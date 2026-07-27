Alexis Valdés rompe el silencio sobre su altercado con Zajaris Fernández: "No he golpeado a nadie"

El comediante cubano Alexis Valdés publicó este lunes un video en Facebook en el que niega haber agredido físicamente a la actriz Zajaris Fernández durante el altercado que protagonizaron el domingo 20 de julio en un bar de Miami, en plena final del Mundial de Fútbol 2026.
En el mensaje de poco más de dos minutos, Valdés no menciona a Zajaris por su nombre ni ofrece una versión detallada de los hechos, pero es categórico en su negación: «En ningún momento he golpeado a nadie, que no me gusta la violencia, que no soy partidario de la violencia».
El comediante centró su intervención en denunciar lo que calificó como «bullying mediático» y «difamación» en redes sociales, y advirtió que ese tipo de violencia verbal «destruye muchas vidas en nuestra sociedad y se ha normalizado, pero no es normal».
También apuntó contra quienes, según él, hacen del escándalo ajeno su medio de vida: «Jamás le he pegado a ninguna persona y estoy totalmente en contra de la manipulación, la tergiversación, la difamación y el abuso mediático que algunas personas ejercen sobre otras para inmisericordemente destruir su reputación».
La versión de Zajaris, ofrecida en un directo de Instagram de más de 31 minutos en la madrugada del lunes 20 de julio, es radicalmente distinta.
Según su relato, fue Claudia Valdés, pareja del comediante, quien dio el primer paso al acercarse a su mesa para pedirle que abandonara el lugar: «¿Tú puedes tener la amabilidad de irte del lugar donde estamos nosotros?».
Al negarse, Alexis Valdés se acercó a ella al menos cuatro veces para increparla, acusándola de ser aliada del comunicador Alex Otaola, de hablar mal de sus hijas y de ser una «drogadita», acusación que Zajaris rechazó de plano: «Yo no tomo alcohol. Yo no me tomo un trago jamás en mi vida».
Cuando la actriz intentó grabar el incidente con su teléfono, Valdés se lo derribó en dos ocasiones, rompiéndole la pantalla y la cámara trasera, y le propinó empujones que obligaron a otros presentes a intervenir: «Se tuvieron que meter gente en el medio para separarlo, para quitármelo de arriba», describió.
La policía acudió al lugar, tomó reporte del incidente y ordenó a Alexis y Claudia Valdés abandonar el establecimiento. No hubo arrestos porque Zajaris, pese a la recomendación de su abogada, decidió no solicitarlos.
Sobre el origen real del conflicto, Zajaris fue directa: «El único problema que pudiéramos tener es de un cierto dinero. No más nada», en referencia a una deuda que, según ella, Valdés le arrastra desde hace años.
También desmintió la acusación de ser aliada de Otaola: «Yo no me hablo con Otaola hace dos años ahorita. Y aún así no lo he dejado de apoyar en sus ideales, en los que tienen que ver conmigo». El propio Otaola confirmó el incidente en Instagram y corroboró que ambos llevan dos años sin comunicarse.
La disputa entre Valdés y Otaola se remonta a 2022, cuando el comunicador lo acusó de pagar salarios miserables a artistas, y los ataques mutuos han continuado hasta la actualidad, dividiendo a sectores del exilio cubano en Miami.
Zajaris calificó la conducta de Valdés como «abusiva» y la comparó con métodos del régimen cubano: «Ustedes hoy tuvieron una actitud socialista comunista, abusiva, me rompieron el teléfono».
El bar contaba con cámaras de seguridad que habrían registrado todo lo ocurrido, detalle que la actriz subrayó en repetidas ocasiones durante su transmisión. El reporte policial del incidente estará disponible alrededor del 2 de agosto, aproximadamente 14 días después del altercado.
Zajaris cerró su directo con una frase que resume su postura: «Abajo la dictadura y los que actúan como dictadores. Del bando que sean».
Preguntas frecuentes sobre el altercado entre Alexis Valdés y Zajaris Fernández
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió entre Alexis Valdés y Zajaris Fernández en el bar de Miami?
El altercado entre Alexis Valdés y Zajaris Fernández tuvo lugar en un bar de Miami durante la final del Mundial de Fútbol 2026. Según Zajaris, el conflicto comenzó cuando Claudia Valdés, pareja de Alexis, le pidió que abandonara el lugar. Alexis la confrontó varias veces, la acusó de ser aliada de Alex Otaola y le rompió el teléfono al intentar grabar el incidente. La policía acudió al lugar, pero no hubo arrestos. Zajaris afirma que el único problema entre ellos podría ser una deuda de dinero que Alexis le debe.
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¿Cuál es la versión de Alexis Valdés sobre el incidente con Zajaris Fernández?
Alexis Valdés niega haber golpeado a Zajaris Fernández o a cualquier otra persona. En un video publicado en Facebook, Valdés afirmó que no es partidario de la violencia y denunció lo que considera un "bullying mediático" y difamación en su contra. No ofreció detalles específicos sobre el incidente, centrándose en criticar el abuso mediático.
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¿Qué papel juega Alex Otaola en el conflicto entre Alexis Valdés y Zajaris Fernández?
Alex Otaola es mencionado en el conflicto como parte de las acusaciones de Alexis Valdés hacia Zajaris Fernández. Valdés la acusó de ser aliada de Otaola, lo que Zajaris negó, afirmando que no se comunica con él desde hace dos años. Otaola confirmó la falta de contacto con Zajaris y criticó públicamente a Valdés por su comportamiento durante el altercado.
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¿Existen pruebas del incidente entre Alexis Valdés y Zajaris Fernández?
El incidente entre Alexis Valdés y Zajaris Fernández fue presenciado por varias personas y registrado por cámaras de seguridad del establecimiento. Zajaris enfatizó que las grabaciones del local documentaron lo sucedido, y el informe policial del incidente estará disponible alrededor del 2 de agosto.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.