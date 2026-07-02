Con mucho humor y en la mejor de las compañías: Así celebró Zajaris Fernández su 42 cumpleaños

La actriz y comediante cubana Zajaris Fernández llegó a los 42 años rodeada de amor, risas y sus tres mascotas, celebrando esta nueva vuelta al Sol con una sesión fotográfica y varios mensajes emotivos en sus redes sociales.

Zajaris ya había anticipado la fecha con una publicación titulada «…casi 42», acompañada de imágenes en las que lució un elegante vestido rojo corto de escote halter, aretes dorados de argolla y collar de perlas, todo captado desde la tranquilidad de su hogar.

Cuando llegó el momento oficial, la artista no tardó en compartirlo con sus seguidores: «Oficialmente 42 julios!!!!! Gracias vida por este viaje increíble», escribió en uno de sus reels de cumpleaños en el que no faltaron el buen humor y sus ocurrencias.

En otro video, Zajaris agradeció el cariño masivo que recibió de su comunidad: «Graciasssss vida!!!!! Por tanto y tantooooo. Los amo, gracias por los buenos deseos y el amor de todos». Fiel a su estilo jugó con su edad cambiando los números como si cumpliera 24 en vez de 42.

Pero quizás el momento más tierno de la celebración llegó con la publicación junto a sus mascotas, en la que apareció en el sofá blanco de su casa abrazada a sus tres perras: Kuka, Mía y Luna. «Mis nenas!!!!!! Gracias por acompañarme siempre!!! Gracias a todos por el amor que le tienen a mis niñas de 4 patas», escribió la artista, convirtiendo a sus animales en las verdaderas protagonistas del festejo.

Zajaris, llegó a Estados Unidos en 2009 con apenas 24 años, enfrentando dificultades que incluyeron trabajar como mesera y dormir en su automóvil. En Cuba había construido una carrera televisiva con programas como «Alegrías de Sobremesa» y «¿Jura decir la verdad?», además de protagonizar el largometraje «Los aretes que le faltan a la luna».

En Miami retomó su carrera artística y se convirtió en una de las figuras más queridas de la comunidad cubana del exilio. Este año también ha sido significativo en lo personal: en abril pasado celebró 17 años de residencia en Estados Unidos con un mensaje sobre la libertad como su mayor logro, y en 2024 compró su primera casa en Florida, un hito que celebró públicamente en redes sociales.

Los 42 de Zajaris quedaron grabados con humor, gratitud y la compañía incondicional de Kuka, Mía y Luna, sus tres mascotas que nunca fallan a la cita.