaridad. Global Empowerment Mission, con sede en Doral, se convirtió en el principal centro logístico de la respuesta humanitaria desde Estados Unidos, trasladando aproximadamente 235,000 libras de donaciones y enviando el primer avión humanitario a Caracas.
Preguntas Frecuentes sobre la Donación de Claudia Artiles a Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Qué tipo de ayuda donaron Claudia Artiles y Ultrack a las víctimas de los terremotos en Venezuela?
Claudia Artiles y Ultrack donaron medicamentos, pañales, toallitas y termómetros a las víctimas de los terremotos en Venezuela, entregándolos en el almacén de Global Empowerment Mission en Doral, Florida.
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¿Por qué Claudia Artiles decidió grabar y compartir su donación en redes sociales?
Claudia Artiles explicó que, como creadora de contenido, es lógico para ella grabar y compartir acciones para crear conciencia. Además, las ganancias que genere con la respuesta a las críticas también se destinarán a ayudar a las víctimas.
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¿Qué motivó a Claudia Artiles a apoyar a la comunidad venezolana?
Claudia Artiles mencionó que gran parte de su comunidad de seguidores es venezolana, y eso influyó en su decisión de ayudar, ya que siente una conexión especial con ellos, especialmente considerando la difícil situación que enfrentan.
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¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad cubana en Florida ante los terremotos en Venezuela?
La comunidad cubana en el sur de Florida se ha movilizado en actos de solidaridad, con Global Empowerment Mission en Doral sirviendo como centro logístico principal para la respuesta humanitaria y coordinando la entrega de donaciones a Caracas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.