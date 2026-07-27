Alexis Valdés rompe el silencio sobre su altercado con Zajaris Fernández: "No he golpeado a nadie"

El comediante cubano Alexis Valdés publicó este lunes un video en Facebook en el que niega haber agredido físicamente a la actriz Zajaris Fernández durante el altercado que protagonizaron el domingo 20 de julio en un bar de Miami, en plena final del Mundial de Fútbol 2026.

En el mensaje de poco más de dos minutos, Valdés no menciona a Zajaris por su nombre ni ofrece una versión detallada de los hechos, pero es categórico en su negación: «En ningún momento he golpeado a nadie, que no me gusta la violencia, que no soy partidario de la violencia».

El comediante centró su intervención en denunciar lo que calificó como «bullying mediático» y «difamación» en redes sociales, y advirtió que ese tipo de violencia verbal «destruye muchas vidas en nuestra sociedad y se ha normalizado, pero no es normal».

También apuntó contra quienes, según él, hacen del escándalo ajeno su medio de vida: «Jamás le he pegado a ninguna persona y estoy totalmente en contra de la manipulación, la tergiversación, la difamación y el abuso mediático que algunas personas ejercen sobre otras para inmisericordemente destruir su reputación».

La versión de Zajaris, ofrecida en un directo de Instagram de más de 31 minutos en la madrugada del lunes 20 de julio, es radicalmente distinta.

Según su relato, fue Claudia Valdés, pareja del comediante, quien dio el primer paso al acercarse a su mesa para pedirle que abandonara el lugar: «¿Tú puedes tener la amabilidad de irte del lugar donde estamos nosotros?».

Al negarse, Alexis Valdés se acercó a ella al menos cuatro veces para increparla, acusándola de ser aliada del comunicador Alex Otaola, de hablar mal de sus hijas y de ser una «drogadita», acusación que Zajaris rechazó de plano: «Yo no tomo alcohol. Yo no me tomo un trago jamás en mi vida».

Cuando la actriz intentó grabar el incidente con su teléfono, Valdés se lo derribó en dos ocasiones, rompiéndole la pantalla y la cámara trasera, y le propinó empujones que obligaron a otros presentes a intervenir: «Se tuvieron que meter gente en el medio para separarlo, para quitármelo de arriba», describió.

La policía acudió al lugar, tomó reporte del incidente y ordenó a Alexis y Claudia Valdés abandonar el establecimiento. No hubo arrestos porque Zajaris, pese a la recomendación de su abogada, decidió no solicitarlos.

Sobre el origen real del conflicto, Zajaris fue directa: «El único problema que pudiéramos tener es de un cierto dinero. No más nada», en referencia a una deuda que, según ella, Valdés le arrastra desde hace años.

También desmintió la acusación de ser aliada de Otaola: «Yo no me hablo con Otaola hace dos años ahorita. Y aún así no lo he dejado de apoyar en sus ideales, en los que tienen que ver conmigo». El propio Otaola confirmó el incidente en Instagram y corroboró que ambos llevan dos años sin comunicarse.

La disputa entre Valdés y Otaola se remonta a 2022, cuando el comunicador lo acusó de pagar salarios miserables a artistas, y los ataques mutuos han continuado hasta la actualidad, dividiendo a sectores del exilio cubano en Miami.

Zajaris calificó la conducta de Valdés como «abusiva» y la comparó con métodos del régimen cubano: «Ustedes hoy tuvieron una actitud socialista comunista, abusiva, me rompieron el teléfono».

El bar contaba con cámaras de seguridad que habrían registrado todo lo ocurrido, detalle que la actriz subrayó en repetidas ocasiones durante su transmisión. El reporte policial del incidente estará disponible alrededor del 2 de agosto, aproximadamente 14 días después del altercado.

Zajaris cerró su directo con una frase que resume su postura: «Abajo la dictadura y los que actúan como dictadores. Del bando que sean».